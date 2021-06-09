Госдума запретила отрицать роль СССР «в освобождении стран Европы»

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении законопроект, запрещающий отрицать роль СССР в победе над нацистской Германией и "гуманитарную миссию" страны при освобождении стран Европы в годы Второй мировой войны. Документ выложен на сайте нижней палаты парламента.

Законопроект был подготовлен группой единороссов при поддержке президента России Владимира Путина. В пояснительной записке указано, что цель поправок – "поставить заслон явным оскорблениям в адрес дедов и прадедов и омерзительным спекуляциям на Победе".

Документ, кроме всего прочего, запрещает отожествлять цели, решения и действия руководителей и военных СССР с целями и действиями руководства нацистской партии и немецких военных.

Наказание за нарушение в тексте не установлено, оно будет внесено в парламент отдельным документом. В мае один из соавторов, депутат Елена Ямпольская заявляла, что меры за нарушение закона уже согласовываются с правительством.