«Из-за ситуации в стране, очень сложно провести отпуск так, как хочется»

Отпуск во время пандемии. «Эхо Кавказа» поинтересовалось, как себе его представляют пользователи социальных сетей и какой отдых могут себе позволить.

– Какой отпуск вы себе можете позволить?

Давид: Что касается отпуска, мне кажется, в этом году если он и удастся, то будет достаточно экстремальным. Все же остается риск заразиться коронавирусом, и беспокойство по этому поводу наверняка будет преследовать меня все время. Нельзя не отметить и то, что после года пандемии у всех проблемы с финансами, и я – не исключение. Позволить себе шикарный отпуск за границей я точно не смогу. Было бы неплохо хоть как-то отдохнуть от рутины. По правде говоря, сейчас и настроения особого нет, не радует практически ничего. Отпуск мне действительно нужен, конечно, постараюсь хоть что-то придумать, посмотрим, что получится.

Мари: Я могу себе позволить отпуск, который не будет длиться больше недели. К сожалению, из-за работы больше отдохнуть не получается. Скорее всего, я буду избегать отдыха в гостиницах не только потому, что опасаюсь инфекции, у меня нет и такой финансовой возможности, ведь в Грузии очень подорожали гостиницы. Максимум, что я могу себе позволить, – это снять на неделю комнату в доме на черноморском побережье. В принципе, это я и планирую сделать. За комнату обычно плачу 25-30 лари, а за гостиничный номер приходится платить 100-120 лари в день, и, как я уже сказала, я могу себе позволить первый, более скромный вариант. Такой вот отпуск я планирую в этом году и, скорее всего, и в будущем.

Ника: В принципе, с радостью остался бы дома и ничего не делал бы, так как за год у меня не было отпуска. Из дома работать не получалось, приходилось постоянно «таскаться» в офис. Но не исключаю, что ближе к августу или сентябрю поеду на неделю отдохнуть на Черное море.

Гоча: Я могу позволить себе нормальный в финансовом плане отпуск. Более серьезная проблема для меня – это время, которого у меня нет из-за работы. Ежегодно мне полагается 28 дней отпуска, однако я не могу воспользоваться такой возможностью. Раз в три года такое получается. Вы не подумайте, начальство мне позволяет отдохнуть, но в тяжелом положении оказываются мои коллеги, которым приходится меня заменять, потому я и стараюсь не уходить в продолжительный отпуск. А так, все в порядке, могу себе позволить и поездку в Европу, и в США, кстати, у меня и виза есть. Пандемия в этом мне тоже не помеха, повторюсь, проблема лишь в отсутствии времени.

Евгения: Исходя из ситуации, которая в данный момент есть в стране, конечно, очень сложно провести отпуск так, как хочется. Мы с семьей приняли решение провести отпуск за городом, сейчас можно снять дом или какой-нибудь загородный участок, где можно отдохнуть. Потому, что сейчас многие страны закрыты и закрываются, так что пока особых вариантов нет. А также можно поработать удаленно (во время отпуска).

Зура: Касательно отпуска – мы с семьей планируем в конце августа отдохнуть, вопрос в том, насколько осуществим будет этот план. Это мы узнаем ближе к августу. Хотим отправиться на побережье Черного моря на несколько дней. Надеюсь, ситуация с вирусом не помешает нам, да и будем следить за тем, насколько безопасно будет проводить так время. В общем, проведем пару дней на пляже, это максимум, который я сейчас могу себе позволить, учитывая мое финансовое положение.