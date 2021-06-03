Ставки и уравниловки

Свою трудовую деятельность я начал в 1986 году и до сегодняшнего дня пытаюсь ее сохранить, но не получается.

В тот год я, тогда еще белый и пушистый, по большому блату и немножко и за свои красивые глаза начал работать в Министерстве культуры Грузии, в музыкальном управлении. Коллектив был чудесный, дружный и спаянный. Такого коллектива я больше никогда не встречал. Все мы были выпускниками одного вуза, интересы были общие, среда обитания одна и та же. Дышали мы одним воздухом и думали в музыкальном направлении.

Наше управление организовывало различного рода фестивали, конкурсы, гастроли, концерты. Оно курировало немногочисленные музыкальные театры, а главное, выбивало у Москвы концертные ставки нашим артистам.

Сейчас, наверно, мало кто помнит про систему ставок, по которым работали артисты всего Союза. Наверное, новое поколение может и не поверить в ту уравниловку, которая тогда существовала. По логике больше зарабатывать должен был тот артист, кто был именитее, талантливее, любимее зрителями, кто делал аншлаги и на чьи выступления трудно было попасть. Однако ж нет. Я бы даже сказал, отнюдь! Заработки артистов зависели не от их таланта, не от проявленного усилия, не от количества зрителей в зале, не от проданных билетов и не от популярности. «А от чего же тогда?» – спросит новое поколение, которое выбрало сладкую газированную водичку, название которой я не хочу произносить.

Отвечаю: от фиксированных главком ставок, вот от чего. Каждый артист был прикреплен к республиканской филармонии, каждая из которых подчинялась т.н. «Союзконцерту». Это было государственное концертно-гастрольное бюро СССР, основанное в 1967 году, как «единый всесоюзный центр, осуществлявший планирование и координацию гастролей солистов и художественных коллективов на территории всех республик СССР».

Говоря человеческим языком, эта гигантская организация имела на учете артистов всех жанров, которые проживали и работали в СССР.

Ни один артист не мог дать платный концерт ни в одном уголке Союза без благословения «Союзконцерта». Даже в каком-нибудь медвежьем уголке, в двадцатиместном клубе с покосившимися стенами и земляным полом нельзя было выступить за деньги, если на то не было всевышней воли Зевеса. В данной ситуации – «Союзконцерта».

В то время это считалось нормальным явлением, потому что социализм – это учет и контроль, как об этом писал старик Крупский. Хорошо иметь большую базу данных и в нужное время посылать нужного артиста по нужному направлению. Скажем, где-то в Караганде народ вдруг соскучился по зубоскальству, и туда срочно отправляли Евгения Петросяна или Маврикиевну с Никитичной. Или в Махачкале, к примеру, выявился недостаток классической музыки! Тогда туда ехал маститый Мстислав Ростропович и перед суровыми животноводами и покорной отарой играл сонату Шопена.

Но недостаток этой системы был в том, что и Петросян, и Никитична, и Ростропович за свои выступления получали примерно одну и ту же сумму.

Самые успешные артисты получали концертную ставку – 19 рублей. Все ставки утверждала Москва. Артисты периодически приходили в наше управление и просили, чтобы мы подготовили документы в «Союзконцерт» для увеличения ставки. Ставки можно было увеличить в определенные сроки, вроде бы в два года раз, Москва набавляла рублишко-другой, я уже точно не помню. Если артист выступал с сольным концертом, то его ставка удваивалась и добавлялась 50%-ная надбавка за мастерство. Простая арифметика гласит, что великий Мстислав Ростропович за свой сольный вечер получал около 50 рублей! Столько же получали Петросян с Маврикиевной, Алла Пугачева и Кола Бельды. И многие другие. Чтобы заработать больше, надо было давать много концертов, хотя «Союзконцерт» сделал ограничения – в месяц нельзя было дать более 16 концертов, чтобы артистам жизнь медом не казалась.

Кстати, история такого ограничения тоже имеет свою предисторию. Еще в фурцевские времена в Министерстве культуры СССР провели совещание, на котором рассмотрели заработки так называемых «артистов-миллионеров». Тогда концертные ставки уже существовали, но не было ограничения на количество концертов. Какой-нибудь стахановец от культуры мог дать в день пять концертов и заработать таким образом около 250 рублей в день.

На совещании грозная Екатерина Фурцева стала возмущаться «алчностью и стяжательством» некоторых артистов.

– Передо мной список заработков наших уважаемых мастеров, – говорила Екатерина Алексеевна, – ну, посудите сами, товарищи, разве это не безобразие? Я, министр культуры СССР, получаю семьсот рублей в месяц, а Александрович (латвийский и советский певец, лауреат Сталинской премии второй степени) зарабатывает в два раза больше.

Тут встал любимый всеми артист эстрады Николай Смирнов-Сокольский и язвительно сказал:

– В том-то и дело, Екатерина Алексеевна, что вы – получаете, а Александрович – зарабатывает!

Говорят, у Фурцевой язык присох к небу, она ничего ему не ответила, но дней через 10 приняли постановление об ограничении количества месячных концертов. Дело понятное, государство было рабочих и крестьян, а рабочие и крестьяне по своей природе не могли быть богатыми. Тем более для бледной прослойки интеллигенции зарабатывать много считалось совсем моветоном. Бедность в СССР не была пороком, пороком считалось богатство, даже заработанное легальным путем, через свой талант, пот, кровь и слезы.

Но, как это и заведено, находились люди, которые умудрялись обходить подобные дурацкие ограничения и зарабатывать хорошие по тем временам деньги. Эти деньги не проводились через бухгалтерию, а давались артисту в конвертике до или после выступления.

Помню, когда в 1979 году в Тбилиси гастролировал Московский театр драмы и комедии («Таганка»), то Владимир Высоцкий вместе с Валерием Золотухиным и Леонидом Филатовым дали концерт во Дворце спорта, и я там был! Потом Высоцкий выступал в клубе НИИ МИОНа, в маленьком зале, и я там тоже был. Тогда я фанател от Высоцкого, и, если бы он поехал выступать в ауле, где-нибудь в горах Тушетии, я бы поехал за ним. И вот что интересно (это я уже потом узнал, будучи в Министерстве культуры), за концерт во Дворце спорта Владимир Семенович получил свои 50 рублей. А за концерт в МИОНе - 500 рублей. В НИИ МИОНе тогда работали люди, которые так же, как и я, знали наизусть песни Высоцкого. Они пришли к администратору «Таганки» (по-моему, это был Валерий Янклович) и попросили его организовать концерт. Администратор сказал: «соберите 500 рублей, и Высоцкий споет у вас!» Деньги собрали, с меня тоже взяли на то выступление, и Высоцкий нам спел.

Это и были «левые» концерты, которые для отвода глаз назывались «шефскими» и за которые денег как бы не платили. Они преследовались и наказывались. Наказывались разными сроками лишения свободы. Говорят, Янкловича один раз все-таки взяли за грудки, хотя, может быть, я и ошибаюсь.

Подобными «шефскими» концертами баловались многие крупные артисты того времени, и дело это понятное – официально им платили копейки, а жизнь у них была довольно сложная; десять месяцев в году на колесах, поездки по всему Союзу, переезды, концерты, еще концерты и еще раз концерты.

Все это я вспомнил, когда случайно попал на сайт журнала Forbes, который опубликовал список современных российских звезд с самыми большими доходами. На первом месте оказался Сергей Шнуров; за 2019 год, до пандемии, он заработал 8,8 миллионов долларов в год. За ним следуют Егор Крид, Дима Билан, Баста и непотопляемый Киркоров. Они заработали по шесть лямов с копейками. Все на официальном уровне, с благословения высшего руководства страны и строгой налоговой инспекции. Из этого списка я никогда не слышал Басту. Не то что не слушал, а именно даже не слышал такое имя. Понятия не имею, кто это такой (или такая?)

Побегу слушать, интересно знать, что поет Баста, за что ему (или ей) платят в год шесть миллионов.

Да, времена изменились, и слава богу. Вот если бы в 1991 году совок не рухнул, все опять шло бы по-старому. Вот тогда точно была бы полнейшая баста.

Как хорошо, что все изменилось. Никаких тебе ставок, ограничений, даже цензуры. Если тебя народ любит, будет тебе и прибыль, и слава, и солидный счет в банке. А если нет, то извини!

Я все думал помянуть и наших, грузинских артистов шоу-бизнеса, но не помянул. Смешно говорить про их доходы в трехмиллионной стране. Потому и скромно умолчал, тем паче что нигде я не смог обнаружить размеры их доходов. Наверное, данная информация есть у Министерства финансов (разумеется, если они честные налогоплательщики). Но в Минфин меня не пускают, мордой, говорят, не вышел. Вот такие дела. Отдельная тема - заработки артистов в зарубежных гастролях во времена «совка». Очень интересная тема, о которой, может быть, я расскажу в дальнейшем.

P.S. Послушал Басту. Это мужчина, поет рэп, текст – не Шекспир, конечно, но слушается со смешинкой, одноразово. Классические аккорды, псевдомелодичные композиции, на троечку с плюсом. Как говориться, примитивненько, но не раздражает. Хотя можно и не слушать. Однако же свои шесть миллионов он имеет.

И какой же он «баста» после этого? Скорее совсем наоборот.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции