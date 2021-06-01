Лидер Меджлиса крымских татар заочно приговорён к 6 годам колонии

Подконтрольный России Верховный суд Крыма в Симферополе вынес заочный приговор главе Меджлиса крымскотатарского народа (организация признана в РФ экстремистской и запрещена) Рефату Чубарову. Он приговорён к 6 годам колонии общего режима и штрафу. Обвинение просило приговорить его к 9 годам колонии.

Чубарова признали виновным в организации массовых беспорядков – ими российское следствие считает акцию протеста у здания парламента Крыма в Симферополе 26 февраля 2014-го. Участники акции, прежде всего крымские татары, выступили против возможной аннексии Крыма Россией. В ходе акции произошли столкновения с пророссийскими активистами, 2 человека погибли и несколько пострадали.

Эти события произошли ещё до установления российского силового контроля над Крымом и аннексии полуострова, то есть в то время, когда даже официальные российские власти считали Крым территорией Украины. Тем не менее Чубарова судили за "организацию беспорядков" по российскому законодательству. Также ему вынесли приговор по статье о призывах к нарушению целостности России - в связи с утверждениями о том, что Крым принадлежит Украине.

Лидер Меджлиса – гражданин Украины, он покинул Крым вскоре после аннексии и живёт в Киеве. Судили Чубарова заочно.

Защита главы Меджлиса намерена обжаловать заочный приговор Верховного суда Крыма. Об этом корреспонденту Крым.Реалии сообщил адвокат Чубарова по назначению Александр Осокин.​

Чубаров в интервью Крым.Реалии ранее сказал, что возможный обвинительный вердикт не повлияет на его жизнь, и призвал прежде всего думать "о тех крымских татарах, этнических украинцах, которых осуждают на реальные сроки, заключения, которые являются арестованными и которые сейчас находятся в российских тюрьмах". После аннексии полуострова российские суды осудили десятки проукраинских активистов, а также крымских татар, обвинённых в участии в признанной в России террористической и запрещённой организации "Хизб ут-Тахрир".