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На швейной фабрике в Аджарии произошло массовое отравление сотрудников
На швейной фабрике Хелвачаури в Аджарии более ста сотрудников отравились, предположительно, пищей, сообщают СМИ.
Согласно распространившейся информации, персоналу фабрики стало плохо после обеда. На месте были мобилизованы бригады скорой медицинской помощи, отравленных сотрудников доставили в разные медучреждения. По факту массового отравления началось расследование, передает агентство «Новости-Грузия».
В клиниках на данный момент находятся только 50 человек, остальные продолжают лечение дома. Точное количество отравленных сотрудников уточняется. На месте находятся представители Центра общественного здравоохранения Аджарии. Они обещают позднее распространить детальную информацию о случившемся. Специалисты взяли образцы пищи для лабораторного исследования.
На швейной фабрике «Фасттректекстиле» трудоустроены около 400 человек. Готовую еду на фабрику для сотрудников доставляет компания «Анкара Кеитеринг».
Другие новости дня
В июле в Грузии могут смягчить масочный режим
Правило повсеместного ношения масок в Грузии может быть смягчено с июля, заявил сегодня, 31 мая, глава Национального центра по контролю над заболеваниями Амиран Гамкрелидзе.
Отвечая на вопрос журналистов на вебинаре, Гамкрелидзе не исключил, что с июля граждане должны будут использовать маски только в местах общественного скопления.
По его словам, при этом по-прежнему обязательным будет ношение маски в транспорте, на остановках, а также, например, на Батумском бульваре и на проспекте Руставели – то есть на открытых пространствах, где наблюдается большое скопление людей.
Гамкрелидзе прокомментировал и вопрос о том, что в некоторых соседних с Грузией странах обязательный масочный режим на улице отменили.
«Если сравнивать нашу эпидситуацию с ситуацией у наших соседей, то там положение на этом этапе лучше. Они раньше прошли эту третью волну [распространения коронавируса]. Мы не отменили правило обязательного ношения масок, так как пока количество новых случаев колеблется в рамках сотен за день. Исходя из того, что маска является самым простым и эффективным средством профилактики распространения инфекции, мы оставляем обязательным использование масок», - сказал Гамкрелидзе.
Грузия переживает третью волну распространения коронавируса, в стране действует правило обязательного ношения масок на улице и ограничение на передвижение с 23:00 до 05:00.
Полицейские за минувшие сутки зафиксировали в Грузии 532 нарушения ограничений, введенных из-за распространения коронавируса. Только за последние сутки штраф в размере 20 лари (6 долларов) за нарушение масочного режима выписали 364 гражданам, сообщает агентство «Новости-Грузия». Еще 98 штрафов было выписано за повторное нарушение масочного режима – в этом случае штраф возрастает до 40 лари.
За игнорирование «комендантского часа» были оштрафованы 70 нарушителей. Размер штрафа за нарушение ограничения на передвижение в ночные часы составляет две тысячи лари (600 долларов) для физического лица и 10 тысяч лари (3 тысячи долларов) – с юридического.
Гахария: Соглашение с оппозицией содержит репутационные риски
Соглашение под названием «Будущий путь Грузии», подписанное властями и лидерами части оппозиционных партий страны, содержит репутационные риски, считает председатель партии «За Грузию», бывший премьер Георгий Гахария.
Сегодня, 31 мая, на пресс-конференции он дал оценку подписанному 19 апреля компромиссному соглашению по выходу из политического кризиса, предложенному правящей партии и оппозиции Грузии президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.
По словам Гахария, содержащийся в соглашении пункт об амнистии участников событий 20 июня 2019 года подтверждает наличие в стране политических заключенных, с чем он, по всей видимости, не согласен. Бывший премьер также указывает на то, что в соглашении заложена возможность проведения досрочных выборов парламента в случае, если на местных выборах правящая партия «Грузинская мечта» получит меньше 43% голосов.
«Фактически, мы путем амнистии получили людей, которые были задержаны по конкретному обвинению Уголовного кодекса. При том, что в отношении Грузии за последние семь-восемь лет не использовались слова «политический заключенный», предметом соглашения стало политически мотивированное правосудие. Не считая тех 43% и репутационных рисков, которые получила страна и партия», - заявил Гахария на пресс-конференции.
Гахария вновь подтвердил, что для него была неприемлемой форма задержания Ники Мелия - лидера главной оппозиционной партии страны «Единое национальное движение», который был задержан полицейским спецназом после штурма офиса партии. Бывший премьер считает, что это в первую очередь поставило под огромный риск государство и создавало серьезные риски для «Грузинской мечты», как партии. Гахария тогда выступал за перенос срока задержания Мелия, а «Грузинская мечта» настаивала на незамедлительном аресте лидера своего главного оппонента.
Из-за отставки Гахария задержание Мелия было отсрочено на несколько дней – до 23 февраля. А после подписания правящей партией соглашения с оппозицией Ника Мелия вышел на свободу – весь период переговоров оппозиция называла его политзаключенным.
«Единственное чего добилась «Грузинская мечта», тем, что сделала и как сделала, это то, что фактический организатор штурма парламента не предстанет перед судом и правосудие не восторжествует, потому что кейс Мелия стал политически мотивированным. Наши международные партнеры вмешались в тему для того, чтобы ситуация в стране стабилизировалась», - подчеркнул Гахария.
- Георгий Гахария покинул правящую партию «Грузинская мечта » 18 февраля 2021 года, заявив о том, что не достиг согласия с правящей командой по вопросу формы ареста Ники Мелия. Уже спустя месяц Гахария объявил о своем намерении вернуться в политику. 29 мая состоялся учредительный съезд его партии под названием «За Грузию», в которую вошли и бывшие руководители местных органов власти в регионах и чиновники госструктур. Кроме того, в парламенте Гахария поддерживают уже шесть депутатов, которые недавно также покинули правящую партию.
Столтенберг ожидает, что лидеры НАТО на саммите еще раз подтвердят широкую поддержку Грузии и Украины
Я ожидаю, что лидеры НАТО на саммите в Брюсселе подтвердят свою широкую поддержку Грузии и Украины, этих очень ценных стран-партнеров НАТО, – заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.
Столтенберг ответил на вопрос Первого канала Грузии, будет ли в повестке саммита НАТО поднят вопрос о политике открытых дверей.
«Политика открытых дверей НАТО была успешной. Эта политика помогла распространить демократию и верховенство закона в Европе после окончания Второй мировой войны. С тех пор количество членов НАТО увеличилось почти вдвое – с 16 до 32. Дверь в НАТО остается открытой, и мы демонстрируем это на протяжении последних нескольких лет. Мы работаем с государствами-аспирантами, такими как Грузия и Украина. Наш посыл состоит в том, что им необходимо сосредоточиться на реформах, модернизировать свои институты обороны и безопасности, потому что мы считаем, что это лучший способ продвинуться вперед в евроатлантической интеграции. Однако сами реформы являются очень важной целью, и мы по-прежнему поддерживаем страны-аспиранты различными программами. Мы продолжим это делать», – заявил Йенс Столтенберг.
Саммит НАТО состоится 14 июня в Брюсселе. Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил свое разочарование тем, что НАТО не нашло формата участия Украины в саммите альянса.
«Итальянская» компания из Москвы планирует восстановить ж/д станции в Абхазии
Представители компании GLOBAL ARREDI прибыли в Абхазию для предварительного осмотра железнодорожных станций и вокзалов, нуждающихся в реставрации. Об этом сообщает ГАГРА ТВ со ссылкой на администрацию Гагрского района самопровозглашенной республики Абхазия.
В сообщении указано, что GLOBAL ARREDI – итальянская компания, которая работает в России около 13 лет. Однако на официальном сайте компании указано, что офис компании расположен не в Италии, а в Москве – на Рязанском проспекте. На сайте опубликована лишь одна новость – о визите представителей компании в Абхазию. Недавно, 23 апреля текущего года создана и Facebook-страница GLOBAL ARREDI – у неё лишь 49 лайков.
В администрации Гагрского района говорят, что реставрация и реконструкция железнодорожных станций и вокзалов связана с проектом круизного поезда, который будет следовать в Абхазию из Ростова-на-Дону. По пути следования он совершит в Абхазии три остановки: на гагрской станции «Гагрипш» (Павильон), на станции «Псырцха» в Новом Афоне и на сухумской станции «Келасур». Круизный поезд должен начать работу уже в этом году.
Ранее абхазский лидер Аслан Бжания в интервью АИФ заявил, что ремонт вокзалов – «дорогое удовольствие».
«Вокзалы могут быть восстановлены только тогда, когда у нас будет обеспечено сквозное железнодорожное сообщение, чтобы железная дорога приносила какой-то экономический эффект. Наша же дорога – тупиковое направление, она идет до Очамчиры – и всё, дальше полотно разобрано», – сказал он.
Эдуард Кокойты назвал президента Польши «недалёким и неотёсанным политиком»
Экс-президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Эдуард Кокойты назвал президента Польши Анджея Дуду «недалёким и неотёсанным политиком», а также «главным европейским провокатором и антироссийским пропагандистом». Как пишет Кокойты в социальной сети, польский президент во время визита в Тбилиси «допустил ряд некорректных высказываний в адрес Южной Осетии и России». В частности, Дуда обвинил Москву в агрессии и в нарушении соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года.
«Хочу посоветовать этому недалёкому и неотёсанному политику не совать свой нос в отношения других государств, а также предостеречь его от агрессивной риторики в отношении главного союзника Алании – Российской Федерации. Посещая Грузию, он должен был воочию увидеть, к чему может привести подобная «истеричность» в политике. Саакашвили ему наглядный пример», – пишет Кокойты.
Бывший югоосетинский лидер надеется, что «польский народ в ближайшее время избавится от такого рода политиков и встанет на верный путь сближения с Россией».
- Недавно Кокойты участвовал в съезде «Российского общенародного союза». Он сообщил, что принял предложение возглавить совет сторонников партии.
- Лидер данной партии – Сергей Бабурин. В союзе считают, что «Россия должна быть государством, в котором русский народ и породненные с ним коренные народы России могут беспрепятственно реализовывать весь комплекс своих естественных и позитивных прав, используя для этого данные Богом природные и иные неотчуждаемые ресурсы».
- В прошлом году Эдуард Кокойты планировал вернуться в Цхинвали на фоне политического кризиса.
Самолёт Ryanair приземлился в Берлине из-за «потенциальной угрозы»
В воскресенье, 30 мая, пассажирский рейс авиакомпании Ryanair из Ирландии в Польшу был перенаправлен в Берлин после того, как экипаж получил предупреждение о “потенциальной угрозе на борту лайнера”, сообщила авиакомпания.
“Сотруднику аэропорта Кракова позвонили и сказали, что в самолете заложено взрывное устройство”, – уточнил представитель польской региональной полиции Себастьян Глен в интервью AFP.
Самолет следовал по маршруту Дублин-Краков. Экипаж совершил вынужденную посадку в аэропорту Берлин-Браденбург вечером в воскресенье. На борту находилось около 160 человек.
На место происшествия прибыла федеральная полиция Германии. Она помогла пассажирам покинуть самолет, проверила багаж и воздушное судно. После семичасовой задержки пассажиры улетели в Краков на запасном самолете.
“Немецкая полиция проверила: не было никакого устройства, никакой угрозы взрыва. Итак, мы знаем, что это была ложная тревога”, - сказал Себастьян Глен. Он также заявил, что правоохранительные органы Польши расследует инцидент. Личность отправившего ложное сообщение пока не установлена. Ему грозит до восьми лет тюрьмы.
- Инцидент произошел спустя неделю после вынужденной посадки рейса Ryanair Афины-Вильнюс в Минске. Белорусские диспетчеры предупредили пилотов о том, что на борту лайнера может быть взрывное устройство. Как позже сообщили власти Беларуси, сообщение о бомбе поступило от палестинской группировки ХАМАС. Ее представители это опровергли. Кроме того швейцарский сервис электронной почты Protonmail, с которого пришло письмо, сообщил, что оно было отправлено через 27 минут после того, как самолёт отклонился от маршрута.
- После приземления самолёта в Минске белорусские власти задержали оппозиционного блогера Романа Протасевича и его девушку, гражданку России Софию Сапегу. Обоих обвинили в организации массовых беспорядков в Беларуси.
- США, Евросоюз и НАТО возмутились случившимся. Участники саммита ЕС в Брюсселе приняли решение ужесточить санкции против режима Александра Лукашенко. Новые меры запрещают белорусским авиакомпаниям использовать европейские аэропорты. Кроме того, Совет ЕС призвал авиакомпании из Евросоюза облетать воздушное пространство Беларуси. Рекомендации последовали уже несколько перевозчиков – среди них Lufthansa, KLM, SAS, Air France, LOT, Singapore Airlines.
- Представитель МИД России Мария Захарова сравнила обе посадки самолётов Ryanair - в Минске и Берлине - и удивилась разной реакции стран ЕС на эти события. При этом она не упомянула о задержании Протасевича.
- В июле прошлого года еще один самолет Ryanair из Дублина в Краков совершал вынужденную посадку в Лондоне из-за ложной угрозы взрыва.
В Бельгии россиян обвинили в отмывании денег, похищенных у Hermitage Capital
В Бельгии россиянам Сергею Медведеву и Ирине Теркиной предъявлены обвинения в отмывании денег, пишет EUObserver. По данным издания, обвинения были предъявлены еще в прошлом году, но до сих пор о них не сообщалось. Суд также конфисковал у россиян 400 тысяч евро, полученных от продажи квартиры в центре Антверпена.
Деньгимогли быть частью 4 миллионов евро, которые были похищены у фонда Hermitage Capital и отмыты в банках Бельгии "приспешниками российских чиновников и мафиози". На прошлой неделе в Латвии конфисковали квартиру стоимостью в 230 тысяч евро, приобретенную гражданином России — по данным властей, это было также сделано на деньги, похищенные у Hermitage Capital.
В 2016 году в Великобритании обнаружили 30 из 230 миллионов долларов, похищенных из российского бюджета. Данные об этих финансовых нарушениях в свое время были обнародованы юристом фонда Hermitage Capital Сергеем Магнитским. Российские власти обвинили Магнитского в совершении финансовых преступлений; он скончался в московском следственном изоляторе в ноябре 2009 года. Директор Hermitage Capital Уильям Браудер на слушаниях в британском парламенте рассказывал, что свыше 30 миллионов долларов из похищенных денег были легализованы преступным сообществом Дмитрия Клюева и поступали в Великобританию с литовских и кипрских офшорных счетов.
- Дмитрий Клюев внесен правительством США в санкционный "список Магнитского". Клюев являлся владельцем Универсального банка сбережений, через который были отмыты почти 8 с половиной миллиардов рублей в 2006 и 2007 годах – через связанные с Клюевым кипрские компании "Альтем Инвест" и "Зибар Менеджмент", а также через литовский банк Ukio Bankas, владелец которого Владимир Романов разыскивается властями Литвы.
Грузия, Молдова и Украина просят ЕС оказать поддержку в получении вакцин
Премьер-министры Грузии, Молдовы и Украины сегодня, 31 мая обратились к президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой оказать поддержку в получении вакцин от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Грузии.
Главы правительств считают, что механизм передачи вакцины, который применялся к странам Западных Балкан, должен распространиться и на страны Восточного партнерства.
В письме говорится, что Евросоюз уже оказал значительную поддержку странам-партнерам в преодолении трудностей, вызванных пандемией коронавируса. Главы правительств также указывают на важность массовой и безопасной вакцинации для победы над пандемией.
Ранее Литва объявила, что передаст Грузии 15 тысяч доз вакцин от COVID-19, Украине – 100 тысяч, Молдове – 12 тысяч. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис выразил надежду, что к инициативе подключатся и другие страны ЕС.
Премьер-министр Грузии назначил двух новых губернаторов
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назначил новых губернаторов в двух регионах – в Самегрело–Земо Сванети и в Шида Картли.
Представителем правительства в регионе Самегрело–Земо Сванети станет Георгий Гугучия, который до этого работал в службе безопасности МВД.
«Он специалист международного права. У него есть большой опыт работы в государственных структурах. Он работал в министерстве внутренних дел, в Службе государственной безопасности, в министерстве финансов. Является очень опытным кадром. Он из Зугдиди, очень хорошо знаком с регионом, и я уверен, что он будет очень успешным губернатором. Желаю ему удачи», – заявил Гарибашвили.
Как пишет «Новости-Грузия», на должности губернатора Георгий Гугучия заменил Малхаза Тордия, который подал в отставку сегодня, проработав на этом посту только четыре месяца. В феврале 2021 года Тордия назначил тогдашний премьер Георгий Гахария. Это произошло после того, как его предшественник на посту губернатора – Александр Моцерелия, стал депутатом парламента Грузии от «Грузинской мечты». В настоящее время Моцерелия покинул правящую партию и стал соратником Гахария в его новой партии «Для Грузии». Не исключено, что и Тордия последует его примеру.
Что касается Шида Картли, то там новым губернатором стал Валериан Мчедлидзе, который до этого работал в министерстве сельского хозяйства.
«Представляю Вариана Мчедлидзе, который родом из Гори и является успешным сотрудником государственных структур. Хочу сказать, что в последнее время он руководил Агентством охраняемых территорий Минсельхоза, департаментом мелиорации и управления землей министерства сельского хозяйства. Желаю ему успехов», – сказал Гарибашвили.
Мчедлидзе заменит на должности губернатора Шида Картли Георгия Ходжеванишвили, который с недавнего времени также является депутатом парламента Грузии, также покинул «Грузинскую мечту» и перешел в партию Гахария.
От вакцинированных туристов на границе Грузии потребуют и ПЦР-тест
У всех вакцинированных от коронавируса иностранцев, прибывающих в Грузию, для пересечения границы на руках должен быть и отрицательный результат ПЦР-теста. Об этом сообщил глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе.
Новое правило будет действовать как на сухопутных границах, так и в международных аэропортах страны (ранее при прибытии в Грузию привитым туристам было необходимо предоставить лишь справку о вакцинации).
Что касается невакцинированных иностранцев, они также могут попасть в Грузию как воздушным, так и сухопутным путем – имея при себе отрицательный результат ПЦР-теста. На третий день пребывания в стране им придется сдать повторный тест – в одной из грузинских клиник.
- Грузию с отрицательным результатом ПЦР-теста могут посещать граждане и резиденты стран ЕС, России, Беларуси, Армении, Азербайджана, Украины, Казахстана, Турции, Израиля, Швейцарии, Норвегии, США, Великобритании, Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ, Бахрейна, Туркменистана, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Канады, Японии, Кувейта, Китая, Южной Кореи, Молдовы и Омана.
«На границе (иностранным гражданам) предоставят список лабораторий, число которых по стране достигает 50-ти, где они могут пройти ПЦР-тестирование. Когда они будут покидать страну, у них должен быть документ, подтверждающий отрицательный результат второго ПЦР-теста. В противном случае, конечно, будет соответствующий штраф», – заявил Гамкрелидзе.
По его словам, в случае если иностранец заболеет коронавирусом во время пребывания в стране, расходы на лечение должна покрыть туристическая страховка.
- С 1 июня Грузия открывает для иностранных граждан сухопутные границы. Ранее были открыты воздушные границы для всех иностранцев, прошедших полный курс вакцинации от COVID-19 вакциной любого типа.
В Китае надеются улучшить демографическую структуру населения: семьи смогут заводить трёх детей
Ограничение “одна семья-два ребенка” в Китае отменяется. 31 мая на заседании Политбюро компартии КНР супружеским парам было разрешено иметь трёх детей. Такие меры должны улучшить демографическую структуру населения, говорится в сообщении агентства "Синьхуа".
Власти Китая долгое время проводили политику ограничения рождаемости. В январе 2020 года коэффициент рождаемости в Китае опустился до рекордно низкого уровня с 1949 года (год основания Китайской Народной Республики) – 10,48 детей на 1 тысячу населения. В России этот показатель ниже – 10,2.
Снижение рождаемости в Китае привело к новой проблеме – старению населения. Это стало одной из главных причин, почему власти разрешили семьям заводить больше детей. “Поддерживающие меры помогут улучшить структуру населения страны и реализовать национальную стратегию активного реагирования на старение населения. Это обеспечит нашу страну человеческими ресурсами”, – сообщает "Синьхуа".
Меры поддержки правительство не уточнило. Также пока неизвестно, когда решение вступит в силу.
Социолог из Нью-Йоркского университета в Шанхае в интервью Reuters утверждает, что китайские семьи сдерживает не ограничение правительства, а очень высокие расходы на воспитание детей. "На мой взгляд, повышение лимита вряд ли существенно изменит чьи-либо расчёты", – сказал он.
Ранее агентство "Синьхуа" проводило опрос на сайте Weibo под хештегом #AreYouReady. Участников спрашивали, готовы ли они завести третьего ребенка. Около 29 тысяч из 31 тысячи респондентов заявили, что “никогда не думали об этом”. Остальные выбрали один из вариантов: "я готов и очень хочу это сделать”, "мы как раз обсуждали это" или "я сомневаюсь".
Один из пользователей оставил комментарий: “Я готов иметь трёх детей, если вы дадите мне 5 млн юаней (785 650 долларов)”. Позже опрос был удален.
- С 1979 года в КНР действовала политика "одна семья — один ребенок". Ограничение сняли в 2016 году, когда семьям разрешили без штрафных санкций заводить двух детей. За третьего ребенка налагался штраф 130 тысяч юаней (20 440 долларов).
- В 2021 году, согласно данным Нацбюро статистики, население Китая составляло 1,4 млрд человек. Последняя перепись населения показала, что в 2020 году коэффициент фертильности составил 1,3 ребенка на одну женщину.
- Согласно прогнозу Пекинского медицинского института "Сехэ" и Китайской ассоциации по охране здоровья пожилых людей, к 2026 году Китай может стать "страной со стареющим обществом", где население в возрасте от 65 лет будет составлять более 14% от общей численности населения.
СМИ: спецслужбы Дании помогали США следить за политиками в Европе
Датские спецслужбы помогали США следить за некоторыми европейскими лидерами, включая канцлера Германии Ангелу Меркель. Об этом пишет Süddeutsche Zeitung со ссылкой на внутренний отчёт датской разведки.
Слежкой, по данным журналистов, во времена президентского правления Барака Обамы занималось Агентство национальной безопасности США (АНБ). Они перехватывали сообщения и звонки с помощью спецслужб Дании подводные интернет-кабели. Для шпионажа на острове рядом с Копенгагеном якобы даже был построен специальный дата-центр.
Согласно расследованию, АНБ, помимо Меркель, следило и за нынешним президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, а также за высокопоставленными политиками из Франции, Норвегии и Швеции.
В правительстве Германии заявили, что узнали о расследовании от журналистов. И пока отказались от дальнейших комментариев. Министр обороны Швеции потребовал предоставить полную информацию по этому вопросу. Власти Дании и США на запросы журналистов не ответили.
Впервые о том, что США следит за европейскими политиками, ещё в 2013 году заявил бывший АНБ Эдвард Сноуден. Тогда Обама приказал прекратить слежку за союзниками. После разглашения секретных сведений об американской программе электронного слежения Сноуден покинул Соединённые Штаты. На родине он объявлен в розыск по обвинению в шпионаже. Сначала Эдвард Сноуден бежал в Гонконг, а затем – в Россию. Спецслужбы Дании после заявлений Сноудена начали внутреннее расследование.
В Абхазии предложили ответить на «антиабхазские действия» после сорванного визита Хабиба
Абхазская организация ветеранов «Аруаа» выразила протест из-за отмены визита в Абхазию экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
Оппозиционное объединение требует от президента и парламента самопровозглашенной республики Абхазия ответить на «антиабхазские действия» – в частности, еще более ужесточить режим пересечения де-факто границы по реке Ингури.
В «Аруаа» также призывают жителей Абхазии, СМИ, активных пользователей социальных сетей «выразить протест против действий грузинских властей и стран, поддерживающих их подлые действия».
«У международных организаций, у мировых западных политиков, к сожалению, мы не можем добиться понимания и правды. Только Россия остаётся нашим единственным гарантом выживания, как этноса, как государства», – сказано в заявлении.
Ветераны призывают жителей Северного Кавказа и известных спортсменов «подать свой голос против цинизма и мракобесия, творимого тбилисским режимом, и против тех, кто идёт у них на поводу».
Ветераны считают, что нарушаются права человека, и критикуют омбудсмена Асиду Шакрыл за отсутствие реакции.
«Мы обращаемся к ней с призывом вспомнить о том, что ее обязанность –защищать права человека и народа», – заявляют в «Аруаа».
- Ранее в Сухуми сообщили, что приезд Хабиба Нурмагомедова в Абхазию 1 июня, в Международный день защиты детей, отменяется в связи с «санкционным давлением со стороны США и Грузии, прямыми угрозами аннулирования американской визы, ограничения спортивной деятельности в UFC, расторжения контрактов в США».
COVID-19 в Грузии: 360 новых случаев, 16 пациентов скончались
Число жертв COVID-19 в Грузии достигло 4773 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 16 пациентов.
За сутки в стране выявили 360 новых случаев коронавируса. Накануне провели 12 207 тестов: PCR-тестов – 5626, экспресс–тестов на антиген – 6581.
Выздоровели еще 1195 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 343 963, выздоровевших – 327 618.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 2,95%, за последние 14 дней составляет 3,41%, за неделю – 2,8%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 763 человека, всего администрировано вакцин – 138 914.
В Россию не пустили направлявшегося в Чечню израильского журналиста
В московском аэропорту Шереметьево в субботу вечером на территорию России не пустили гражданина Израиля, журналиста ежедневной общественно-политической газеты. Он направлялся в Грозный из Берлина с пересадкой в Москве, но через несколько часов после допроса был выслан обратно в Германию.
Причиной инцидента журналисту назвали отсутствие документов по коронавирусу. Однако, по его словам, у него были подтверждения вакцинации и отсутствия болезни в данный момент. О произошедшем корреспонденту «Кавказ.Реалии» сообщил Барух Ливиев, руководитель израильской общественной организации «Рука Иерусалима».
О давно запланированном визите израильтянина в Чечню в республике были в курсе.
«Мы обратились к чеченской администрации, написали письмо после того как Кадыров сказал, «кто хочет, пусть приезжает и проверяет, в Чечне террористов нет». Решили во имя дружбы народов организовать визит в республику репортера из нашей страны. Нам ответили согласием и обещанием поддержки. Но когда у журналиста возникли проблемы в аэропорту, а один из пограничников проболтался, что это спецслужбы велели его не пускать, мы не увидели активного содействия с чеченской стороны. Уверен, что Кадырову было достаточно сделать один звонок, чтобы решить этот вопрос. Мы надеемся, что поездка представителя прессы в Грозный все же состоится», – заявил Ливиев.
В имеющемся в распоряжении редакции «Кавказ.Реалии» письме Министерства Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации действительно указано, что предложение Рамзану Кадырову о визите израильского журналиста рассмотрено и принято решение оказать содействие.
«Министерство благодарит вас за проявленную инициативу и проводимую работу в сфере развития и укрепления дружеских отношений между нашими сторонами. Чеченская республика открывает двери для все большего количества туристов и официальных международных делегаций. Министерство сообщает вам о готовности оказать информационное содействие данному визиту», – говорится в документе, подписанном министром Ахмедом Дудаевым.
В ведомстве корреспонденту «Кавказ.Реалии» подтвердили, что знали о планируемом визите и что он действительно сорвался «из-за коронавирусных ограничений». На вопрос, будет ли продолжена работа с целью организации нового визита, в Грозном не ответили.
Сам журналист, попросивший не указывать его имени, возмущен произошедшим. По его словам, ему учинили допрос в Шереметьево, а потом и по возвращении в Берлин, поскольку его визит на несколько часов в Россию вызвал у немецкой стороны подозрения.
«Я планировал задать чеченскому руководству ряд вопросов по поводу общественной и политической ситуации в регионе. Мне обещали помощь и содействие в организации встреч с чеченскими министрами, мэром Грозного и муфтием», – отметил израильтянин.
Журналист полагает, что его задержание имело исключительно политический подтекст.
В Грузии выявили фальсификацию дезинфицирующих средств
Уголовное преследование начато в отношении руководителей двух компаний после того, как Следственная служба Минфина Грузии выявила факт фальсификации дезинфицирующих средств.
Следствие установило, что в магазинах и мастерских, расположенных по разным адресам в Тбилиси и в селе Цилкани Мцхетского муниципалитета, систематически производились, расфасовывались и продавались различные объемы дезинфицирующих средств.
С разрешения суда, сотрудники ведомства провели обыск предприятий и торговых объектов, в ходе которого было изъято большое количество подготовленных к продаже антисептиков.
Как пишет «Новости-Грузия», экспертиза показала, что дезинфицирующие средства не содержат веществ, указанных на этикетке, и не соответствуют требованиям Национального центра здравоохранения и контроля за заболеваниями.
Уголовное дело возбуждено по статьям «фальсификация, то есть изменение производителем или продавцом свойств вещи путем обмана, совершенное из корыстных побуждений», и «Незаконная перевозка или сбыт фальсифицированных вещей», что наказывается лишением свободы на срок от одного года до трех лет.
Грузстат: экономический рост Грузии в апреле составил 44.8%
По предварительным данным Национальной службы статистики Грузии (Грузстат), ВВП страны в апреле текущего года вырос на рекордные 44.8% (в годовом исчислении).
Темпы роста связаны с эффектом низкой базы прошлого года – в апреле 2020-го в стране действовал локдаун, экономический спад тогда составил 16.6%.
В апреле текущего года рост был зафиксирован во всех сферах экономики. Единственное исключение – горная промышленность.
По данным Грузстата, в январе 2021 года спад ВВП Грузии составил 11,5%, в феврале экономика сократилась на 5.1%. В марте, впервые за время пандемии, был зафиксирован рост – 4 процента. За первые четыре месяца текущего года ВВП в среднем вырос на 8.1%, – заявляют в Грузстате.
Российский новостной сайт NEWSru.com объявил о закрытии
Российский сайт NEWSru.com с 31 мая прекратил обновление новостной ленты. В редакции объяснили прекращение работы портала экономическими причинами, "но вызваны они именно политической ситуацией" в России.
"Наша картина дня стала так отличаться от картинки, которую предпочитают государственные ресурсы, что сотрудничать с нами после событий 2014 года крупные рекламодатели перестали, а остальные начали особенно опасаться уже в этом году", - пишут журналисты издания. По их словам, им всё чаще приходилось писать про принятие ограничительных законов, которые в любой день могли бы коснуться их самих. "Все больше уважаемых людей и источников правдивой информации мы вынуждены были маркировать как иноагентов и экстремистов. Ситуация, сложившаяся в экономике и в правовом поле, делает качественную работу NEWSru.com более невозможной, "- говорится в обращении редакции к читателям сайта.
Однако архив новостей, накопленный за 21 год работы, пока остается открытым и доступным. Новости из недавнего прошлого без лишних трактовок и комментариев убедительно показывают, как складывалась наша новейшая история. Эту историю "зачистить" не удастся, какие бы ресурсы на это сейчас ни тратило государство, отмечается в последней публикации NEWSru.com.
Сайт изначально открылся как интернет-портал новостей телеканала НТВ в августе 2000 года. В его запуске участвовал медиаменеджер Антон Носик. Когда телеканал вошел в состав "Газпром-Медиа", новостной сайт остался под контролем Владимира Гусинского и сменил доменное имя на Newsru.com.
Саакашвили призвал Киев ввести санкции против ресторатора, посетившего Абхазию
Экс-президент Грузии, глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили призвал власти Украины ввести санкции против известного ресторатора Александра Орлова. Российско-украинский бизнесмен, по информации Саакашвили, посетил Абхазию. В соцсети Орлов написал о «вечерней прогулке» с президентом самопровозглашенной республики Асланом Бжания.
«Владелец киевских клубов Саша Орлов приехал делить ворованное имущество в мой родной город Сухуми, откуда выселили 80% населения во время российской агрессии и который является такой же оккупированной территорией Грузии, как Крым и Донбасс – Украины. В том парке, где ходит этот субъект пролита кровь 36 погибших украинских добровольцев, которые насмерть стояли за Сухуми против российских интервентов. И он, видимо, на их костях хочет открыть там очередной клуб», – пишет Саакашвили.
Бывший президент Грузии считает, что Орлов совершил враждебный акт по отношению к Грузии и Украине. Саакашвили объявил о бойкоте киевских и одесских клубов и заведений Орлова.
«Точно не хочу, чтобы этот низкопробный торгаш получил хоть гривну моих денег. К тому же призываю всех моих друзей, которые болеют за Грузию, и патриотов Украины!» – отметил Саакашвили.
Ранее Орлова раскритиковали за выступление в одесском клубе Queen Odessa уроженца города, российского рэпера Джигана. В 2015 году Джиган провел концерты в аннексированном Крыму.
В Израиле лидер правых присоединился к оппонентам Биньямина Нетаньяху
В Израиле главная оппозиционная партия поддержала идею создания правящей коалиции, которой удастся положить конец многолетнему правлению премьера Биньямина Нетаньяху. Лидер ультра-националистической партии "Новые правые" Нафтали Бенет, объявил в телеобращении, что его партия присоединится к переговорам о формировании коалиции во главе с лидером центристов Яиром Лапидом. В предстоящую среду Лапид объявит о результатах своих переговоров с другими партиями.
Нетаньяху заявил, что усилия его оппонентов ослабят Израиль. Премьер-министр, находящийся под судом по делу о мошенничестве, на мартовских выборах этого года не смог обеспечить своей партии решающего перевеса сил. Выборы в марте стали четвёртыми за два года, на которых ни одна из партий не смогла добиться решающего успеха.
По словам Бенета, "Нетаньяху уже не стремится сформировать правое правительство. Он хорошо понимает, что желающих участвовать с ним в таком правительстве нет. Поэтому он намерен повести за собой весь националистический лагерь, всю страну. Это его последний рубеж". Бенет заверил избирателей, что приложит все усилия, чтобы вместе с Яиром Лапидом создать правительство национального единства.
Предлагаемая коалиция должна объединить израильских правых, левых и центристов. Как отмечается в публикации Би-би-си, между партиями этих трёх направлений не так много общего. Но они едины в стремлении положить конец пребыванию Нетаньяху у власти.
Компания Enka призвала противников строительства Намахвани ГЭС прекратить насилие
Компания Enka Renewables, строящая Намахванскую ГЭС на западе Грузии, призывает демонстрантов прекратить насильственные действия во избежание противостояния и эскалации ситуации. Об этом говорится в заявлении фирмы, распространенном сегодня, 30 мая.
«Компания Enka призывает активистов прекратить насильственные действия, чтобы предотвратить эскалацию и противостояние. Компания еще раз заявляет, что готова к деловому диалогу в любом конструктивном формате», - сказано в сообщении.
Уже несколько дней противники строительства каскада ГЭС на реке Риони пытаются прорваться к базе Enka и помешать проводимым работам. Демонстранты стучат по металлическим заграждениям, выставленным полицией в целях обеспечения безопасности на автомобильной дороге в селе Гумати Цхалтубского муниципалитета. Сегодня же они установили палатку у въезда в поселок Мцванеквавила, заявив, что не позволят передвигаться здесь спецтехнике и сотрудникам компании.
В Enka считают, что блокирование дорог и препятствование подготовительным работам «выходит за рамки мирной формы протеста», поскольку речь идет о проникновении на частную территорию.
«Мы обеспокоены тем, что люди, которые заняты на проекте Намахвани ГЭС и добросовестно выполняют свои обязанности, постоянно подвергаются риску насилия и нападений. Имели место многочисленные случаи словесных или физических оскорблений. Т.н. мирная акция против Намахвани ГЭС приобретает насильственные черты», - сказано в заявлении.
В компании полагают, что конечной целью демонстрантов является «создание постоянного очага напряженности». Enka заявляет, что этому способствует «распространение дезинформации о ходе реализации проекта».
«Сегодня одно из СМИ распространило ложную информацию, будто бы начато строительство плотины. Мы со всей ответственностью заявляем, что строительство плотины приостановлено в рамках объявленного правительством моратория. На участке ведутся только подготовительные работы в рамках имеющихся разрешений, то есть строительство водозаборного тоннеля», - заявляют в компании.
Периодически в селе Гумати происходят стычки между демонстрантами и сотрудниками МВД. В четверг противостояние у баррикад завершилось задержанием восьми активистов. Сегодня вечером ситуация обострилась после того, как несколько активистов попытались добраться до Намахвани через лес, обойдя кордоны полиции. Эту попытку пресекли, как минимум один человек был задержан, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Уже сейчас к уголовной ответственности может быть привлечен практически любой участник шумных протестов в Гумати. Несколько дней назад МВД Грузии начало следствие по факту повреждения металлических заграждений демонстрантами.
Израильтянам запретили выезжать в Россию из-за распространения COVID-19
Министерство здравоохранения Израиля внесло Россию в так называемый «красный список» стран с наиболее высоким риском распространения коронавируса. Таким образом, всем гражданам Израиля, включая переболевших ковидом и вакцинированных, запрещено выезжать в Россию как минимум до 13 июня. Обойти запрет можно только получив специальное разрешение Комиссии по исключениям.
В свою очередь, израильтяне, которые в указанный период вернутся из России на родину, будут обязаны сесть на двухнедельный карантин.
Сообщается, что помимо России в «красный список» израильского Минздрава включена Аргентина.
Ранее оперативный штаб по борьбе с коронавирусом опубликовал статистику, согласно которой в России за последние сутки выявлено 9694 случая заболевания COVID-19. Это самый высокий суточный показатель более чем за 2 месяца – с середины марта. Более трети новых случаев при этом приходится на Москву. Мэр столицы Сергей Собянин назвал это «сезонным явлением», добавив, что на рост числа инфицированных повлияли также длинные майские праздники.
О майских «каникулах» с 1 по 10 мая распорядился президент России Владимир Путин, указывая, в том числе, на рекомендации специалистов: предполагалось, что выходные дни помогут сдержать распространение эпидемии.
В отличие от прошлой весны, сейчас в России почти нет карантинных мер в связи с эпидемией - сохраняется только масочный режим в общественных местах и ограничения на массовые мероприятия.
В ЦАР при взрыве погибли трое граждан России и двое местных полицейских
При взрыве фугаса во время проезда военной автоколонны на северо-западе Центральноафриканской республики погибли двое полицейских и трое участников российских полувоенных формирований. Об этом сообщило в воскресенье агентство AFP со ссылкой на правительственные источники.
«Трое российских союзников и двое местных полицейских погибли и еще несколько человек получили ранения», - сообщил агентству AFP представитель правительства ЦАР. Эта информация подтверждается источниками ООН.
Инцидент произошел на участке шоссе между городами Берберати и Буар, более чем в 400 километрах от столицы ЦАР города Банги.
К месту инцидента был направлен российский вертолет для эвакуации погибших и раненых.
Представительство ЕС и посольство США в Грузии распространили совместное заявление
«После решения депутатов, избранных от партии «Национальное движение», войти в парламент, почти все из 150 депутатов будут выполнять полномочия, переданные им гражданами Грузии на выборах, что является еще одним позитивным шагом на пути к укреплению демократических институтов Грузии», - об этом говорится в совместном заявлении представительства ЕС и посольства США в Грузии касательно выполнения соглашения от 19 апреля, достигнутого при медиации ЕС.
При этом в заявлении выражена обеспокоенность тем, что «Национальное движение» сегодня не воспользовалось возможностью присоединиться к другим парламентским партиям и подписать соглашение от 19 апреля.
«Нам очень жаль, что «Единое национальное движение» не воспользовалось сегодня возможностью, чтобы присоединиться к другим парламентским партиям и подписать соглашение от 19 апреля. «Единое национальное движение», вместе с другими избранными партиями, несет равную ответственность за конструктивное участие в работе парламента по урегулированию политически воспринимаемых вопросов правосудия, за принятие и доскональное рассмотрение амбициозных избирательной и судебной реформ, а также, наряду со многими другими приоритетами, за участие в перераспределении власти в парламенте. Это важная работа, требующая ответственного участия всех избранных лидеров Грузии. Подписав это соглашение, «Единое национальное движение» продемонстрировало бы свою готовность выполнить эти фундаментальные задачи в интересах Грузии, ее граждан, отношений между ЕС и Грузией и евроатлантического будущего Грузии.
Соглашение от 19 апреля остается открытым для подписания как для лидеров парламентской партии, так и для отдельных членов парламента», - говорится в заявлении.
- На сегодняшнем заседании политсовета партия «Единое национальное движение» приняла решение о вхождении в парламент. При этом в партии заявили, что не присоединяются к документу Шарля Мишеля. По словам Ники Мелия, в соглашении есть один пункт, который категорически неприемлем для партии.
- В апреле текущего года Шарль Мишель предложил политическим силам Грузии документ по выходу из кризиса, вызванного, в том числе, непризнанием результатов парламентских выборов 2020 года. Соглашение оказалось приемлемым для «Грузинской мечты», а также большей части оппозиционных партий, которые подписали его, прекратили бойкот и начали работать в парламенте. «Единое национальное движение», Лейбористская партия и «Европейская Грузия» отказались его подписывать.
- Документ предполагает, что если правящая партия наберет меньше 43% на предстоящих осенью выборах в местные органы власти, то в 2022 году будут назначены досрочные парламентские выборы. Кроме того, планируется амнистия всех, кто проходит по делу о протестах в июне 2019 года, также известных как «Гавриловская ночь». Соглашение также предполагает проведение масштабных реформ в избирательной и судебной сферах.
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