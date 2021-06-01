Детей из центра «Страна души» передали родителям, руководителя задержали в Сочи

Бывший президент и премьер-министр России, лидер партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев считает, что за последние годы отношения между Москвой и странами Запада "драматически ухудшились" и сейчас во многом хуже, чем во времена холодной войны.

В интервью газете "Коммерсантъ" Медведев, который сейчас занимает должность заместителя председателя Совета безопасности, высказал мнение, что все "устали от конфронтации" между Россией и Западом. При этом Медведев считает, что эту "спираль конфронтации" раскрутила не Россия. По словам бывшего президента и премьера, даже реагируя на включение Крыма в состав России, Запад мог действовать "более тонко, умно", но предпочёл "всё сжечь дотла". При этом Медведев оговорился: "Я не хочу сказать, что всегда во всем виновата одна сторона, что мы белые и пушистые" (именно такое выражение употребил в одном из своих выступлений президент Владимир Путин, сказав, что российские власти "белые и пушистые" в противостоянии с Западом).

Медведев сравнил нынешнюю ситуацию с временами 1960–80-х годов, когда также существовала конфронтация между Западом и Советским Союзом, однако сторонам, по его словам, удавалось находить компромиссы. "К сожалению, наши партнеры на Западе слегка оборзели от своей мощи, особенно после того, как распался Варшавский договор", – посетовал Медведев. По его словам, во времена холодной войны Запад не вводил индивидуальные санкции "в отношении [советских лидеров Никиты] Хрущёва или [Леонида] Брежнева, или членов Политбюро, или руководителей Верховного совета", сейчас же санкции против российских руководителей вводятся, и тем самым, по мнению Медведева, Запад обрывает каналы коммуникации.

Страны ЕС и США недавно ввели санкции против ряда руководителей российских силовых ведомств. Также под санкциями ряд руководителей госкорпораций. Ни сам Медведев, ни президент Путин, ни руководство правительства и парламента в санкционные списки не внесены.

По мнению Медведева, Запад считает, что Россия – "умирающая страна", и потому не считается с её мнением, в то время как с мнением СССР считался. "Сколько продлится эта ситуация? Давайте по-честному скажем: никто не знает", – сказал Медведев, отметив при этом, что надеется всё же на восстановление сотрудничества с Западом. Возможной базой для такого сотрудничества он назвал борьбу с коронавирусом.

Именно эпидемией коронавирусной инфекции он объяснил разгоны демонстраций в поддержку Алексея Навального зимой этого года. "Пандемия никуда не делась, и при проведении массовых мероприятий государство должно об этом помнить, разрешая или не разрешая те или иные акции", – сказал он.

Говоря о ситуации в стране, Медведев сопоставил её с 1990-ми годами, по его мнению, в сравнении с ними "нынешний период просто очень хороший, устойчивый, стабильный, даже несмотря на пандемию".

Медведев ушёл от ответа на вопрос, возглавит ли он список "Единой России" на выборах в Госдуму, сказав, что на него ответит съезд. СМИ со ссылкой на источники в Кремле сообщали, что список может возглавить президент Путин, но решение пока не принято.