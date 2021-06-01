Режиссер «Сухуми»: «Воссоздать город, каким он мне запомнился»

Сценарист и режиссер Мамука Ткешелашвили приступил к работе над анимационным фильмом «Сухуми». «Сухуми» – это история о мальчике, его детстве и попытке вернуться туда уже будучи стариком. – Когда я готовилась к этому интервью, слушала, как вы рассказывали о фильме и говорили, что Сухуми, который вы хотите показать в вашем фильме, – это город из ваших воспоминаний, из вашего детства. Вы можете его описать? – Это для меня очень важно. Когда я начал работать над этой темой, думать – пролистал социальные сети, YouTube – там можно посмотреть, что сейчас происходит в Сухуми, – но это оказалось не то, не ту эмоцию мне дало. Я понял, что правильнее всего воссоздать в фильме такой город, каким он мне запомнился. Эти места должны ассоциироваться с моим детством и с моими воспоминаниями. – Так какой он, город вашего детства? Чем там пахнет? – Эвкалиптами, морем… Почти каждое лето я там проводил. Там мои родственники жили, отец там работал. Атмосферу помню. Эту атмосферу я хочу передать, и поэтому я говорю, что должен воссоздать это из моих воспоминаний, а не фотографически – то, скажем, какие там дома были или улицы…

– В каком-то смысле это автобиографический рассказ, я правильно понимаю? – Да, может быть. – Могли бы вы рассказать одну из историй, которая, возможно, подтолкнула вас к созданию этого анимационного фильма, может быть, стала даже ключевой в вашей жизни, в том подростковом периоде? Этот период ведь, в принципе, очень важен, и иногда мы осознаем это уже постфактум. Что вы вынесли оттуда такое, что остается с вами до сих пор и инспирирует создавать что-то именно на эту тему?

В каждом эпизоде что-то происходит, все это насыщенно. Там много людей, там тепло...

– Мне сейчас трудно будет что-то рассказать, потому что это какая-то мозаика. В каждом эпизоде что-то происходит, все это насыщенно. Там много людей, там тепло... Фильм не про войну, но военные действия я там тоже хочу показать. Этот эпизод, допустим, про людей, которые покидают свои дома. В этом фильме есть у меня собака. Она – один из персонажей. Есть документальные фильмы, в которых показано, как беженцы на корабле вынуждены уйти из города – там собака, которая бежит, а потом заходит в воду и не покидает своего хозяина. Я все время об этом думал и, когда над фильмом работал, решил внести туда и собаку.

– Для подростка – я все время возвращаюсь к теме этого возраста, потому что мне кажется он очень интересным, – исследовать его уже отсюда, как бы разговаривая с самим собой в прошлом. Есть здесь нечто такое – вы возвращаетесь к тому мальчику, которым вы были? – Да, у меня в фильме три периода. Это детство. Потом средний период. И старость – человек, который хочет вернуться в свои места, где он жил и вырос, был там счастлив, а сейчас он уже старик. Это идет на грани реальности и воображения. Все время он думает о том, что он там найдет, когда вернется, что его встретит – в каком состоянии будет его дом, люди – будут не будут, что там происходит?

«Никогда не возвращайтесь в места своего детства» – Тарковский это сказал. Потому что там все будет по-другому. Все, что вы оставили, – потом вы там не найдете. Это все ваши воспоминания

– По сути, получается, что это история, вероятно, знакомая каждому беженцу, который представляет возвращение в свой дом? У вас там своего дома не было, но вы представляли, как вы, допустим, приезжаете в город? – Да, я все время думал, что если пройтись там, посмотреть… Не знаю. «Никогда не возвращайтесь в места своего детства» – Тарковский это сказал. Потому что там все будет по-другому. Все, что вы оставили, – потом вы там не найдете. Это все ваши воспоминания, и пусть ваши воспоминания будут такими, какие они есть, такими, как они вам запомнились. А реальность будет абсолютно другой. Какую-то золотую середину, наверное, нужно найти.

– Но разочарование в каком-то смысле неизбежно? – Да, какое-то разочарование все равно будет. – Вы бы хотели, чтобы ваш фильм, когда он выйдет, посмотрели по ту сторону Ингури? – Обязательно. То, что произошло – это произошло не только с нами, а со всеми. Те, кто там остался, – они тоже, по-моему, не в хорошем состоянии. Конечно, хорошо было бы, если бы посмотрели (фильм) там. Очень сложно после военных действий говорить с людьми, потому что те, кто там остался, – у всех там или родственник погиб, или сын, очень трудно с ними разговаривать. Но нужно все-таки говорить с людьми. – Анимация, вероятно, помогает расширять границы происходящего в фильме, дает больше возможностей отойти от реальности?