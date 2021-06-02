Драндский семейно-образовательный центр растления?

Немалое внимание в абхазском обществе привлекла история о незаконной деятельности в республике семейно-образовательного центра кришнаитов «Страна души», где, по данным российского телеканала «Рен ТВ», отмечались факты растления воспитанников – детей из России. Сейчас центр закрыт, его директор задержан правоохранителями в Сочи.

Российские и абхазские СМИ накануне распространили сообщение о том, что сотрудники полиции задержали в Сочи руководителя семейно-образовательного центра кришнаитов «Страна души», выходца из Иркутска Владимира Хоружего, основавшего этот центр 12 лет назад.

В прокуратуре Краснодарского края пояснили, что ведомство проверяет информацию о совершении действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего постояльца этого центра. «В ходе проверки будут приняты меры по установлению лиц, возможно, пострадавших от незаконных действий», – заявили в пресс-службе прокуратуры. Было, в частности, сообщение о том, что при задержании Хоружий оказал сопротивление.

Для широкой общественности эта история началась на прошлой неделе с сюжета под рубрикой «Экстренный вызов» на российском телеканале «Рен ТВ» – про центр «Страна души» в селе Дранда Гулрыпшского района Абхазии. В этом центре, как утверждала мать одного из учеников, растлевают малолетних воспитанников – заставляют ходить голыми, прикасаются к их гениталиям… В сюжете приведен фрагмент частного телефонного разговора с руководителем школы для мальчиков Владимиром Хоружим (кришнаитское имя – Ванавале), который признается, что применял «нестандартные методы обучения»:

«Чтобы не копаться в этом, надо просто принять, что, да, я это делал. Я это делал. Я брал за половые органы детей. И сколько раз это было, в каких ситуациях, я не помню, не считал».

Семейно-образовательный центр «Страна души», как следовало из телерепортажа, находился в селе Дранда, на значительном удалении от жилых домов сельчан. Там на территории в три гектара расположены три домовладения. В одном проживают взрослые, в другом – дети, имеются молельный, музыкальный и спортивный залы, библиотека, своя столовая, где готовят вегетарианскую пищу. И воспитатели (из российского общества религиозной организации «Сознание Кришны»), и воспитанники приезжали туда из РФ. Очевидно, что родители, отправлявшие за небольшую плату мальчиков в центр, – сами последователи этого вероучения, распространившегося по миру из Индии.

Когда в абхазском сегменте «Фейсбука» началось эмоциональное и гневное обсуждение репортажа «Рен ТВ», в его ходе звучало как негодование в адрес Ванавале (такие темы в любом обществе вызывают обостренную реакцию), так и обвинения в адрес властей Абхазии, которые допускают открытие и функционирование на территории республики подобных «центров». Некоторых возмутило, что организаторы центра назвали его словами, которыми абхазы именуют свою Родину, – «Страна души».

Вскоре съемочная группа Абхазского телевидения отправилась на поиски семейно-образовательного центра. Но сперва в большом репортаже АТ было показано интервью заведующего отделом образования администрации Гулрыпшского района Дмитрия Габлия. Он рассказал, что в селе Дранда действительно более десяти лет проживают кришнаиты с детьми, но они не позиционируют себя как образовательный центр, а считают «большой семьей»: «Когда мы спрашиваем: «Что это у вас, школа?» – они отвечают: «Нет, это у нас семья, нам родители доверили своих детей, и мы здесь с ними находимся, обеспечиваем их проживание». В соответствии с законодательством Абхазии, для того, чтобы вести образовательный процесс, нужны лицензии и программы, но они говорят, что у них нет учебного процесса, и предъявляют доверенности от родителей. И юридически придраться к ним трудно».

Затем в репортаже был показан сам центр. Исполняющий обязанности руководителя проекта Константин Конопенко рассказал, что в него принимают мальчиков от пяти до пятнадцати лет, за месяц обучения родители платят от 15 до 20 тысяч рублей. В основном в центре обучают детей-кришнаитов, и сами преподаватели являются кришнаитами, отметил он: «Сейчас у нас находится восемь человек, потому что из-за дезинформации, пущенной в российском СМИ, представители власти Абхазии нас попросили уехать. Мы, конечно, это понимаем, потому что абхазы, как традиционный народ с высокой культурой, увидев это безобразие, не могут терпеть… Но руководители центра будут подавать в суд на телеканал и требовать справедливости. Для этого им нужно уехать в Россию, центр при этом прекратит свое существование». Конопенко отрицал факт растления малолетних, но подтвердил случаи битья розгами, отметив, что это практиковалось при предыдущем составе педагогов, из которых остался только Хоружий.

А в минувшую субботу МВД Абхазии распространило информацию: после резонансного сообщения одного из российских телеканалов о возможных неправомерных действиях со стороны директора в отношении несовершеннолетних, проживающих на территории центра «Страна души», руководство МВД решило перевезти девятерых детей и троих воспитателей в безопасное место. На момент проверки с участием руководителей ведомства никаких разрешительных документов на деятельность центра предоставлено не было, было принято решение о его закрытии. Был показан и видеорепортаж о том, как детей везут в Сухум и размещают в помещении учебного центра МВД республики.

Сейчас их в Абхазии уже нет, сказал «Эху Кавказа» помощник министра внутренних дел Бадра Айба:

«Приехали представители и забрали всех детей.

– Представители кого? Родители или?..

– И родители были, и представители властных структур.

– Детей было сколько?

– Девять человек, если я не ошибаюсь.

– Сколько дней они у вас пробыли?

– Дня два-три.

– Ну, и питанием их там обеспечивали. Я видел репортаж.

– Да, конечно. Питание, все… И медицинские работники наши, я имею в виду, ведомственные, с ними общались».

Итак, абхазское общество может вздохнуть с облегчением и попытаться забыть эту, мягко говоря, неприятную историю, как кошмарный сон: независимо от того, чем завершится правовое разбирательство в России, «семейно-образовательный центр» в Дранду наверняка уже не вернется. Но кришнаиты уехали, а проблема осталась. Заключается она в том, что властям Абхазии очень трудно контролировать, что делают заезжающие в республику россияне.

Кстати, возможно, это кого-то удивит, но подобное явление – когда разного рода религиозные отшельники уединялись в абхазских предгорьях, – наблюдалось и в советское время, о чем тогда писала местная пресса. Что касается кришнаитов, в былые годы сухумцы часто с улыбками наблюдали за их красочными шествиями по набережной, по рынку – с барабанным боем и выкриками «Харе Кришна!»… И, конечно, неправильно было бы, чтобы тень от этой истории ложилась на всех последователей этой религиозной организации.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетии