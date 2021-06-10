Обзор абхазской прессы

Председатель партии «Форум народного единства Абхазии» Аслан Барциц рассказал в интервью «Нужной газете» о планах партии ФНЕА и дал оценку ситуации в стране. Он заявил, что нет смысла останавливаться на каждой теме по отдельности – провал везде. «Прошел год, а они все еще не рассказали, чего хотят, куда идут. Нет цели и нет единой команды, а соответственно, нет доверия граждан к этим людям», – подчеркнул политик.

Лидер ФНЕА также высказал свое мнение по поводу внешней политики страны.

«Начну с концепции, в которую был внесен пункт о многоуровневых переговорах с Грузией. Это путь в никуда, очень опасный для нашего государства. В этой ситуации мы остаемся один на один с Грузией, и этого категорически нельзя делать. Потому что вся история взаимоотношений Абхазии и Грузии свидетельствует о том, что, когда мы оставались один на один, это приводило к войнам. Думаю, что если бы Бжания в своей предвыборной риторике сообщил, что собирается налаживать тесные взаимоотношения с Грузией, торговые и так далее, то вряд ли он бы набрал такое количество голосов. Наша позиция известна: Женевский формат, взаимодействие в вопросах, связанных с ИнгурГЭС и государственной границей – гуманитарные вопросы. Если сегодня Грузия идет на разного рода давление, тот же приезд Хабиба в день защиты детей и многое другое, то о каких отношениях может идти речь? Какие могут быть призывы к многоформату?» – поинтересовался Аслан Барциц.

По его словам, в ответ на такие действия власти страны должны ужесточить режим на государственной границе. Он считает, что нет смысла заигрывать с врагами и делать из себя великого миротворца. Аслан Барциц напомнил, что у Абхазии есть стратегический союзник и партнер, и надо учитывать и его мнение.

«Шараханья нынешней власти могут быть истолкованы не в пользу нашего государства и народа. В отношениях с Россией, возвращаясь к вопросу об экономической самостоятельности, все время стоять с протянутой рукой – нельзя. Мы должны использовать весь свой внутренний потенциал и четко понимать, где мы нуждаемся в помощи и в каком объеме», – подчеркнул лидер ФНЕА.

На вопрос, мог бы он отметить сферу, в которой у Аслана Бжания и его команды что-то получилось, Аслан Барциц ответил: «Могу похвалить за то, что убрали из концепции многоуровневые отношения».

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Ученый Патико Алан на страницах газеты «Республика Абхазия» высказал свое мнение по поводу книг по истории Абхазии. Он отметил, что историков в республике больше чем достаточно. И работ, написанных ими по истории Абхазии, тоже с избытком. «Объективны ли многочисленные исторические труды, с завидной периодичностью издаваемые в нашей стране? В этом начинаешь сомневаться после прочтения статьи доктора исторических наук А.Л. Папаскир, опубликованной в газете «Республика Абхазия» (№ 6, 7, 8 за 2021 год) под названием «Когда было создано Абхазское царство?» По мнению автора, подлинной истории средневековой Абхазии до сих пор не написано, и историки в своих трудах, кроме В.Е. Кварчия, опираются на шаблоны, навязанные в советское время грузинской научно-исторической цензурой, повторяя, по сути, антиабхазские измышления, навязанные нашими заингурскими оппонентами. Собственно говоря, то, что мы сейчас называем «Историей Абхазии», все наши учебники и т.д., – это не что иное, как выгодная грузинам версия, с правдой не имеющая мало общего. А подлинная история Абхазии до сих пор не написана, несмотря на то, что теперь уже вроде бы ничто нам не мешает сделать это», – написал Патико Алан.

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В Республиканском унитарном предприятии «Абхазская железная дорога» корреспонденту «Апсныпресс» рассказали о работе АЖД, доходах за пять месяцев, о достижениях и планах на будущее. Помощник руководителя АЖД Октай Хазириши сообщил, в каком состоянии на сегодняшний день находится путевое хозяйство. Последний раз путеизмеритель проверял дороги в марте, было зафиксировано 169 неисправностей. К концу мая практически все неисправности были устранены, осталось всего восемь.

Руководство АЖД не оставляет без внимания и участок железной дороги в Восточной Абхазии. «Уже 16 дней проводится очистка габаритов на железнодорожном пути «Сухум – Очамчыра». Из 54 километров пути 12 заросли кустарниками. Вагоны локомотива практически идут сквозь «зеленый тоннель». Сейчас там обе стороны очищаются от леса на 15-20 метров. И в течение полутора месяцев мы решим эту проблему», – сказал Хазириши. Общая протяженность путей Абхазской железной дороги – порядка 190 километров.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия