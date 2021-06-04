Предполагаемая вторая жена Кадырова переименована в документах в «Российскую Федерацию»

Российские власти помогли главе Чечни Рамзану Кадырову скрыть незадекларированную недвижимость его второй жены. На это обратило внимание издание «Проект», выпустившее в апреле расследование о женах чиновника.

В журналистском материале шла речь о наличии у Кадырова второй супруги по имени Фатима Хазуева, которой принадлежит дворец с бассейном в центре Грозного — напротив резиденции самого главы региона. В тот момент Хазуева официально значилась его владельцем.



Сейчас же, согласно выпискам Росреестра, владельцем этого здания указана не Хазуева, а «Российская Федерация».

Как пишет «Кавказ.Реалии», к концу 2017 года Госдума приняла законодательное положение, которое допускает засекречивание персональных данных высокопоставленных лиц, находящихся под усиленной государственной охраной. При этом их полный список нигде не опубликован.

«За этим словосочетанием чиновники часто прячут активы, и интересно, что скрыть имущество чеченскому лидеру помогает Федеральная служба государственной регистрации, - утверждает «Проект». - Кстати, помимо прочего, такое изменение лишний раз подтверждает, что Хазуева - действительно вторая супруга Кадырова — вряд ли чиновники Росреестра стали бы называть «Российской Федерацией» рядовую женщину».​