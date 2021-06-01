Сухумский модерн на даче Дундер

У живописного подножия сухумской горы Хатхуа в ряд выстроилось несколько красивых зданий конца ХIХ – начала ХХ века. Среди них есть сочетающий в себе модерн с неоклассицизмом особняк, который в 1898 году построили по заказу Вильгельмины Дундер. В конце ХIХ века Сухум был совсем небольшим, гораздо меньше, чем сейчас. И каждая городская аллейка с вероятностью 90% приводила гуляющих либо к какому-нибудь уютному парку, либо к изысканному особняку одного из местных купцов.

Среди живущих тогда богачей особо привлекательным местом было подножие горы Трапеция, название которой по-абхазски звучит как Хатхуа. Здесь, по улице Дзидзария в ряд выстроилось сразу несколько радующих глаз своим изяществом особняков. И среди них есть здание, которое в 1898 году возвела Вильгельмина Дундер. Эта дама с редкими именем и фамилией не только построила на своем участке дачу, но и разбила целый парк вокруг нее. Согласно архитектурной задумке, над главным входом была возведена трехэтажная башенка. Левую, двухэтажную часть здания украшали веранды. Внутри все было декорировано в лучших традициях сухумского модерна: на полу плитка с узором, на стенах – роспись, и чтобы хозяйке было тепло – несколько каминов.

Но Вильгельмине Дундер особняк принадлежал недолго. Десятилетие спустя, в 1909 году его пришлось продать зажиточной семье – Ивану и Анне Баскаковым. Интересно то, что они унаследовали любовь к растениям от прошлой владелицы и тоже занялись озеленением участка. В какой-то момент вся эта зеленная масса так разрослась, что разглядеть за ней здание стало сложно. Во владении Баскаковых дача находилась тоже недолго. Когда в марте 1921 года в Абхазии был установлен советский режим, новая власть отдала в собственность местному самоуправлению множество частных строений, в том числе и особняк, который возвела Вильгельмина Дундер. Сначала здесь организовали детский сад. В 1960-х годах здание переоборудовали под Дворец пионеров и школьников, и вплоть до 1991 года дети приходили сюда каждый день на занятия.

Писатель Надежда Венедиктова работала в здании бывшей дачи Дундер на излете ХХ века: «В советское время в этом здании был Дворец пионеров, и место было очень оживленным. А уже после развала СССР и грузино-абхазской войны здание передали Союзу писателей Абхазии. И где-то в 1997-1998 году я там работала, выпуская возрожденный альманах «Литературная Абхазия». Место для здания выбрано с очень большим умом. Это возвышенность. Когда ты подходишь к зданию – оно вырастает перед тобой, и с верхних этажей хорошо просматривался сухумский залив 100 лет назад, когда город еще не был так застроен, и сейчас в общем-то море тоже мелькает. Чудесный сад! Вообще, в комплексе, и само здание, и сад – это такое замечательное место, очень романтическое. И если его наконец восстановят, то это будет настоящая жемчужина абхазской столицы».

Если сегодня вы вдруг захотите увидеть своими глазами дачу, выстроенную Вильгельминой Дундер, то вам сначала придется пробираться сквозь одичавший парк и затем познать разочарование – вместо некогда красивого особняка перед вами предстанет постепенно разваливающееся, давно заброшенное здание. И только табличка в советском стиле, которую повесили у главной двери из темного дерева с витиеватыми решетками на окнах, напоминает о том, что относительно недавно сюда еще приходили люди.