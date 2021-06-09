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Пашинян подтвердил свое предложение обменять сына на всех армянских военнопленных
Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян подтвердил свое заявление, сделанное накануне, о том, что он готов обменять сына на всех армянских пленных, удерживаемых в Азербайджане. Политик говорит, что официально обратится в Баку по этому поводу.
«Я дал указание соответствующим органам официально передать азербайджанской стороне наше предложение о том, что мой сын готов отправиться в Баку в качестве заложника при условии возвращения всех наших пленных», – заявил Пашинян.
Ранее экс-президент Армении Серж Саргсян предложил Пашиняну отдать в плен своего сына в обмен на 20-25 солдат, удерживаемых в Азербайджане.
Пашинян ответил ему: «Я согласен. Я официально заявляю Алиеву: предлагаю своего сына в обмен на всех пленных. А Сержику и Робику (Роберту Кочаряну – ред.), как специалистам по торговле людьми, даю полномочия вести переговоры по этому вопросу. Если вы заработаете на этом несколько тысяч долларов, думаю, это не помешает вашей кормушке».
Другие новости дня
Госдума разрешила отслеживать денежные переводы из-за границы
Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон, который запрещает гражданам России и российским юридическим лицам участвовать в работе нежелательных организаций по всему миру.
Этот закон также позволяет включать в список "нежелательных" любую иностранную или международную неправительственную организацию в случае, если она выступала посредником при проведении операций с денежными средствами или имуществом организации, которая уже признана в России нежелательной.
Росфинмониторинг теперь сможет контролировать все денежные переводы некоммерческим организациям и отслеживать денежные переводы гражданам и юрлицам из других стран, "перечень которых утверждается уполномоченным органом". Пока что неизвестно, какие страны войдут в список.
На рассмотрении в Госдуме находится еще один законопроект против нежелательных организаций. В нем предлагается ввести уголовную ответственность за участие в деятельности такой организации уже после первого привлечения по административной статье. Сейчас уголовная ответственность наступает только после двух административных правонарушений в течение года.
Если эти поправки примут, за нарушение закона человеку будет грозить от одного до четырех лет лишения свободы. За руководство нежелательной организацией будут сразу возбуждать уголовное дело, а наказание в этом случае составит до шести лет колонии.
Ранее бывший координатор "Открытой России" Татьяна Усманова отмечала, что это пакет законов против ликвидированной "Открытой России" и ее бывших публичных лиц. Одна из самых опасных поправок, по мнению Усмановой, – это запрет на участие в деятельности нежелательной организации за рубежом.
Из-за готовящихся ужесточений уголовного наказания по статье о деятельности нежелательных организаций "Открытая Россия" в конце мая заявила о самоликвидации.
8 июня стало известно, что бывшему директору "Открытой России" Андрею Пивоварову предъявлено обвинение по статье об участии в деятельности нежелательной организации. Ему грозит от двух до шести лет лишения свободы.
- Закон о нежелательных организациях был подписан Владимиром Путиным в мае 2015 года. Согласно документу, им запрещается работать на территории России.
- Нежелательной может быть признана любая неправительственная организация, которая, по мнению генерального прокурора или его заместителя, представляет "угрозу безопасности государства и основам конституционного строя". После внесения в список нежелательных у организации замораживаются все её счета. Также должны быть закрыты все её отделения. Сотрудничать с такими организациями запрещено. Нарушителям закона, в зависимости от степени участия в деятельности нежелательной организации, грозят штрафы до 500 тысяч рублей и длительные сроки лишения свободы.
- 26 апреля 2017 года Генеральная прокуратура признала нежелательными зарегистрированные в Великобритании и связанные с Михаилом Ходорковским структуры Open Russia Civic Movement и OR (Otkrytaya Rossia). В российском движении "Открытая Россия", а также в одноимённой общественной организации, неоднократно заявляли, что они не связаны с этими структурами. Несмотря на это, члены "Открытой России" неоднократно подвергались административному и уголовному преследованию.
Азербайджан заблокировал работу российского журналиста на Евро из-за поездки в Карабах
Футбольные власти Азербайджана заблокировали аккредитацию родившегося в Баку российского журналиста Нобеля Арустамяна на Евро-2020. Теперь он не может работать даже на матчах, которые пройдут в Санкт-Петербурге. Внимание на это обратил журналист Василий Уткин.
Причиной стало "неуважение к территориальной целостности Азербайджана", приводит издание Sports.ru слова вице-президента Ассоциации футбольных федераций Азербайджана Эльхана Мамедова. По его словам, Арустамян неоднократно бывал на территории непризнанного Нагорного Карабаха, который Баку считает своими оккупированными территориями.
После публикации Уткина ситуацию прокомментировала генеральный продюсер канала "Матч ТВ", где работает Арустамян, Тина Канделаки. Она заявила, что делается "всё возможное" для получения аккредитации. За журналиста вступился российский МИД. Арустамян также поблагодарил за помощь Федерацию футбола Армении.
Чемпионат Европы по футболу пройдёт с 11 июня по 11 июля в 11 странах, в том числе в России. Матчи были перенесены с прошлого года из-за пандемии коронавируса нового типа. Для аккредитации на турнир журналист должен быть одобрен всеми странами-организаторами.
Правительство Грузии может пересмотреть контракт с инвестором «Намахвани ГЭС»
Грузинское правительство может пересмотреть контракт с инвестором «Намахвани ГЭС» – турецкой компанией ENKA.
Премьер-министр Ираклий Гарибашвили говорит, что проект не будет продолжен при действующих условиях контракта. В частности, он упомянул тему аренды земель – для осуществления проекта инвестор получил часть территории в пользование на 99 лет.
«Что касается проекта Намахванской ГЭС, я унаследовал этот проект и эту проблему. Хочу вам сказать, что я активно над этим работаю. При действующих условиях (контракта) этот проект не будет продолжен. Мы говорим с инвестором. Я надеюсь, что мы договоримся о благих интересах нашей страны, чтобы построить гидроэлектростанцию с еще лучшими условиями. Это будет в интересах нашего населения, в том числе граждан, которые выступают против Намахванской ГЭС», – заявил Гарибашвили.
Министр экономики Грузии Натия Турнава также подтвердила, что речь идёт о возможном сокращении срока аренды земель. По её словам, перед строительством плотины ГЭС будут проведены и дополнительные исследования.
Новым послом Грузии в Евросоюзе стал Вахтанг Махароблишвили
На пост нового посла Грузии в Королевстве Бельгия и Великом Герцогстве Люксембурга, а также главы Миссии Грузии в Евросоюзе назначен Вахтанг Махароблишвили, говорится в сообщении министерства иностранных дел Грузии.
На новой должности Махароблишвили заменит Наталию Сабанадзе, которая подала в отставку в конце марта 2021 года. Позднее в интервью французскому изданию Le Monde Сабанадзе рассказала, что в последнее время у нее были серьезные разногласия с правительством Грузии.
Как пишет «Новости-Грузия», Вахтангу Махароблишвили 43 года, он уроженец Тбилиси.
С 2000 года он занимал разные должности на дипломатической службе. С 2016 года был заместителем министра иностранных дел Грузии, а 8 июля 2019 года был повышен до первого заместителя главы МИД страны.
В 2012–2016 годах Махароблишвили занимал пост заместителя постоянного представителя Грузии в ООН. В 2005–2009 годах был советником посольства Грузии в Бельгии и в Люксембурге и главы миссии Грузии при ЕС.
В Тбилиси рассказали о «черных списках» невыездных из Ахалгори жителей
Власти самопровозглашенной республики Южная Осетия еще более ужесточили ограничения, введенные в Ахалгори. Об этом сообщает «Институт исследования демократии» (DRI).
По информации грузинской НПО, в районной администрации вывесили списки невыездных граждан. В нём около 300 жителей района.
«Если до сих пор большинство жителей Ахалгори для перехода на территорию остальной Грузии сталкивалось с растянутым и болезненным процессом для получения т.н. пропуска, сейчас получить разрешение стало невозможным», – говорится в пресс-релизе DRI.
Информацию о наличии «черных списков» сегодня подтвердил и глава Ахалгорского муниципалитета в изгнании Нугзар Тиникашвили. Он говорит, что невыездными стали, в основном, работники бюджетных организаций.
«Де–факто режим опасается, чтобы сотрудники этих служб не вынесли какую-либо информацию на территорию, контролируемую центральными властями Грузии. Поэтому ограничения и ужесточены», – заявил Тиникашвили агентству «Интерпрессньюс», обвинив югоосетинские власти в нарушении фундаментальных прав человека.
- Жители Ахалгорского района живут в изоляции после закрытия югоосетинскими властями пропускного пункта «Раздахан» в сентябре 2019 года. Закрытие дороги стало ответом на пост грузинской полиции, появившийся близ сел Чорчана и Цнелиси.
Абхазский парламент утвердил изменения в закон «О декларировании доходов»
Депутаты парламента самопровозглашенной республики Абхазия приняли в третьем, окончательном чтении закон о внесении изменений в закон «О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера должностными лицами и депутатами». Как пишет «Апсныпресс», «за» проголосовали 25 депутатов, воздержались – 5.
Депутат Гиви Кварчия отметил, что было проведено два заседания профильного комитета, учтены мнения всех субъектов права законодательной инициативы.
«Чтобы этот закон не привязывался к принятию закона о государственной службе, мы внесли изменение в его название, убрав термин «государственные служащие» и оставив декларантами депутатов и должностных лиц из числа государственных служащих. В государственных учреждениях декларации будут заполнять люди, которые подпадают под определение должностного лица. Еще одно изменение – это дата вступления в силу закона. В прошлый раз дата была 1 мая, в данном проекте с 1 июля он должен вступить в силу», – заявил Кварчия.
Закон «О декларировании доходов, расходов и имущества госслужащими и депутатами» был принят в Абхазии в феврале 2020 года, чему предшествовали акции протеста и голодовка активистов. Он предусматривает обязательное декларирование доходов и собственности должностными лицами и членами их семей. Однако вступление закона в силу было обусловлено принятием закона о государственной службе.
Госдума запретила отрицать роль СССР «в освобождении стран Европы»
Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении законопроект, запрещающий отрицать роль СССР в победе над нацистской Германией и "гуманитарную миссию" страны при освобождении стран Европы в годы Второй мировой войны. Документ выложен на сайте нижней палаты парламента.
Законопроект был подготовлен группой единороссов при поддержке президента России Владимира Путина. В пояснительной записке указано, что цель поправок – "поставить заслон явным оскорблениям в адрес дедов и прадедов и омерзительным спекуляциям на Победе".
Документ, кроме всего прочего, запрещает отожествлять цели, решения и действия руководителей и военных СССР с целями и действиями руководства нацистской партии и немецких военных.
Наказание за нарушение в тексте не установлено, оно будет внесено в парламент отдельным документом. В мае один из соавторов, депутат Елена Ямпольская заявляла, что меры за нарушение закона уже согласовываются с правительством.
Владелец системы мониторинга блогов для администрации Путина арестован по запросу США
В Швейцарии арестован владелец системы мониторинга блогов и СМИ "Катюша", которой пользуются Администрация президента России и Министерство обороны. Экстрадиции бизнесмена Владислава Клюшина требуют США, там его подозревают в инсайдерской торговле на десятки миллионов долларов. Об этом министерство юстиции Швейцарии сообщило корреспонденту Радио Свобода.
В 2018 году издание "Проект" называло Клюшина предполагаемым автором популярного политического анонимного телеграм-канала "Незыгарь". Бизнесмен добился опровержения этой информации в суде, заявив, что публикация изобличает его как ненадёжного делового партнёра.
С тех пор канал уже сменил руководство, уверены два источника Радио Свобода, знакомых с предполагаемыми авторами канала.
Арест Клюшина произошёл ещё в марте в кантоне Вале, сообщило министерство юстиции Швейцарии. В апреле его запросило американское консульство в Берне.
В расследовании "Проекта" отмечалось, что телеграм-канал, который издание приписывало Клюшину, тесно связан с заместителем главы Администрации президента Алексеем Громовым — бывший пресс-секретарь Владимира Путина считается кремлёвским куратором российского телевидения.
Сам Клюшин, как утверждает издание, в 2018 году участвовал в политическом совещании с руководством Хакасии как технолог Министерства обороны. На допросе после ареста в Швейцарии он заявил, что выступает против экстрадиции. В своих жалобах Клюшин настаивает, что он и его компания "играют стратегически важную роль для правительства России", передают "Открытые медиа".
- Сейчас Владислав Клюшин содержится в тюрьме швейцарского города Сион в кантоне Вале, где он был задержан. Его отказались отпустить под залог в полтора миллиона франков (примерно 1,6 миллиона долларов).
- Российские власти арест бизнесмена не комментировали. Только в 2020 году его компания заключила на госзакупках контрактов на 355 миллионов рублей, — отмечает издание "Медуза" (признано в России иностранным агентом и пытается обжаловать это решение в суде).
В турецком университете будут изучать грузинский язык и литературу
Кавказский университет в турецком городе Карс получил разрешение для набора студентов на образовательное направление грузинского языка и литературы. Об этом сообщил посол Грузии в Турции Георгий Джанджгава.
«Хочу поделиться с вами очередной радостной информацией. С помощью совместных усилий посольства Грузии и Высшего совета образования Турции (YÖK) выдано необходимое разрешение приема студентов на направление грузинского языка и литературы в Кавказском университете в городе Карс», – пишет Джанджгава на своей странице в Facebook.
По его словам, уже в этом году несколько десятков первокурсников смогут учиться на этом факультете.
«Желаю успехов этому университету, профессорам-учителям направления грузинского языка и литературы и будущим студентам», – отметил Джанджгава.
«Новости-Грузия» пишет, что Кавказский университет города Карс – это государственное публичное высшее учебное заведение в прикавказской части Турции. Он был создан в 1992 году. В университете шесть факультетов, три института, три колледжа, четыре профессиональных колледжа и несколько исследовательских и прикладных научных центров. Более 15 тысяч студентов ежегодно поступают в училище на разные образовательные программы.
Житель Сочи застрелил двух судебных приставов, которые пришли его выселять
В Адлерском районе Сочи мужчина застрелил из охотничьего ружья двух судебных приставов, которые пришли выселять его по решению суда.
По данным источника ТАСС, стрельбу открыл местный житель, 61-летний Вартан Кочиян. В производстве приставов находились материалы о выселении Кочияна из дома по решению суда, с которым мужчина был не согласен. Источник "Интерфакса" сообщил, что приставы пришли к Кочияну для исполнения судебного решения о сносе самостроя.
Как пишет Baza без указания источника, приставов было трое, но один смог убежать. Погибших зовут Андроник Макивасян и Альберт Агазян, утверждает издание.
Стрелявший сам сообщил об убийстве и сдался полиции. Кочиян уже задержан и доставлен в дежурную часть.
Российские пранкеры обнародовали запись разговора с литовским политиком Павилёнисом
Российские пранкеры Вован и Лексус, притворившиеся российским оппозиционером Леонидом Волковым, обнародовали видеозапись разговора с председателем Комитета Сейма Литвы по иностранным делам Жигимантасом Павилёнисом.
Как пишет портал Delfi, пранкеры связались с Павилёнисом весной этого года. Об этом разговоре было известно еще в конце апреля, когда выяснилось, что человек, притворившийся проживающим в Литве главой штаба российского оппозиционера Алексея Навального, устраивал провокации против политиков Балтийских стран, Украины, Соединенного Королевства и др.
В обнародованной видеозаписи Павилёнис рассказывает об усилиях международного сообщества, направленных на установление демократии в России, Беларуси и других государствах Восточной Европы, работе с оппозицией и гражданским обществом этих стран, концентрации помощи по этим вопросам в США и Европейском союзе. Парламентарий в разговоре утверждает, что после прошлогодних выборов в США «Вашингтон еще не пришел в себя, он только сейчас становится Вашингтоном». Он также подчеркнул, что верит в возможности команды президента США Джо Байдена ужесточить политику в отношении России.
Председатель Комитета Сейма Литвы по иностранным делам в разговоре с «Волковым» также говорит, что сейчас у него «своя война с Иванишвили в Грузии».
- Отметим, что Жигимантас Павилёнис посещал Грузию в феврале текущего года после ареста лидера оппозиции Ники Мелия. Представители правящей партии тогда раскритиковали его заявления, а в Вильнюсе посчитали, что высказывания Павилёниса в Грузии навредили имиджу Литвы.
Комментируя опубликованную видеозапись, Павилёнис заявил BNS, что связывает российских пранкеров со спецслужбами этой страны, и считает, что российский режим стремится дискредитировать «лидеров в вопросах свободы и демократии».
«Мы становимся опасными для российского режима, так как в немалой степени формируем эту политику Запада. Их цель – дискредитировать делающих это людей», – отметил он.
Абхазские спасатели эвакуировали волонтеров, участвовавших в поиске российского туриста
Двое из четырех волонтеров-спасателей, прибывших в Абхазию, чтобы присоединиться к поискам российского туриста Владимира Ульянова, были эвакуированы из альпийской зоны в районе слияния рек Химса и Кубыш. Об этом «Апсныпресс» сообщили в пресс-службе МЧС самопровозглашенной республики.
Ранее волонтеры обратились в МЧС за помощью. Они заявили, что не могут самостоятельно спуститься к побережью, так как физически истощены и обратный путь им не под силу.
Российского туриста Владимира Ульянова ищут в горах Абхазии с начала мая. После того, как поиски не дали никаких результатов, к спасателям присоединились российские волонтеры.
Болгарский истребитель пропал с радаров во время учений
Истребитель ВВС Болгарии МиГ-29 исчез с радаров во время тренировочного полета во время учений. Инцидент произошел около полуночи 9 июня, когда самолет был над Черным морем.
Как сообщается на сайте Министерства обороны Болгарии, поисково-спасательная операция началась сразу же и продолжается до сих пор. В поисках участвуют силы и средства ВМС, пограничной полиции и ВВС.
На место выехал министр обороны Георгий Панайотов. Тактические учения пока что приостановили. На борту пропавшего самолёта находился один пилот.
Накануне польское издание Onet сообщило со ссылкой на источники о другом инциденте с истребителями МиГ-29. По данным издания, в мае один польский МиГ-29 обстрелял другой, никто не пострадал. Информация официально не подтверждена.
- Истребитель МиГ-29 был разработан в 1970-х годах в СССР. Его модификации до сих пор состоят на вооружении в России, Индии, бывших странах советского блока. Новые модификации самолёта до сих пор предлагаются на внешний рынок, но не пользуются спросом в связи с его моральным устареванием.
Азербайджан вернул Армении заблудившегося военнослужащего
Солдат-контрактник Вооруженных сил Армении, рядовой А. Катанян, который утром 8 июня из-за тумана заблудился и оказался на азербайджанской территории, был возвращен армянской стороне рано утром 9 июня. Об этом сегодня сообщили в Министерстве обороны Армении.
В ведомстве говорят, что рядовой Катанян в настоящий момент находится в Степанакерте (Ханкенди).
О задержании армянского военнослужащего в Министерстве обороны Азербайджана заявили накануне. В сообщении говорилось, что он, предположительно, «член диверсионной группы противника».
Позднее в Баку сообщили, что «в результате проведенного дополнительного расследования выяснилось, что военнослужащий Вооруженных сил Армении Артур Картанян [Катанян], задержанный 8 июня 2021 года на территории Лачинского района армяно-азербайджанской границы, попал на территорию Азербайджана не с целью диверсионно-диверсионной деятельности».
По данным министерства, Артур Картанян [Катанян], сбившись с пути, пересек азербайджанскую границу.
В Баку говорят, что в очередной раз продемонстрировали гуманизм и «обеспечили возвращение лица, не совершившего преступления против Азербайджана».
Сопредседатели Женевских дискуссий посетили Цхинвали и Цнелиси
Сопредседатели Женевских дискуссий от ОБСЕ, ООН и ЕС накануне посетили самопровозглашенную республику Южная Осетия. Они провели встречу с полпредом югоосетинского президента по постконфликтному урегулированию Муратом Джиоевым.
По словам Джиоева, ситуация в регионе, в целом, остается относительно стабильной. Он рассказал журналистам, что обсудил с делегацией вопрос выяснения судьбы без вести пропавших жителей Южной Осетии.
«Нам сообщили, что состоялась встреча с властями Грузии, на которой поднимались вопросы без вести пропавших граждан Южной Осетии. Сопредседатели рассчитывают, что грузинская сторона предпримет усилия для выяснения судьбы молодых людей», – сказал он.
Сопредседатели Женевских дискуссий встретились в Цхинвали с преподавателями и студентами кафедры английского языка Юго-Осетинского госуниверситета. Они также посетили село Цнелиси. Как заявил Джиоев, представители международных организаций встретились с местными жителями, которые выразили обеспокоенность нахождением близ села грузинского поста.
Мурат Джиоев также сообщил, что сопредседатели планируют в рамках следующего визита посетить Ахалгорский район.
«Дело в том, что грузинская пропаганда, начиная с 2008 года преподносит вопрос так, как будто в Ленингорском районе какое-то особое положение. Мы, со своей стороны, каждый раз заявляем, что этот район для нас такой же, как и остальные районы», – говорит Джиоев.
- Жители Ахалгорского района живут в изоляции после закрытия югоосетинскими властями пропускного пункта «Раздахан» в сентябре 2019 года. Закрытие дороги стало ответом на пост грузинской полиции, появившийся близ сел Чорчана и Цнелиси.
В Грузии от коронавируса скончался 31 пациент, выявлен 821 новый случай
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончался еще 31 пациент. Число жертв COVID-19 достигло 4982.
За сутки в стране выявили 821 новый случай коронавируса. Накануне провели 38 478 тестов: PCR-тестов – 14 614, экспресс–тестов на антиген – 23 864.
Выздоровели еще 866 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 351 249, выздоровевших – 335 895.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 2,13%, за последние 14 дней составляет 2,77%, за неделю – 2,73%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 5970 человек, всего администрировано вакцин – 184 718.
Президент Грузии сегодня посетит Княжество Монако
Президент Грузии Саломе Зурабишвили сегодня, 9 июня посетит с рабочим визитом Княжество Монако.
По информации пресс-службы главы государства, в рамках визита запланирована личная встреча президента Грузии с князем Монако Альбертом II. Президент Грузии откроет в Монте-Карло официальную презентацию по популяризации грузинского вина и обратится к виноделам, участвующим в выставке. На мероприятии будут представлены различные сорта вин грузинских винодельческих компаний.
Запланированы также встречи президента с французскими журналистами и блогерами, занимающимися винной тематикой. Президент Грузии вместе с Альбертом II посетит презентацию грузинского вина - «Встреча с корнями лозы» и обратится к гостям презентации.
В рамках рабочего визита президента Грузии запланирована встреча с президентом международной организации «Мир и спорт» Джоэлем Бузу.
Сенат США выделяет 250 миллиардов долларов на конкуренцию с Китаем
Сенат Конгресса США одобрил во вторник законопроект, которым предусматривается выделение 250 миллиардов долларов на финансирование научных исследований, высокотехнологичных производств. Цель - удержать лидерство Соединенных Штатов в области инноваций перед лицом конкуренции со стороны Китая.
Главная статья расходов в новом законопроекте - поддержка американской индустрии полупроводников, которая должна получить 50 миллиардов долларов государственных инвестиций. В 1990 году на долю США приходилось 37 процентов выпускаемых в мире полупроводников, сейчас - 12 процентов. Законодатели опасаются, что Соединенные Штаты становятся слишком зависимыми от иностранных производителей в этой ключевой для развития технологий области. Возникший во время пандемии коронавируса дефицит полупроводников продемонстрировал возрастающую роль Китая в их производстве.
Сотни миллиардов долларов выделяются на финансирование государственных исследовательских центров, на различные гранты частным фирмам и университетам с целью поощрить разработки, которые могут привести к технологическим прорывам.
Страны, которые развивают технологии связанные с искусственным интеллектом, квантовым вычислением, инновациями, которых мы еще не видели изменят мир по своему образу и подобию, заявил один из инициаторов законопроекта сенатор-демократ Чак Шумер. "Либо мы отдадим роль мирового лидера нашим противникам, либо мы проложим дорогу еще одному поколению американского лидерства", - подчеркнул Чак Шумер.
За законопроект проголосовали 68 сенаторов от обеих партий, против - 32, что является редким примером сотрудничества представителей Демократической и Республиканской партии.
Противники этого законопроекта считают, что государство не должно столь масштабно вторгаться в рыночные процессы. Они говорят, что до сих пор частный капитал успешно выявлял перспективные направления в технологиях и своими инвестициями обеспечил США роль мирового лидера в этой области.
Подобный законопроект рассматривается Палатой представителей.p
Дарья Навальная в Женеве приняла премию, которой удостоен её отец
Дарья Навальная, 20-летняя дочь оппозиционера Алексея Навального, выступила на Женевском форуме активистов, отстаивающих права человека. Форум собирается ежегодно в преддверии очередной сессии Совета ООН по правам человека. В этом году 47-я сессия Совета пройдёт в Женеве с 21 июня по 15 июля.
Дарья Навальная получила Премию мужества, присужденную ее отцу, находящемуся в заключении. В своём записанном на видео выступлении дочь Алексея Навального, в частности, сказала:
"Вы должны были смотреть на моего отца, а не на меня, но он находится в российской тюрьме. Он потратил всю жизнь на борьбу с коррупцией и отстаивание прав и свобод человека, таких как свобода слова, свобода выражения политических взглядов, право на протест и на участие в выборах, - сказала Навальная". По её словам, эти очень важные ценности отсутствуют в России.
(Полный текст перевода обращения на русский язык публикует телеканал "Дождь")
Организаторы формума в письме Леониду Волкову, соратнику Алексея Навального, подчеркнули, что решили вручить премию оппозиционеру "за невероятную смелость в отстаивании справедливости и прав человека".
Би-би-си приводит краткую хронику основых событий, предшествовавших аресту Алексея Навального и приведших его к лишению свободы:
- В августе прошлого года Навальный, находившийся без сознания, был госпитализирован в омскую больницу с симптомами отравления и вскоре доставлен на лечение в Германию.
- Эксперты военной немецкой лаборатории нашли в организме оппозиционера следы боевого отравляющего вещества группы "Новичок". Российские власти отрицают причастность к отравлению Навального, а также сам факт отравления.
- 17 января 2021 года Навальный вернулся из Германию в Россию. В аэропорту Шереметьево он был задержан. ФСИН объявила, что Навальный неднократно нарушал испытательный срок по делу "Ив Роше" и потребовала изменить ему условный срок наказания на реальный.
- 2 февраля Симоновский суд Москвы удовлетворил требование ФСИН и заменил Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. Согласно решению суда, политик должен провести в колонии в общей сложности два года и восемь месяцев.
РФС пожаловался в УЕФА на форму сборной Украины с изображением Крыма
Российский футбольный союз направил в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) жалобу по поводу новой формы сборной Украины.
Ранее стало известно, что украинские футболисты выступят на предстоящем чемпионате Европы в форме, на которой изображена карта страны с Крымом, а также нанесены две надписи - «Слава Украине!» и «Героям слава!». Это вызвало негативную реакцию депутатов российской Госдумы и официального представителя МИД Марии Захаровой.
В обращении РФС к европейским футбольным властям сказано, что форма сборной Украины нарушает принципы УЕФА, которые запрещают политические высказывания во время соревнований. «Согласовывая такую форму, УЕФА создает прецедент», - считают в Российском футбольном союзе.
При этом накануне в Союзе европейских футбольных ассоциаций уже официально заявили, что украинская форма не нарушает регламента.
- Чемпионат Европы по футболу, который должен был состояться в прошлом году, но был перенесен в связи с пандемией коронавируса, пройдет с 11 июня по 11 июля в одиннадцати европейских городах, включая Санкт-Петербург. На предварительном этапе сборная Украины сыграет в Амстердаме против сборной Нидерландов, а также в Бухаресте против Австрии и Северной Македонии.
- В 2018 году Международная федерация футбола (FIFA) оштрафовала на 15 тысяч швейцарских франков скаута сборной Хорватии Огнена Вукоевича и вынесла предупреждение защитнику хорватов Домагою Виде за ролик, выложенный ими в инстаграме после победы над Россией в четвертьфинале чемпионата мира по футболу. На видео Вукоевич посвящает победу Украине, а Вида произносит фразу «Слава Украине!». В ФИФА посчитали это политическими заявлениями, которые запрещены регламентом организации - несмотря на то, что в прошлом оба хорвата выступали за киевское «Динамо».
В Абхазии подтверждено 44 новых случая инфицирования коронавирусом
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 286 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 44 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 30 человек, 29 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 10 человек оценивается как тяжелое, 20 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 38 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 8 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 11 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 14, в Ткварчельской ЦРБ - 7.
- По данным Оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 15 549 человек. Зарегистрировано 236 летальных случаев. Выздоровели 14 947 человек.
Грузинский дзюдоист Лаша Шавдатуашвили одержал историческую победу
Лаша Шавдатуашвили впервые в истории независимой Грузии стал дзюдоистом, который обладает титулом олимпийского чемпиона, а также чемпиона Европы и мира.
Сегодня, 8 июня, на чемпионате мира, который состоялся в столице Венгрии, в Будапеште, 29-летний грузинский спортсмен завоевал золотую медаль в весовой категории до 73 кг, став двукратным чемпионом мира, победив в финале спортсмена из Швеции Томми Масиаса, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Во время турнира в Будапеште Лаша одержал победу над представителем Перу Алонзо Вонга, затем обошел бразильца Эдуардо Барбоа, спортсмена из Израиля Джонатана Эльбаза, венгра Миклоша Унквара и турка Билала Чилоглу.
Лаша Шавдатуашвили – уроженец города Гори. Чемпион и призер Олимпийских игр. Двукратный чемпион мира, неоднократный чемпион и призёр чемпионатов Европы в личном и командном первенствах.
В мае 2018 года в числе 23-х олимпийских чемпионов из Грузии, выступавших на Играх в разные годы, был награжден президентским орденом «Сияние».
Привитый одной дозой вакцины глава правительства Аджарии заразился коронавирусом
Председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе заразился коронавирусом, об этом политик написал на своей странице в Facebook.
Рижвадзе сообщил, что продолжает работать дистанционно. «Тестирование подтвердило у меня наличие коронавируса. Я нахожусь в самоизоляции и продолжаю работать дистанционно», - отмечает Торнике Рижвадзе. Примечательно, что 13 мая Рижвадзе сделал первую дозу вакцины от коронавируса китайским препаратом Sinopharm.
1 июня стало известно, что коронавирусом заразилась глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе, которая 23 марта привилась от коронавируса британо-шведским препаратом AstraZenecа. Согласно протоколу, вторую дозу препарата Тикарадзе должна была получить в первых числах июня, сообщает агентство «Новости-Грузия».
По данным главы Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амирана Гамкрелидзе, в последнее время в Грузии были выявлены случаи инфицирования коронавирусом среди вакцинированных и одной дозой, и двумя дозами.
В итоге заболели 0,8% из тех, кто был вакцинирован одной дозой и 0,2%-0,3% среди тех, кто получил два укола. Как и предусмотрено, большая часть заразившихся перенесли заболевание достаточно легко, им практически не понадобилась госпитализация или интенсивная медицинская помощь.
Гамкрелидзе еще раз подчеркнул, что вакцина, в первую очередь, защищает от тяжелого течения заболевания и смертельного исхода.
Пивоварову предъявили обвинение по делу о «нежелательной организации»
Следственный комитет России предъявил обвинение бывшему директору "Открытой России" по статье об участии в деятельности "нежелательной организации". Об этом сообщается в телеграм-канале оппозиционера.
Пивоварову грозит от двух до шести лет лишения свободы. Ранее стало известно, что на оппозиционера составлен административный протокол по закону об "иностранных агентах". Речь идет о некоммерческой организации "Открытый Петербург", которую он учредил в 2017 году для просветительской деятельности.
2 июня суд в Краснодаре арестовал Пивоварова на два месяца по уголовному делу об участии в "нежелательной организации". Поводом для преследования стал пост в фейсбуке, опубликованный оппозиционером в августе 2020 года о проекте поддержки независимых кандидатов на муниципальных выборах "Объединенные демократы". Пивоваров считает своё преследование политическим.
Пивоваров был задержан в петербургском аэропорту Пулково при попытке вылететь в Польшу 31 мая. Его сняли с самолета в тот момент, когда лайнер выворачивал на взлетную полосу. Сотрудники ФСБ, зашедшие на борт, объяснили свои действия тем, что Пивоваров находился в розыске.
- 39-летний Андрей Пивоваров – бывший председатель и исполнительный директор общественного движения Ходорковского. "Открытая Россия" проработала в стране 20 лет и 27 мая объявила о самоликвидации.
- Российская "Открытая Россия" не была зарегистрирована Минюстом как организация и не включена в список нежелательных НКО. Однако в списке есть две иностранные структуры с таким же названием.
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