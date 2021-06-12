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При посредничестве Грузии и США Азербайджан освободил 15 армянских пленных
По информации администрации правительства Грузии, при активном содействии премьер-министра Ираклия Гарибашвили и и.о. заместителя помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филипа Рикера азербайджанская сторона освободила 15 граждан Армении, попавших в плен в ходе войны в Нагорном Карабахе осенью 2020 года. Через территорию Грузии граждане Армении вернулись на родину, передает СОВА.
Кроме того, при посредничестве Тбилиси Ереван передал Баку важные материалы по заминированным территориям в зоне конфликта.
«Премьер-министр Грузии лично находился в постоянном контакте с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном. Следует отметить, что благодаря активности стратегического партнера Грузии США и значительному участию Грузии в процессах, был сделан особый шаг по улучшению обстановки безопасности в регионе Южного Кавказа. Этот факт придаст значительный импульс дальнейшему снижению напряженности в отношениях между ближайшими соседями Грузии», - говорится в заявлении администрации правительства.
Как сообщается, Ираклий Гарибашвили приветствует решение Еревана и Баку, которое «должно заложить основу для снижения напряженности в регионе и создания атмосферы сотрудничества в долгосрочной перспективе».
«С самого начала Грузия активно сотрудничала с американскими партнерами, а также с армянскими и азербайджанскими коллегами для положительного решения вопроса. Грузия придает большое значение созданию атмосферы мира, стабильности и сотрудничества в регионе», - сказал он.
В Тбилиси также заявляют, что Грузия готова в будущем максимально оказывать помощь своим партнерам, если возникнет такая необходимость, и активно участвовать в процессах, прежде всего в решении гуманитарных вопросов.
Другие новости дня
Посольство Армении в Грузии благодарит Тбилиси за помощь в возвращении армянских пленных
Посольство Армении в Грузии выразило благодарность правительству Грузии за усилия в деле освобождения 15 армянских граждан, задержанных Азербайджаном во время прошлогоднего конфликта.
«Спасибо властям Грузии за помощь в деле возвращения армянских пленных», - говорится в соответствующем посте, опубликованном диппредставительством в социальной сети.
Сегодня, 12 июня, при активном содействии премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и и.о. заместителя госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филиппа Рикера азербайджанская сторона освободила 15 граждан Армении, задержанных во время конфликта, которые возвратились к своим семьям через территорию Грузию.
Акция «солидарности» – в пансион Ниноцминда привезли 50 несовершеннолетних каратистов
До 50 несовершеннолетних были доставлены сегодня, 12 июня, в детский пансион Ниноцминда, в знак «солидарности» с администрацией учреждения, в адрес которой поступают обвинения в жестоком обращении с воспитанниками. Акцию в поддержку епископа Грузинской православной церкви Спиридона (Абуладзе), управляющего школой-интернатом, организовали лидер партии «Альянс патриотов Грузии» Георгий Ломия и президент Федерации киокушинкай каратэ Грузии Гоча Какабадзе.
Несовершеннолетних привезли в пансион после обеда на нескольких микроавтобусах. После детям раздали кимоно, и Какабадзе провел с ними тренировку во дворе учреждения. Он сообщил, что каратисты намерены проводить занятия для воспитанников пансиона. Какабадзе не смутило замечание журналиста, который напомнил, что социальные работники забрали большую часть бенефициаров учреждения и сейчас этот процесс продолжается.
Что касается Георгия Ломия, то он выразил уверенность в том, что воспитанники учреждения, подведомственного Патриархии Грузии, не подвергаются насилию. Политик назвал «сплетницей» Народного защитника Грузии Нино Ломджария, а СМИ обвинил в тиражировании недостоверной информации. По его мнению, информация о жестоком обращении с детьми в пансионе Ниноцминда распространяется для того, чтобы запятнать имя церкви, сообщает агентство «Новости-Грузия».
- В пансион, подведомственный патриархии, не допускают сотрудников аппарата Народного защитника. Омбудсмен лишен возможности провести там мониторинг и проверить информацию о предполагаемых фактах физического и сексуального насилия над бенефициарами, из-за которой следственные органы возбудили четыре уголовных дела за последние пять лет.
- Неделю назад Тбилисский городской суд удовлетворил исковые требования НПО «Партнерство за права человека» (PHR), поручив соответствующим государственным ведомствам немедленно начать перевод детей из пансиона в Ниноцминда, исходя из возможных рисков для жизни и здоровья несовершеннолетних.
- По последним данным, Агентство оказания помощи пострадавшим, жертвам трефикинга и государственной опеки обеспечило вывод 22 несовершеннолетних из пансиона, среди которых дети с ОВЗ. По информации СМИ, в учреждение к этому времени остается около 30 детей. В свою очередь, патриархия Грузии намерена обжаловать решение суда.
МИД Азербайджана: Мы ценим поддержку правительства Грузии в реализации гуманитарного акта
«Мы ценим поддержку правительства Грузии под руководством премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в реализации этого гуманитарного акта», - говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана.
В официальном заявлении на сайте ведомства отмечается, что согласно договоренности, достигнутой 12 июня 2021 года, в обмен на предоставление Азербайджану карт о 97 000 единиц противотанковых и противопехотных мин в Агдамском районе, Армении на границе Азербайджана и Грузии, при участии представителей Грузии, были переданы 15 задержанных армянских граждан.
«Мы ценим поддержку правительства Грузии под руководством премьер-министра Ираклия Гарибашвили в реализации этого гуманитарного акта. Здесь же особо подчеркиваем посредническую роль и благодарим, в первую очередь, государственного секретаря США Энтони Блинкена, и.о. заместителя государственного секретаря Филиппа Рикера, президента Европейского совета Шарля Мишеля и председательства Швеции в ОБСЕ за их вклад в этот процесс.
Получение минных карт спасет жизни и здоровье десятков тысяч наших граждан, включая специалистов по разминированию, и в то же время ускорит проекты реконструкции, инициированные в Агдаме президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и возвращение вынужденных переселенцев» - говорится в заявлении.
При активном содействии премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и и.о. заместителя госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филиппа Рикера азербайджанская сторона освободила 15 граждан Армении, задержанных во время конфликта, которые возвратились к своим семьям через территорию Грузию.
Число погибших в ДТП в Тбилиси увеличилось до двух
Число погибших в ДТП в Ортачальском районе Тбилиси увеличилось до двух, один из пострадавших скончался в больнице. Об этом сообщил журналистам директор клиники «Нью Хоспитал» Георгий Рамишвили, передает агентство «Новости-Грузия».
По его словам, в целом после аварии в больницу доставили пять человек, у всех отмечались политравмы. «У одного из этих людей с тяжелой политравмой произошла остановка сердца. У него были несовместимые с жизнью травмы, и он умер, несмотря на реанимацию», - сказал Рамишвили.
В настоящее время в больнице остаются четверо пострадавших, среди которых один несовершеннолетний. У подростка отмечаются переломы. «Состояние некоторых из них тяжелое, других – средней тяжести», - добавил Рамишвили.
По информации МВД Грузии, всего в результате ДТП пострадали восемь человек, один скончался на месте.
Авария произошла сегодня, 12 июня. Грузовик, следовавший на большой скорости, врезался в пять машин, протаранил бетонное ограждение и упал во двор клиники «Нью Хоспитал» с высоты примерно 2 метров. По предварительной версии, у машины отказали тормоза.
Точные причины произошедшего установит следствие. МВД начало расследование по статье 276 УК Грузии, что подразумевает нарушение правил безопасности движения или эксплуатации автотранспорта.
Противники строительства Намахвани ГЭС и власти согласовали условия начала медиации
Противники строительства Намахванской ГЭС и представители правительства Грузии согласовали условия начала медиации. Об этом сообщил заместитель директора Энергетического объединения секретариата ЕС и председатель Центра переговоров и разрешения споров Дирк Бушле. При участии Бушле сегодня, 12 июня, лидеры протестного движения провели переговоры с заместителями глав Минсельхоза и Минэкономики Грузии. Встреча продолжалась девять часов.
«На сегодняшней встрече произошло согласование трех основных вопросов. Во-первых, мы изучим риски, а, если риски будут выявлены, то мы постараемся их устранить. Второе – это то, как мы можем разрядить ситуацию в ущелье Риони. Мы договорились снять барьеры и обеспечить гарантированное Конституцией право на передвижение. Третье – это разработка документа об энергобезопасности, правительство определит политику энергобезопасности на следующие десять лет», - приводит слова Бушле грузинская служба Радио Свобода.
После встречи лидер протестного движения Варлам Голетиани подчеркнул, что, согласно договоренностям, полицейские силы должны быть выведены из ущелья Риони, а демонстранты смогут вернуться в Намахвани. «Мы договорились о том, что если эти условия будут выполнены до следующей пятницы, тогда уже будет поставлен вопрос о последующих условиях», - сказал Голетиани.
Одновременно он добавил, что сегодня стороны не говорили о своих требованиях, а лишь озвучили условия, при выполнении которых он готовы продолжать переговоры с властями при посредничестве ЕС. Голетиани утверждает, что в ходе последующих встреч они поднимут вопрос о приостановке строительства ГЭС.
Королева Великобритании посвятила в рыцари разработчиков AstraZeneca
Королева Великобритании посвятила в рыцари разработчиков вакцины от коронавируса AstraZeneca. Титул от Елизаветы II получил профессор Оксфордского университета Ендрю Поллард. Кроме того, отмечены две женщины – научный сотрудник Сара Гилберт и руководитель рабочей группы по вакцинам Кейт Бингем. Они получили звание кавалерственных дам – это аналог рыцарского титула.
Великобритания сегодня празднует День рождения королевы – по традиции это может быть одна из суббот июня. Елизавета II выбрала этот день дня посвящение в рыцари и присуждения наград за весомый вклад в борьбу с пандемией. В списке награжденных в числе прочих присутствуют благотворители и работники социальной сферы – всего 1129 человек.
AstraZeneca – одна из четырех вакцин от COVID-19, одобренных в ЕС. В марте этого года ряд стран приостановил использование препарата из-за возможных побочных эффектов, в частности, тромбоза. Специалисты считают, что преимущества AstraZeneca превосходят недостатки. По данным разработчика, эффективность препарата против коронавируса составляет 79 процентов.
В Москве вновь вводятся ограничения из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил нерабочими дни с 15 до 19 июня. Работодателям вновь рекомендовали перевести на удаленную работу не менее 30 процентов сотрудников. Ограничительные меры приняты в связи с ростом заболеваемости COVID-19 в российской столице.
Помимо прочего с 13 июня московские власти запретили посещение зоопарков, фудкортов и детских игровых комнат. Рестораны и бары должны прекратить обслуживание посетителей с 23 часов до 6 утра.
Москвичам в возрасте старше 65 лет рекомендовано воздержаться от поездок.
Последние дни в Москве фиксировали рост числа больных COVID-19. По данным на 12 июня, в городе выявили 6701 случай заражения коронавирусом. Это самый высокий показатель с 26 декабря 2020 года. Умерли за сутки 67 пациентов.
Ранее Собянин назвал эпидемобстановку в городе сложной, но сказал, что локдаун не требуется. Городские власти заявили об усиления контроля за ношением масок и перчаток в общественных местах и транспорте.
С начала пандемии в Москве коронавирусной инфекцией заболели более одного миллиона 200 тысяч человек. Число умерших приближается к 21 тысяче.
Грузовик въехал во двор больницы в Тбилиси – один человек погиб
Один человек скончался, восемь пострадали в ДТП в Тбилиси, сообщает Общественный вещатель со ссылкой на МВД Грузии.
Авария произошла сегодня днем, 12 июня, возле клиники «Нью Хоспитал» на Крцанисской улице. Согласно распространившейся информации, водитель грузовика протаранил бетонное ограждение, а после врезался легковые автомобили во дворе больницы.
Пострадавшие уже госпитализированы. По информации телеканала «Рустави 2», состояние трех пациентов тяжелое.
Очевидцы предполагают, что у грузовой машины вышла из строя тормозная система, и водитель потерял управление. Точные причины ДТП установит следствие. На месте до сих пор продолжают работу эксперты-криминалисты.
Компания ENKA опровергла информацию об остановке строительства Намахвани ГЭС
Турецкая компания ENKA, которая должна строить на реке Риони Намахванскую ГЭС, опровергла информацию, распространяемую в социальных сетях. Сведения о том, что компания складировала технику и остановила работы, не соответствуут действительности, говорится в заявлении ENKA.
«Компания не собирается останавливать строительство Намахвани ГЭС, отказываться от инвестиционных обязательств и покидать страну. Кроме того, компания готова предоставить всем заинтересованным сторонам необходимую информацию о проекте», - говорится в заявлении.
Накануне, 11 июня, лидер движения против строительства гидроэлектростанции Варлам Голетани сказал, что работы в ущелье Риони приостановлены, сообщает СОВА.
- Ранее было заявлено, что грузинское правительство может пересмотреть контракт с инвестором «Намахвани ГЭС» – турецкой компанией ENKA. По словам премьер-министра Ираклия Гарибашвили, проект не будет продолжен при действующих условиях контракта. В частности, он упомянул тему аренды земель – для осуществления проекта инвестор получил часть территории в пользование на 99 лет.
- Министр экономики Грузии Натия Турнава также подтвердила, что речь идет о возможном сокращении срока аренды земель. По ее словам, перед строительством плотины ГЭС будут проведены и дополнительные исследования.
За сутки на Северном Кавказе умерли 25 человек с коронавирусом
За последние сутки на Северном Кавказе умерли 25 пациентов с подтвержденным коронавирусом, число новых заболевших – 291.
По данным Оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса, в Краснодарском крае умерли 11 человек, больных COVID-19, в Ставропольском крае - шестеро, в Дагестане, Северной Осетии и Карачаево-Черкесии - по двое, в Адыгее и Калмыкии - по одному пациенту с подтверждённым диагнозом.
Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли 10806 человек с COVID-19. Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в Краснодарском крае, меньше всего - в Адыгее.
- Краснодарский край + 102 (49 597 все время пандемии)
- Ставропольский край + 60 (55 540)
- Дагестан + 44 (34 210)
- Калмыкия + 20 (21 028)
- Кабардино-Балкария + 13 (24 487)
- Ингушетия + 13 (15 911)
- Карачаево-Черкесия + 13 (205 93)
- Чечня + 10 (12 418)
- Северная Осетия + 10 (171 05)
- Адыгея + 9 (14 773)
На сегодня на Северном Кавказе зарегистрировано 265 659 случаев заболевания COVID-19. В целом по России, согласно данным Оперштаба на 12 июня, выявлено 5 193 964 человека с коронавирусом.
Подруга похищенной из Махачкалы чеченки уехала в Санкт-Петербург
Подруга похищенной из шелтера в Махачкале Халимат Тарамовой Анна Манылова покинула Дагестан. Сейчас она находится в Санкт-Петербурге. Об этом со ссылкой на «Российскую ЛГБТ-сеть» (власти России внесли организацию в список иностранных агентов, «Российская ЛГБТ-сеть» с этим не согласилась. - Прим.ред.) сообщает «Кавказский узел».
Представитель «Российской ЛГБТ-сети» Вероника Лапина рассказала, что еще до бегства из Чечни в Дагестан Тарамова позвонила на горячую линию «Российской ЛГБТ-сети» и рассказала, что преследуется родственниками из-за своей сексуальной ориентации: ее бьют и унижают.
В организации пообещали помочь девушке, однако нужно было время, чтобы придумать, каким образом вывезти Тарамову с Северного Кавказа, сказала Лапина. По ее словам, в это время к Тарамовой в Чечню приехала подруга Анна, и девушки, не дожидаясь решения «Российской ЛГБТ-сети», уехали в Дагестан.
Это решение было неверным, поскольку Дагестан соседствует с Чечней и имеет много оперативных связей, поэтому вычислить квартиру «Марем» силовикам особого труда не составило, подчеркнула Лапина.
Сейчас «Российская ЛГБТ-сеть» в связи с похищением Тарамовой намерена обратиться в Европейский суд по правам человека. Как сообщила изданию «Холод» адвокат Маныловой Ксения Михайлова, обращение в ЕСПЧ будет касаться применения так называемого правила 39, которое требует от властей России незамедлительно уведомить о местонахождении Халимат Тарамовой.
«Понятное дело, что у нее есть семья, которая, можно сказать, в этом не заинтересована, но если у человека есть другой достаточно близкий человек, в данном случае это может быть даже Аня, то он может стать заявителем по этому 39-му правилу. И мы надеемся, что, чем больше мы будем об этом говорить, тем будет лучше. ЕСПЧ довольно быстро реагирует на обращение по 39-му правилу, и мы надеемся, что достаточно быстро можно будет понять, где она, что с ней происходит, причинен ли ей вред, и, возможно, удастся с ней встретиться. Они в Чечне любят в розыск объявить. В таком случае можно попробовать оказать ей юридическую помощь. Пока наш план - 39-е правило, это основное, что мы можем сделать в данной ситуации», - сказала Михайлова.
- Кадыровцы ворвались в убежище в Махачкале вечером 10 июня с целью забрать в Чечню Халимат Тарамову - дочь приближенного главы республики Рамзана Кадырова Аюба Тарамова, директора грозненского ТРЦ «Гранд парк». Им помогали в этом дагестанские правоохранительные органы. Большинство находящихся в квартире женщин силовики выволокли силой, при этом их «таскали за руки и ноги, ударили несколько раз». Тарамову с подругой доставили в полицию. После Тарамову, несмотря на ее сопротивление, увезли в Чечню.
В Москве выявили рекордное с начала года число случаев COVID-19
В Москве за минувшие сутки выявили 6701 случай заражения коронавирусом. Это самый высокий показатель с 26 декабря 2020 года. Тогда зафиксировали 7480 случаев COVID-19.
Умерли за сутки в российской столице 67 пациентов.
Главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что некоторых пациентов стало сложнее лечить от COVID-19. Заболевшие не всегда реагируют на выработанную ранее терапию, сказал врач. Проценко считает, что это может быть связано с мутацией вируса. Он призвал россиян вакцинироваться.
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал эпидемиологическую обстановку в городе сложной. Локдаун, по словам мэра, вводить не требуется. При этом городские власти заявили об усиления контроля за ношением масок и перчаток в общественных местах и транспорте.
В то же время темпы вакцинации от коронавирусной инфекции нового типа в Москве снизились приблизительно до шести тысяч человек в день – это в разы меньше, чем зимой. Чтобы привить 60 процентов населения к осени, как планируют власти, требуется увеличить число ежедневных прививок на порядок.
С начала пандемии в Москве коронавирусной инфекцией заболели более одного миллиона 200 тысяч человек. Число умерших приближается к 21 тысячи.
В России за прошедший день COVID-19 диагностирован у 13510 человек. Это максимум заболевших с середины февраля.
В России с начала года идёт вакцинация препаратами отечественных разработчиков. По последним данным, полностью в стране вакцинировано менее 10 процентов жителей. Хотя бы одну дозу вакцины получили около 12,5 процентов россиян.
В России за время пандемии COVID-19 выявили у более пяти миллионов человек. Умерли более 126 тысяч пациентов. Показатели смертности от коронавируса, которые представляет Росстат, выше, показателей оперативного штаба по борьбе с заболеванием.
В США назвали лауреатов Пулитцеровской премии
В США названы лауреаты Пулитцеровской премии. Агентства Reuters и Associated Press, журнал Atlantic, а также газета The New York Times получили престижную журналистскую награду за освещение пандемии коронавируса.
Журналисты Reuters, Associated Press и газет Los Angeles Times и Minneapolis Star Tribune получили премии за освещение проблем, связанных с расовым неравенством в США на фоне гибели после задержания афроамериканца Джорджа Флойда. Премией была отмечена, в частности, работа журналистов Reuters о жертвах полицейского насилия, которые не смогли добиться справедливости в судах, уточняет «Голос Америки».
Издание BuzzFeed удостоилось премии за расследование об инфраструктуре, созданной властями Китая для проведения репрессий в отношении уйгуров.
Пулитцеровская премия присуждается Колумбийским университетом Она считается одной из самых престижных мировых наград в области журналистики. Первым лауреатом премии в 1917 году стал американский журналист Герберт Своуп. Престижный приз он получил за серию публикаций под заголовком «Изнутри Германской империи» в газете The New York World.
Саломе Зурабишвили ввели вторую дозу вакцины от коронавируса
Президент Грузии Саломе Зурабишвили сегодня, 12 июня, получила вторую дозу вакцины от коронавируса производства британско-шведской компании AstraZeneca.
Процедура прошла без прессы. Снимок из тбилисской клиники и карту прививок Зурабишвили опубликовала на своей странице в Facebook.
Первую дозу вакцины AstraZeneca Зурабишвили ввели в присутствии прессы 18 марта, на ее 69-й день рожденья, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Согласно данным правительства Грузии, с начала пандемии коронавируса в стране выявлено более 353,4 тысячи случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 5 тысяч человек. По состоянию на 12 июня число граждан, получивших хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, достигло 202 314. Это более 5,4% от всего населения Грузии.
ЦИК Грузии тестирует новые технологии избирательных процессов
ЦИК Грузии тестирует новые технологии избирательных процессов, которые уже этой осенью могут быть применены на выборах в местные органы власти, сообщает агентство «Новости-Грузия». Тренировка – имитация всего цикла выборов - проходит сегодня, 12 июня, в офисе Центризбиркома в Тбилиси. Процесс голосования начался в 08:00 и завершится в 20:00. Участие в нем принимают 822 избирателя.
Среди предлагаемых нововведений – E-голосование (e-voting), которое подразумевает использование устройств для электронного голосования или сканеров избирательных бюллетеней на участках.
Идентификация избирателей, ставших участниками сегодняшнего эксперимента, происходит у входа на участок с помощью специального устройства. После этого личность граждан повторно проверяет регистратор. Он же сканирует штрих-код бюллетеня, выданного избирателю. Повторное сканирование штрих-кода производится перед помещением бюллетеня в урну для голосования, когда гражданин уже сделал свой выбор.
В урну бюллетень попадает без штрих-кода. Таким образом, установить за кого проголосовал конкретный избиратель, будет невозможно. Одновременно легко удастся определить, если бюллетень вынесут с участка. Известно будет даже то, сколько времени бюллетень оставался на руках гражданина с момента выдачи регистратором до помещения в урну.
Ожидается, что новые технологии будут использоваться в Грузии и в других избирательных процессах, включая подсчет голосов. Они также будут протестированы сегодня.
Для проведения имитации голосования была создана участковая избирательная комиссия, в состав которой входят представители ЦИК и политических партий. За процессом голосования также следят НПО. Организацией тренировки занималась специальная группа, работающая над внедрением и использованием электронных технологий в ЦИК. В нее входят представители политических партий, представленных в парламенте, а также сотрудники Центризбиркома.
Достигнуто соглашение о форме сборной Украины на Евро-2020
УЕФА и Украинская ассоциация футбола достигли соглашения в вопросе о дизайне формы игроков украинской сборной на открывшемся накануне чемпионате Европы. На форме останутся карта страны, включающая в себя Крым, и лозунг «Слава Украине!», а второй лозунг - «Героям слава!» - будет прикрыт.
К этому лозунгу у УЕФА ранее возникли вопросы - его посчитали политическим, что противоречит правилам, и потребовали от украинской сборной его убрать.
Вечером в пятницу, 11 июня, президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко сообщил, что на переговорах с УЕФА удалось достичь, по его словам, «победного компромисса».
Сборная будет выступать в ранее утвержденной форме, к которой добавят еще один элемент. Это утвержденная 11 июня Исполкомом УАФ большая эмблема национальных сборных с картой Украины, Тризубом и еще одной надписью «Слава Украине». Лозунг «Героям слава» разместят за этой эмблемой. Иными словами, этот лозунг останется на форме, но не будет виден, поскольку будет прикрыт новым элементом.
В УЕФА подтвердили, что лозунг закроют, и добавили, что это перед каждым матчем украинской команды будет проверять делегат УЕФА.
Ранее УФА официально утвердила лозунги «Слава Украине!» и «Героям слава!» как футбольные лозунги страны. Павелко назвал их уникальным национальным футбольным кодом, который объединил всех украинцев.
В УЕФА ранее проанализировали форму сборной Украины после запроса со стороны Российского футбольного союза. В УЕФА отметили, что карта Украины с изображением аннексированного Россией Крыма на форме не нарушает правил организации, поскольку ООН признает соответствующие границы государства. Слоган «Слава Украине» также, по мнению УЕФА, сам по себе может рассматриваться как неполитический. При этом о лозунге «Героям слава» было сказано, что в сочетании с первым он несет явный политический смысл.
- «Слава Украине!»-«Героям слава!» - традиционное украинское приветствие, первоначально возникшее в среде украинских националистов, а затем, в особенности после Майдана 2013-2014 годов, принятое значительной частью общества. Оно официально утверждено как приветствие в Вооруженных силах Украины. Российские власти, ссылаясь на то, что его использовали вооруженные формирования украинских националистов в годы Второй мировой войны, приравнивают его к нацистским приветствиям. Представитель российского МИД Мария Захарова сравнила действия сотрудников посольства США в Киеве, сфотографировавшихся в украинской футбольной форме, с нацистским салютом в исполнении английских футболистов перед матчем с Германией в 1938 году.
Путин ответил на вопрос NBC News, считает ли он себя убийцей
Владимир Путин дал интервью телеканалу NBC News. Отрывок разговора президента России с журналистом Кейром Симмонсом опубликован вечером в пятницу, 11 июня.
Корреспондент во время беседы спросил у Путина, убийца ли он. Перед этим журналист напомнил об интервью президента США телеканалу ABC, в котором Джо Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Путина убийцей. Путин в ответ рассмеялся и сказал, что за время пребывания в должности привык к нападкам со всех сторон под разными предлогами. «Ничего из этого меня не удивляет», - отметил президент России.
Симмонс также спросил у Путина о гибели обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской, политика Бориса Немцова, аудитора Сергея Магнитского, Михаила Лесина и некоторых других россиян. Президент заявил, что преступники найдены, и Москва готова продолжать работу в дальнейшем расследовании преступлений. По словам Путина, журналист назвал имена тех, кто погибал в разные моменты времени и по вине разных людей.
Отдельно Путин упомянул экс-министра по делам печати и телерадиовещания Михаила Лесина, погибшего в США в 2015 году. Президент назвал Лесина достойным человеком.
Полностью 90-минутное интервью с Путиным выйдет на NBC News 14 июня, за два дня до встречи президентов России и США в Женеве.
В Абхазии подтверждено 70 случаев инфицирования коронавирусом
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 247 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 70 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находится 31 человек, 30 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 11 человек оценивается как тяжелое, 20 пациента – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 36 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 8 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 12 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 15, в Ткварчельской ЦРБ - 9.
- По данным Оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 15 711 человек. Зарегистрировано 238 летальных случаев. Выздоровели 15 026 человек.
Коронавирус в Грузии: 794 случаев заражения за сутки, 22 человека скончались
В Грузии за минувшие сутки выявлено 794 новых случая заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения более 40,6 тысячи тестов. Таким образом, показатель выявляемости за сутки составил 1,95%, за последние две недели – 2,64%, а за последнюю неделю – 2,32%. Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру субботы увеличилось до 353 443.
Почти 56% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходятся на Тбилиси – 389. В Квемо Картли выявили 64 случая заражения, в Имерети – 55, в Аджарии – 47, в Самегрело и Земо Сванети – 46, в Кахетии – 32, в Шида Картли – 26, в Самцхе-Джавахети – 18, Мцхета-Мтианети – 9, в Гурии – 7, в Самцхе-Джавахети – 4, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 2.
От ковида умерли еще 22 пациента. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 5 034.
Выздоровели 498 человек, их общее число выросло до 338 318.
На данный момент в Грузии 10 065 активных случаев коронавируса. Из них 3 147 пациентов (более 31%) проходят лечение в больницах. Состояние 681 пациента тяжелое. К аппаратам искусственного дыхания подключены 303 человека.
6 308 гражданин (почти 63% активных случаев) лечится на дому, а 610 – в ковид-гостиницах под наблюдением врачей. В карантинных пространствах размещены 47 человек, в самоизоляции остаются более 13,7 тысячи.
Число граждан, получивших хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, к 12 июня достигло 202 314. Это более 5,4% от всего населения Грузии.
Лидеры «Нацдвижения» отправились в Вашингтон с рабочим визитом
Лидеры крупнейшей оппозиционной партии Грузии «Единое национальное движение» отправились в США с рабочим визитом. Ника Мелия, Тина Бокучава и Нона Мамулашвили, которые являются депутатами парламента Грузии, в течение десяти дней планируют проводить в Вашингтоне встречи с политиками и экспертами, связанными с Грузией и регионом Южного Кавказа в целом, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«В Вашингтоне пройдут встречи на всех уровнях, будь то Конгресс, Сенат, Совет безопасности или Госдепартамент. Кроме того, будет проведено множество встреч со всеми людьми или организациями, которые активно участвуют в формировании экономической, а также внешней политики Америки», - сказал Мелия журналистам.
Он указал, что, после его избрания председателем ЕНД, подобных визитов в США представители партии не совершали.
«Я хочу, чтобы в Вашингтоне узнали о наших планах. Еще больше, чем о собственной партии, нужно говорить об экономическом положении страны, безопасности, а также о сложнейшей ситуации, сложившейся в регионе, и еще большем углублении межгосударственного сотрудничества», - добавил лидер ЕНД.
В свою очередь Бокучава подчеркнула, что в США они также будут говорить о предстоящем саммите НАТО и процессе деоккупации грузинских территорий. Одновременно основное внимание во время встреч планируется уделить внутриполитической ситуации в Грузии. Межпартийное соглашение, которое было инициировано 19 апреля главой Евросовета Шарлем Мишелем, допускает проведение досрочных парламентских выборов в Грузии в 2022 году. Это произойдет в том случае, если правящая партия «Грузинская мечта» наберет менее 43% на предстоящих осенью выборах в местные органы власти.
- У «Единого национального движения» самая большая парламентская фракция после правящей «Грузинской мечты» - 32 депутата. ЕНД стало последней оппозиционной партией, которая прекратила бойкот парламента, объявленный сразу после проведения выборов 31 октября 2020 года. Сначала в парламенте отказывались работать все 60 оппозиционеров, получивших мандат.
- Спустя полгода и после многочисленных переговоров, к которым подключились американские и европейские посредники, часть оппозиции 19 апреля подписала компромиссное соглашение, предложенное президентом Евросовета Шарлем Мишелем, и вернулась к работе в парламенте.
В Махачкале освободили четверых задержанных при похищении чеченки
Ленинский районный суд Махачкалы прекратил административное производство в отношении женщин, задержанных в ходе визита дагестанских и чеченских силовиков в убежище для жертв домашнего насилия. Им инкриминировалось неповиновение сотрудникам полиции.
Речь идет о журналистке и правозащитнице Светлане Анохиной, а также о волонтере убежища и двух подопечных, которые в нем укрывались. Все они пытались защитить беглянку из Чечни и ее подругу. Вечером 11 июня суд не нашел состава нарушения в их действиях. Все четверо были отпущены без предъявления обвинений. Об этом сообщил сайт Кавказ.Реалии со ссылкой на адвоката Сапият Магомедова.
«Материал в отношении четверых был один и тот же, он очень топорно был собран. Он сфабрикованный. Видео и запись подтверждают наши доводы», - пояснила Магомедова.
Из рапорта полицейского (есть в распоряжении редакции Кавказ.Реалии) следует, что «данные граждане стали хвататься за нашу форменную одежду, пытались царапаться и кусать сотрудников полиции». На требования сотрудников полиции это прекратить, судя по рапорту, они «стали еще больше нарушать общественный порядок».
«Судья не нашел никакого правонарушения. Дальнейшие действия мы обсудим позже, больше суток подопечные шелтера и Светлана не спали», - прокомментировала редакции Кавказ.Реалии адвокат Патимат Нурадинова.
- Кадыровцы ворвались в убежище в Махачкале вечером 10 июня с целью забрать в Чечню Халимат Тарамову - дочь приближенного главы республики Рамзана Кадырова Аюба Тарамова, директора грозненского ТРЦ «Гранд парк». Им помогали в этом дагестанские правоохранительные органы. Большинство находящихся в квартире женщин силовики выволокли силой, при этом их «таскали за руки и ноги, ударили несколько раз». Тарамову с подругой доставили в полицию, а после ее увезли в родную республику.
- Как отмечала ранее сама Тарамова, дома она подвергалась насилию по причине своей ориентации. По ее словам, семья не позволяла ей развестись с мужем, который ее бил; он и родители девушки предупреждали: «Если ты надумаешь сбежать, тебя найдут, привезут, и убьют». На родине беглянку ждет убийство по мотивам чести, опасается Светлана Анохина.
Экс-глава «Моссада» рассказал о тайных операциях против Ирана
Экс-глава израильской разведки «Моссад» Йоси Коэн, покинувший свой пост на прошлой неделе, выступил с откровенным интервью, в котором рассказал о тайных операциях против Ирана, сообщает AP.
По его словам, спецслужбы Израиля организовали вывоз из Ирана 55 тысяч страниц свидетельств и 55 тысяч файлов, касающихся программы ядерного оружия Тегерана. Агентам «Моссада», ни один из которых не был гражданином Израиля, пришлось взломать более 30 сейфов, чтобы достать и отсканировать документы.
Намекнул Коэн и на причастность его ведомства к недавней аварии на ядерном объекте «Натанз». Как следует из слов разведчика, установленный под этим устройством фундамент изначально – еще на этапе закладки – был напичкан взрывчаткой.
Комментируя убийство главного ученого-ядерщика Ирана посредством дистанционно управляемого пулемета, Коэн предупредил иранских специалистов, что единственный их шанс спастись от атак израильских спецслужб – это «сменить профессию».
Решение Коэна выступить перед прессой контрастирует с многолетней политикой военной цензуры, которой придерживаются израильские СМИ. Как объяснил сам бывший глава «Моссада», его интервью продиктовано стремлением израильских спецслужб показать Ирану свои возможности и убедить его отказаться от враждебных намерений.
Выступление Коэна прозвучало на фоне последних дней премьерства Беньямина Нетаньяху, под началом которого проработал Коэн. Политические оппоненты Нетаньяху договорились о создании коалиции, и теперь пост главы правительства по ротации будут занимать лидеры двух разных парламентских партий.
Власти Грузии выделили гранты 185 мигрантам, вернувшимся на родину
185 грузинских мигрантов, вернувшихся на родину, получат гранты в рамках государственной программы реинтеграции. Об этом сообщает Агентство по делам беженцев, эко-мигрантов и обеспечения средствами существования Грузии.
Граждан, которым выделят помощь, определила специальная комиссия. Всех, кто направил заявку на участие в госпрограмме, оценивали по ряду критериев. Полный список бенефициаров приведен на сайте агентства.
Финансирование предоставлялось для начала своего дела или на расширение уже имеющегося бизнеса. Одновременно помощь могла быть запрошена для обеспечения временным жильем, медпомощью и профобразованием, а также в качестве финансирования социальных проектов. Размер грантов не превышает 4 тысяч лари (1,2 тысячи долларов).
Принять участие в программе могли граждане Грузии (или лица без гражданства, имеющие право на постоянное проживание в Грузии), которые находились за границей нелегально более года или подали прошение о предоставлении убежища, или получили убежище.
Как отмечают в агентстве, главная цель госпрограммы заключается в том, чтобы у этих людей появился источник дохода и возможность трудоустройства.
Эммануэль Макрон объявил о сокращении французских войск в Мали
Президент Франции Эммануэль Макрон объявил 10 июня о намерении существенно изменить статус французского военного контингента в регионе Сахеля, в Мали и соседних странах. На пресс-конференции в четверг, в канун открытия саммита большой семерки, заявил, что численность французских войск будет сокращена, а операция «Бархан», самая крупная из нынешних зарубежных военных операций Франции» будет завершена.
В Париже рассчитывают на то, что борьбу террористическими группировками в Мали продолжат региональные союзники при поддержке Евросоюза.
«Форма нашего присутствия» в Мали «больше не соответствует реальности боевых действий», - заявил президент Макрон. Как отмечает французская редакция RFI, это не означает, что Франция уходит из региона, она лишь будет сокращать там свое военное присутствие
По словам Макрона в Мали останется несколько сот французских солдат вместо 5 тысяч, находящихся там в настоящее время.
- Французские войска были введены в Мали в 2013 году президентом Франсуа Олландом для освобождения севера страны от захвативших его группировок и стремящихся овладеть столице Мали городом Бамако. С июля 2014 года французское военное присутствие сохранилось для проведения антитеррористической операции в Мали, Чаде, Буркина-Фасо, Мавритании и Нигере. В этих операциях погибло более 50 французских военных.
- Регион Сахель простирается широкой полосой на тысячи километров с запада на восток Африканского континента, от Атлантического океана до Красного моря. Это тропический саванный регион между Сахарой на севере и более плодородными землями на юге. К региону Сахель относятся десять государств с населением примерно 300 миллионов человек.
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