Исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров задержан в аэропорту «Пулково»

В Петербурге в аэропорту «Пулково» сняли с самолета и задержали бывшего исполнительного директора «Открытой России» Андрея Пивоварова.

Как рассказал сам Пивоваров, он летел на отдых и уже прошел таможенный контроль, во время которого к нему не возникло никаких вопросов. Затем политик сел в самолет, который начал движение к взлетной полосе. Только после этого лайнер остановили и Пивоварова вывели из салона сотрудники ФСБ.

Сообщается, что речь шла о рейсе Петербург-Варшава польской авиакомпании LOT, его вылет был задержан более чем на час.

Со слов экс-директора «Открытой России», его собираются везти в Следственный комитет. Также в телеграм-канале Пивоварова появилось сообщение, что в аэропорт приехал человек, которого называют «инициатором розыска» оппозиционера. Причины розыска пока не называют.

Ранее общественная организация «Открытая Россия» объявила о самоликвидации. Вся ее деятельность прекращена, территориальные отделения закрыты, членство участников аннулировано.

Андрей Пивоваров сообщал, что решение коллегиально принял Совет «Открытой России». Поводом для него стало готовящееся ужесточение уголовного наказания по статье о деятельности нежелательных организаций.

Бывший координатор «Открытой России» Татьяна Усманова писала на своей странице в Фейсбуке, что решение о роспуске было принято, «чтобы защитить сторонников», над которыми будет висеть опасность сесть в тюрьму. «Скоро выборы в парламент, региональные выборы: каждого, кто выдвинется – посадили бы, сомнений нет», – отметила она.