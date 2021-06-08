COVID-19 в Грузии: 1023 новых случая, 17 пациентов скончались

Программа вакцинации Грузии будет усилена за счет финансирования в размере 34,5 млн долларов США, полученных от Всемирного банка. Об этом сообщает Общественный вещатель со ссылкой на Всемирный банк.

«Основными задачами утвержденного сегодня дополнительного финансирования являются обеспечение равного доступа к вакцинам от COVID-19, укрепление системы вакцинации Грузии для содействия эффективному использованию вакцин, а также укрепление мер реагирования на COVID-19. Благодаря этой поддержке, Всемирный банк вносит свой вклад в реализацию плана правительства Грузии по вакцинации 60 процентов населения к 2021 году», – говорится в заявлении Всемирного банка.

Региональный директор международной финансовой организации на Южном Кавказе Себастьян Молинеус заявил, что Всемирный банк одним из первых оказал поддержку Грузии в рамках Проекта быстрого реагирования на COVID-19.

«Теперь, с этим дополнительным финансированием, мы будем помогать правительству в осуществлении плана вакцинации. Пандемия, в первую очередь, легла тяжелым бременем на экономику страны, её жителей и предприятия, поэтому эффективный план вакцинации имеет решающее значение для быстрого и устойчивого восстановления Грузии и, что наиболее важно, для спасения жизней», – заявил он.

По информации Всемирного банка, в прошлом году Всемирный банк помог Грузии в предотвращении угроз пандемии и реагировании на них. В рамках проекта Министерству здравоохранения была оказана помощь в виде медицинского оснащения – более четырех миллионов ПЦР-тестов, а также набор для экспресс-анализа на основе антигенов и извлечения ДНК; более 1000 аппаратов для кислородной терапии, а также кровати для реанимации и неотложной помощи, аппараты ИВЛ и другие необходимые предметы, в т.ч. покупка 11 млн средств индивидуальной защиты. Кроме того, проект сыграл важную роль в развитии диагностических и лечебных возможностей медицинских учреждений.