Юные артисты устроили «Лесной переполох»

В Сухуме на сцене Государственного русского театра драмы имени Фазиля Искандера состоялся премьерный показ спектакля «Лесной переполох» детской театральной студии. Группу молодых актеров набрали еще в феврале, однако из-за пандемии планы пришлось скорректировать. Представить зрителям постановку удалось только сейчас. За что бы не брались дети, все получается по-особому. Да, это может быть сделано не так профессионально, как у взрослых, но зато всегда получается эмоционально и искренне. Для РУСДРАМА показ «Лесного переполоха» ознаменовал второй выпуск детской театральной студии, которая получила негласное название «Чик» в честь юного героя из рассказов Фазиля Искандера. Еще в феврале прошлого года была набрана группа юных мечтателей стать актерами. Самому младшему из них было всего девять лет. Несколько месяцев дети осваивали азы театральной профессии: их обучали сценическому движению и речи, им давали мастер-классы по танцам, ритмике и вокалу, рассказывали о театральном производстве. Но случилась пандемия, и от плана представить зрителю выпускной спектакль детской театральной студии в прошлом ноябре пришлось отказаться. Сделать это удалось только сейчас. В «Лесном переполохе» задействованы все 11 воспитанников детской театральной студии. На сцене им помогали еще два студийца из первого выпуска. Поставил сказку актер и режиссер РУСДРАМА Джамбул Жордания. А актриса Анна Гюрегян создала минималистичную сценографию и яркие костюмы. Джамбул Жордания видит в детской театральной студии возможность воспитать не только будущих актеров, но и хороших людей:

«Для чего студия нужна? Мне кажется, этот вопрос сам за себя отвечает. Это подрастающее поколение. Понятно, что все не будут актерами, но кто-то все равно пойдет по этой дороге. И потом воспитательный момент в любом случае существует. Воспитать хорошего человека и в это вложить какие-то свои усилия – это, мне кажется, дело полезное и нужное. Программа студии рассчитана на восемь месяцев. У нас очень плотный репертуарный график в театре, поэтому плотно работать с детками тоже не получается, хотя с ними занимаются семь человек. И, чередуясь, мы даем им необходимые для актерского роста знания. Мы в неделю трижды занимались по два часа. И сейчас, вот буквально на днях мы выпускаем один спектакль и будем говорить с детьми и их родителями о том, кто из них захочет работать в новой сказке и уже во взрослом составе. Они будут работать в этом спектакле. То есть они у нас всегда на подхвате. И у нас из первой студии две девочки уже работают в «Кровавой свадьбе», и в «Дневнике авантюриста» тоже задействованы двое наших студийцев». Джамбул Жордания – это еще и автор «Лесного переполоха». Он написал эту сказку много лет назад. Она рассказывает о странном народе, живущем в лесу втайне от людей. Одну из героинь зовут Кыпса, она обжора, и у нее есть странная особенность – предсказывать своим собратьям пугающие происшествия, но она тут же все на свете забывает, когда голодна. На этот раз Кыпса предсказала, что люди собираются вырубить лес… Вокруг этого и завязывается история.

Двенадцатилетняя Диана Джинджолия рассказала о характере своей героини и призналась, что мечтает стать профессиональной актрисой: «Я играю путешественницу, которую зовут Кара. Она очень веселая и шустрая, и она любит погулять. На два часа уйдет и потом обратно приходит, и рассказывает все, что у нее случилось за эти два часа. И у меня вот тут таких два рюкзака, типа я путешественница. Там все мои вещи – там вода, карта на всякий случай. На сцене я первый раз и очень волновалась. Но в то же время не терялась, старалась не теряться. И все прошло очень хорошо. С детства я очень любила что-то играть, как актриса, и разные мультики озвучивала и показывала эмоции из них. И потом мама сказала: «Не хочешь попробовать?» Я с радостью пришла сюда. Я хочу стать актрисой!» Наверное, будет честно сказать, что, когда идешь на спектакль, где играют дети, не знаешь, чего ждать. Но это отсутствие ожиданий усиливает приятное удивление от осознания, что наивный сюжет и эмоции юных актеров тебя увлекают и веселят. А громкий смех зрителей в зале разных возрастов подтверждает, что ты не один такой.