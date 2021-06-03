Обзор абхазской прессы

«В последнее время в интернете, газетах наших заингурских соседей постоянно появляются статьи, цель которых «объяснить Абхазии», с чем она может столкнуться и с какими проблемами придется разбираться, если… не будет налаживать связь с Грузией…Так, в одной из статей они пишут, что у больших политиков появилась идея создания южно-кавказской платформы, куда должны войти такие страны, как Россия, Иран, Турция, Азербайджан, Грузия и, возможно, Абхазия и Южная Осетия», – пишет главный редактор газеты «Республика Абхазия» Юрий Кураскуа.

Он считает, что Грузия никогда не поддержит предполагаемую «Платформу южно-кавказских стран», но и Абхазию, и Южную Осетию упускать не собирается. А это значит, будет борьба, в том числе словесная, информационная.

Юрий Кураскуа продолжил: «Как говорит Грузия, надо начинать с того, что проще, реально достигаемо и представляет обоюдный интерес в торгово-экономических отношениях. Тбилиси выбрал этот путь. Также хочет поговорить (сесть за один стол) с абхазами без посредников. Как заявляют они: «Мы хотим вернуть Абхазию не как территорию, а вместе с народом, ее населением, являющимся частью, по сути, одного с грузинами этноса. Не исключено, как договоримся, мы готовы помочь – оказать финансовую помощь для развития наших братьев».

Главный редактор издания подчеркнул, что с Грузией говорить надо: «Только когда мы увидим, что они хотят иметь отношения с нами в реальном времени, т.е. как с признанной, самостоятельной, независимой Республикой Абхазия, как с равным партнером за столом переговоров. После Победы в войне 1992-1993 гг. искусственное совместное проживание нас больше не устраивает. Быть автономной (равноправной, «свободной» землей) республикой в Грузии даже с расширенными полномочиями – перспектива малопривлекательна и с предсказуемым сценарием. И это мнение нашего многонационального народа Республики Абхазия высказывалось уже не раз».

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О проблемах, с которыми сталкиваются предприниматели в Абхазии из-за ввозного НДС, написала экономист Лили Дбар на своей странице в Facebook. Она напомнила, что прошло пять лет, за эти годы ни одно ведомство, ни одно министерство финансово-экономического блока не опубликовало отчет или аналитический материал, доказывающий, какой прорыв в экономике Абхазии был совершен благодаря введению ввозного НДС. Кроме того, не слышно о создании десятков-сотен рабочих мест.

«Нет положительного результата. Вместо этого разоренные предприятия, сотни людей, оставшихся без работы, и невероятный взлет коррупции в фискальных органах. Об этом говорят с высоких трибун все, начиная от президента и заканчивая депутатами. Плохо только, что все на этом и заканчивается. Поговорят и перестанут. А мы все эти пять лет платим огромные деньги. К сожалению, за ошибки чиновников приходится расплачиваться нам – налогоплательщикам. Красивые картинки и бодрые доклады о перевыполнении планов народ не накормят. 30-80% роста цен в этом году на товары позволяет рапортовать о «достижениях», не затратив на это никаких усилий. Заслуги фискальных органов в этом совершенно нет. Их роль – только «радостная» констатация факта. Воздушное, на бумажке перевыполнение планов не поднимет качество нашей жизни», – написала Лили Дбар.

Недавно премьер-министр Александр Анкваб на очередной встрече с чиновниками говорил, что не потерпит «бездушного отношения» к проблемам граждан страны.

«Хотелось бы напомнить, что в июне 2021 года будет ровно год, как на встрече с предпринимателями им было обещано решить проблему ввозного НДС. Год прошел, ничего не сделано. Мне интересно: игнорирование проблем предпринимателей, невыполненные обещания, банальное затягивание вопроса – это все не попадает под категорию «бездушного отношения» к гражданам и кто должен за это отвечать?» – поинтересовалась Лили Дбар.

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Руслан Каджая, который совершил ДТП в состоянии алкогольного опьянения, унесшего жизни четверых человек, получил отсрочку в отбывании наказания по состоянию здоровья, пишет «Нужная газета». Такое решение принял Очамчырский районный суд под председательством судьи Фатимы Харчилава. Как сообщила судья изданию, решение об отсрочке отбывания наказания принято на основании судебно-медицинской экспертизы, предоставленной стороной защиты.

«В отношении Каджая проведена комплексная медицинская проверка, где он попадает под перечень заболеваний, препятствующих отбыванию его наказания. Там много болезней: гепатит, цирроз печени, онкология, а также стеноз в спине, который требует операции за пределами Республики Абхазия. Поэтому отсрочили, чтобы он выехал и сделал операцию», – отметила Фатима Харчилава. Судья подчеркнула, что, речь не идет о полном его освобождении, а лишь об отсрочке. После выздоровления он должен вернуться и продолжить отбывать наказание.

Ранее Очамчырский районный суд осудил Руслана Каджая на 11 лет лишения свободы в колонии-поселения. Напомним, что ДТП с участием Руслана Каджая – сына первого заместителя главы администрации президента Зураба Каджая – произошло 5 ноября 2020 года на трассе Псоу-Ингур. В результате ДТП от полученных травм скончались на месте водитель и пассажиры автомобиля ВАЗ, все четверо жители села Гуп Очамчырского района.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетии