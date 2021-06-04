ЕС ввёл формальный запрет на рейсы белорусских авиакомпаний

Страны ЕС с полуночи субботы запретят самолётам белорусских авиакомпаний выполнять рейсы в Евросоюз. Это решение формально утверждено в пятницу послами стран ЕС в Брюсселе - сообщает корреспондент Радио Свобода.

Решение связано с вынужденной посадкой самолёта Ryanair в Минске 23 мая и последовавшим арестом оппозиционного блогера Романа Протасевича и россиянки Софии Сапеги, которые были на борту. В ЕС считают, что самолёт принудили к посадке под ложным предлогом, чтобы арестовать Протасевича - известного критика режима Александра Лукашенко.

Де-факто белорусская государственная авиакомпания "Белавиа" уже более недели не летает в страны ЕС после того, как запреты на её полёты последовательно ввели большинство стран Евросоюза.

Европейские авиакомпании также облетают территорию Беларуси, выполняя рейсы в Россию и далее на восток. Такую рекомендацию дал саммит лидеров стран ЕС. Формально это решение не утверждено, однако фактически все авиакомпании из стран ЕС следуют этой рекомендации. Ряд стран также не пропускают через своё воздушное пространство самолёты "Белавиа", следующие транзитом.

Белорусская авиакомпания объявила об отмене рейсов в ЕС до осени. Она продолжает летать в Россию, Турцию и ряд других стран.