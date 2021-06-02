Жители Шукрути: с зашитыми ртами у посольства США

Четвертый день подряд десять семей из села Шукрути Чиатурского муниципалитета проводят акции протеста у посольства США в Грузии. Протестующие утверждают, что население много лет страдает из-за работ, проводимых компанией по добыче марганца Georgian Manganese. Они требуют выплаты компенсаций за жилье, которое, по их словам, находится на грани обрушения, и просят заступничества у дипломатов.

Протест жителей Шукрути длится уже более 100 дней. Около трех недель назад часть из них начала голодовку и зашила себе рты. 30 мая 10 семей из села приехали в столицу к посольству США и с тех пор не покидают территорию.

«Мы останемся здесь, у посольства США, пока не будут сделаны реальные шаги для решения нашей проблемы», – сказал один из протестующих Георгий Непаридзе.

Жители Шукрути говорят, что село фактически вот-вот превратится в руины, но компания продолжает работать в режиме 24/7:

«Там повреждены не только дома и земли, прилегающие к ним, но и святыни, провалились могилы. Несколько человек были вынуждены перезахоронить своих покойников. Дома в катастрофическом состоянии. Некоторые раскололись надвое, некоторые полностью рухнули».

Протестующие говорят, что переговоры с компанией, добывающей марганец, начались еще в 2019 году. Часть жителей села пошли на сделку с ней, но, по словам Георгия Непаридзе, их обманули. Впрочем, из-за того, что многие сами трудоустроены в этой компании или же являются госслужащими, они боятся говорить об этом публично – получают угрозы об увольнении. Угрожают, как говорит Георгий Непаридзе, и им самим: одна из протестующих получила звонок от неизвестного мужчины, который пригрозил ей распространением кадров из личной жизни, если протест у посольства не прекратится. МВД возбудило уголовное дело. Протестующие жители Шукрути хотят, чтобы их имущество оценили представители Национального бюро экспертизы им. Левана Самхараули:

«В Грузии есть компетентный орган – бюро экспертизы Самхараули, которое может оценить все – от домов и строений до земель и плодовых деревьев. Это все должно быть посчитано в соответствии с законом, оформлен справедливый, законный контракт, и после этого, да, проблема будет решена».

Жители села говорят, что просили у местных и центральных властей выступить в роли медиатора, но тщетно. Поэтому сейчас решили обратиться к посольству США. Посол Келли Дегнан сегодня заявила:

«Офицер по правам человека из посольства встретился с ними, поговорил и выслушал их опасения. Мы пытаемся организовать для них встречи с Народным защитником и другими организациями, которые могут им помочь, чтобы этот вопрос был решен и достигнут результат. Роль посольства заключается в том, чтобы связать их, это роль посредника, другого интереса здесь у США нет. Но также мы хотим убедиться, что с ними все в порядке и что их опасения будут выслушаны».

В самой компании Georgian Manganese заявляют, что готовы прибегнуть к услугам Национального бюро экспертизы им. Левана Самхараули и выдать компенсации в соответствии с заключением, которое оно подготовит. При этом, по словам специального управляющего компании Georgian Manganese Николоза Чиковани, некоторые семьи – а всего в Шукрути их около 300 – уже получили выплаты в размере 80, 120 и более 200 тысяч лари:

«Меморандум был оформлен со всеми (семьями, проживающими в Шукрути), кроме этих 11 семей. Они все участники меморандума. Уже начато оформление индивидуальных контрактов со всеми. Этот процесс начался в 2019 году и не останавливался. И сегодня продолжается оценка имущества (…) На сегодняшний день только (живущим) в селе Шукрути и вокруг него было возмещено примерно 2 миллиона лари. Запланировано возмещение еще 2,5 миллионов в течение года и трех месяцев».

Народный защитник Нино Ломджария призвала профильное ведомство включиться в переговоры:

«С учетом сложившегося тяжелого положения Народный защитник Грузии призывает Министерство экономики и устойчивого развития включиться в процесс переговоров между населением и компанией в качестве медиатора, чтобы защитить как право граждан на собственность, так и право на жизнь в здоровой среде. Народный защитник продолжит изучать дело в аспекте права людей на жизнь в здоровой среде, а также относительно факта о возможном оказании давления на одного из участников протеста».

Между тем НПО «Центр социальной справедливости» призывает власти разработать прозрачный стандарт, который позволит определить размер справедливой компенсации для пострадавших семей. Также в организации говорят о необходимости осуществления систематического контроля со стороны властей над тем, как компания выполняет условия лицензирования в ходе добычи марганца.