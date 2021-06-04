Германия выделила белорусским журналистам 3 миллиона евро

Белорусская авиакомпания «Белавиа» сообщила, что значительно увеличит количество прямых авиарейсов в Грузию.

«С 15 июня в два раза увеличится количество рейсов в Батуми – с 7 до 14 в неделю. «Белавиа» будет летать в главный морской город Грузии 2 раза в день. Также с 15 июня планируется увеличение частот в столицу Грузии – Тбилиси. Вместо 7 раз в неделю – 11 раз в неделю. Добавится четыре частоты: по вторникам, средам, субботам и воскресеньям», – заявили в авиакомпании.

По информации «Белавия», авиакомпания получила разрешение на выполнение рейсов в Москву в Международный аэропорт Шереметьево. С 10 июня авиакомпания будет летать в Шереметьево 5 раз в неделю – по вторникам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям.

Кроме того, с 12 июня авиакомпания начнет летать в Стамбул вместо 10 раз в неделю – 14. Рейсы планируются ежедневно два раза в день.

Ранее стало известно, что страны ЕС с полуночи субботы запретят самолётам белорусских авиакомпаний выполнять рейсы в Евросоюз. Это решение формально утверждено в пятницу послами стран ЕС в Брюсселе.

Решение связано с вынужденной посадкой самолёта Ryanair в Минске 23 мая и последовавшим арестом оппозиционного блогера Романа Протасевича и россиянки Софии Сапеги, которые были на борту. В ЕС считают, что самолёт принудили к посадке под ложным предлогом, чтобы арестовать Протасевича - известного критика режима Александра Лукашенко.

Авиакомпания «Белавиа» уже более недели не летает в страны ЕС после того, как запреты на её полёты последовательно ввели большинство стран Евросоюза.

Европейские авиакомпании также облетают территорию Беларуси, выполняя рейсы в Россию и далее на восток. Такую рекомендацию дал саммит лидеров стран ЕС. Европейская ассоциация воздушного транспорта 2 июня ввела запрет полётов над Беларусью. Ряд стран также не пропускают через своё воздушное пространство самолёты «Белавиа», следующие транзитом.