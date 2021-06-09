Сенат США выделяет 250 миллиардов долларов на конкуренцию с Китаем

Сенат Конгресса США одобрил во вторник законопроект, которым предусматривается выделение 250 миллиардов долларов на финансирование научных исследований, высокотехнологичных производств. Цель - удержать лидерство Соединенных Штатов в области инноваций перед лицом конкуренции со стороны Китая.

Главная статья расходов в новом законопроекте - поддержка американской индустрии полупроводников, которая должна получить 50 миллиардов долларов государственных инвестиций. В 1990 году на долю США приходилось 37 процентов выпускаемых в мире полупроводников, сейчас - 12 процентов. Законодатели опасаются, что Соединенные Штаты становятся слишком зависимыми от иностранных производителей в этой ключевой для развития технологий области. Возникший во время пандемии коронавируса дефицит полупроводников продемонстрировал возрастающую роль Китая в их производстве.

Сотни миллиардов долларов выделяются на финансирование государственных исследовательских центров, на различные гранты частным фирмам и университетам с целью поощрить разработки, которые могут привести к технологическим прорывам.

Страны, которые развивают технологии связанные с искусственным интеллектом, квантовым вычислением, инновациями, которых мы еще не видели изменят мир по своему образу и подобию, заявил один из инициаторов законопроекта сенатор-демократ Чак Шумер. "Либо мы отдадим роль мирового лидера нашим противникам, либо мы проложим дорогу еще одному поколению американского лидерства", - подчеркнул Чак Шумер.

За законопроект проголосовали 68 сенаторов от обеих партий, против - 32, что является редким примером сотрудничества представителей Демократической и Республиканской партии.

Противники этого законопроекта считают, что государство не должно столь масштабно вторгаться в рыночные процессы. Они говорят, что до сих пор частный капитал успешно выявлял перспективные направления в технологиях и своими инвестициями обеспечил США роль мирового лидера в этой области.

Подобный законопроект рассматривается Палатой представителей.p