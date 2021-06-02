Глушит и прослушивает Россия

Российская армия проводит в самопровозглашенной республике Южная Осетия масштабные учения. На основании видеокадров, сделанных с дрона гражданскими активистами «Антиоккупационного движения», можно предположить, что на учениях, в частности, отрабатываются перехват и глушение радиосигналов на территории Грузии.

Летательный аппарат гражданских активистов вблизи Хурвалети подлетел настолько близко к солдатам оккупационных сил, что четко стали видны результаты их деятельности – вблизи разделительной линии они обустроили два малых окопа и площадку для военной техники, огороженные лежачими столбами. Заметив дрон, российские военнослужащие срочно покинули место дислокации, увезя на транспорте и саму конструкцию.

Как говорит лидер «Антиоккупационного движения» Давид Кацарава, поначалу он сделал вывод, что представители оккупационных сил устанавливают очередной блокпост. По его словам, аналогичные приспособления недавно были замечены и рядом с центральной автомагистралью Грузии, недалеко от оккупированного села Орчосани.

После этого руководители оккупационных войск по горячей линии вызвали на место миссию наблюдателей ЕС в зоне конфликта. В Службе государственной безопасности Грузии подтвердили нам, что горячая линия была активирована по инициативе Российской Федерации, где они сообщили об инциденте с дроном вблизи разделительной линии.

После просмотра видеозаписи Кахабер Кемоклидзе, аналитик по вопросам безопасности, работающий несколько лет переговорщиком в рамках МПРИ (Механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них), заявил, что он не впервые встречает это оборудование у оккупационных сил:

«Я сразу обратил внимание на автомобиль на видеокадрах, мы осведомлены, что они оснащены портативными пеленгаторами, с помощью которых контролируют зону оккупации: как только они обнаруживают мероприятия со сосредоточением полиции, туда направляется эта техника. Эта аппаратура способна прослушивать и глушить телефонные сигналы, по кадрам заметно, как они обустроили стоянку для пеленгатора».

Местный корреспондент грузинской службы Радио Свобода Гога Апциаури говорит, что последняя активизация России связана с масштабными учениями войск связи Южного военного округа, расквартированного на военных базах в оккупированных Абхазии и Цхинвальского региона, а также Армении.

По словам журналиста, канонада с полигона севернее Цхинвали, построенного на месте разрушенного грузинского села, в последнее время слышна в регионе постоянно. Подрывные действия оккупационных сил носят непрерывный характер, и эпизод с дроном лишь малая часть событий последних лет:

«На днях я беседовал с человеком, которого они задержали вблизи разделительной линии, его избили и потребовали раздобыть телефонные номера грузинских полицейских, несущих дежурство на постах. Пригрозили, что убьют его, если он не выполнит поручения. Он живет совсем рядом с линией оккупации и даже боится смотреть в ту сторону. Для местных не новость, что их прослушивают, иногда в Хурвалети пропадает связь с грузинскими операторами, и, как говорят грузинские силовики, все разговоры без шифрования тотально прослушиваются. Войска РФ держат в постоянном напряжении весь периметр оккупации, прослушивается и вся центральная автомагистраль».

Пока грузинские силовики не проявили интереса к полной версии кадров с дрона. Как говорит Давид Кацарава, по этому вопросу никто не выходил на связь.