При посредничестве Грузии и США Азербайджан освободил 15 армянских пленных

По информации администрации правительства Грузии, при активном содействии премьер-министра Ираклия Гарибашвили и и.о. заместителя помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филипа Рикера азербайджанская сторона освободила 15 граждан Армении, попавших в плен в ходе войны в Нагорном Карабахе осенью 2020 года. Через территорию Грузии граждане Армении вернулись на родину, передает СОВА.

Кроме того, при посредничестве Тбилиси Ереван передал Баку важные материалы по заминированным территориям в зоне конфликта.

«Премьер-министр Грузии лично находился в постоянном контакте с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном. Следует отметить, что благодаря активности стратегического партнера Грузии США и значительному участию Грузии в процессах, был сделан особый шаг по улучшению обстановки безопасности в регионе Южного Кавказа. Этот факт придаст значительный импульс дальнейшему снижению напряженности в отношениях между ближайшими соседями Грузии», - говорится в заявлении администрации правительства.

Как сообщается, Ираклий Гарибашвили приветствует решение Еревана и Баку, которое «должно заложить основу для снижения напряженности в регионе и создания атмосферы сотрудничества в долгосрочной перспективе».

«С самого начала Грузия активно сотрудничала с американскими партнерами, а также с армянскими и азербайджанскими коллегами для положительного решения вопроса. Грузия придает большое значение созданию атмосферы мира, стабильности и сотрудничества в регионе», - сказал он.

В Тбилиси также заявляют, что Грузия готова в будущем максимально оказывать помощь своим партнерам, если возникнет такая необходимость, и активно участвовать в процессах, прежде всего в решении гуманитарных вопросов.