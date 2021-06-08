Экспорт вина из Грузии в январе-мае превысил 80 млн долларов

Доход от экспорта вина за пять месяцев 2021 года составил 82,4 млн долларов США. Как пишет издание Netgazeti со ссылкой на Национальное агентство вина Грузии, это на 8% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

В январе-мае текущего года из Грузии было экспортировано 36,4 млн бутылок вина (0,75 литров) в 55 стран мира, что на 15% больше, чем в 2020 году.

Экспорт вина вырос в Россию на 17% (22 421 656 бутылок), в Украину – на 6% (4 162 515), в Польшу – на 11% (2 258 486), в Литву – на 63% (439 494), в США – на 26% (402 942), в Эстонию – на 3% (258 640), в Германию – на 23% (314 703), в Канаду – на 54% (118 006), в Казахстан – на 80% (1 368 220), в Израиль – на 95% (236 996).

За январь-май доход Грузии от экспорта вина, бренди, чачи и других алкогольных напитков составил 130 млн долларов, что на 8% больше, чем в прошлом году.