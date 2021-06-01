Чехия, Украина, Грузия, страны Балтии должны извиниться перед Россией – Володин

Председатель Государственной Думы Российской Федерации Вячеслав Володин считает, что Чехия, Украина, Грузия, страны Балтии должны извиниться перед Россией. Об этом политик написал в своём Telegram-канале.

Володин говорит, что «в своих попытках самоутверждения Чехия, Украина, Грузия и страны Прибалтики до скучного предсказуемы».

«Что ни заявление – начинают с политики, заканчивают „дайте денег“. Когда эти государства входили в число стран социалистического лагеря, привыкли жить за счёт других. Привычка осталась. Она бы не сохранилась, будь у них суверенитет и независимость не на словах, а на деле. Но выбор сделан в пользу государства-сателлита», – пишет Володин.

Да не Россия вам должна, а вы России

Говоря об Украине, Володин пишет, что страна опасается лишиться доходов от транзита российского газа и требует денежного возмещения за строительство газопровода «Северный поток – 2».

Чехия, по его словам, выдвигает надуманные обвинения против России в связи со взрывом боеприпасов в Врбетице, «а теперь ведёт речь о 40 млн евро».

«Прибалтика поступает подобным образом. Не сумев решить собственные экономические проблемы, просит какие-то «компенсации» за советский период», – считает Володин.

«Да не Россия вам должна, а вы России. Будьте благодарны: граждане РФ не потребовали от вас то, что, отрывая от себя, вам давали. Создавая рабочие места, вкладывая силы и средства в ваше развитие, защищали от внешних вызовов и угроз. Не забывайте, именно Россия взяла на себя все обязательства по выплате долгов СССР. Если совести нет, то хотя бы меру надо знать. Помните, что русский мужик долго запрягает, но быстро едет. Правильно было бы принести извинения. И начать отношения, думая о будущем», – отметил политик.

Спикер Госдумы призвал вышеуказанные страны не делать Россию виновником всех своих проблем.

«Начните с себя. 30 лет вы уже строите независимые государства. Не морочьте голову себе и другим», – заключил Володин.