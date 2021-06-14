Территория Грузии: 5300 лет назад

В 2009 году в селе Чобарети при прокладке газопровода были обнаружены остатки древнего поселения. Грузинские и иностранные ученые, которые до сих пор изучают археологический памятник, посредством различных исследований смогли установить, чем питались люди более 5 000 лет назад, какую одежду носили, чем болели и как эти болезни лечили. Рацион у людей, проживавших на территории нынешнего Чобарети, был достаточно насыщенным. Они употребляли в пищу пшеницу и другие злаки, щавель, сельдерей, грецкие орехи и мясо. Широко было распространено и растение лебеда. Его, кроме продовольственных, использовали и в лечебных целях еще в эпоху неолита, 8 000 лет назад, говорит Инга Марткоплишвили, научный сотрудник Национального музея Грузии и автор фильма «Жизнь в Грузии 5300 лет назад»:

«Рацион человека был разнообразен, потому что он уже мог использовать огонь, у него уже была посуда, и он очень успешно варил себе, например, пшеничную кашу».

Для того чтобы пролить свет на быт людей, живших более пяти тысяч лет назад, был проведен ряд исследований различного типа, результаты которых вкупе дали возможность сложить общую картину. Были изучены продовольственные ямы, глиняная посуда, часть из которой использовалась для готовки, а другая – для хранения зерна; ручные жернова, с помощью которых измельчались растения и злаки, а также останки людей. «Французами было проведено изотопное исследование костей. Их результаты также подтвердили, что в рационе людей тогда большое место занимали злаки. Кроме того, они употребляли в пищу мясо и молочные продукты. Идентифицировать прямым методом, скажем так, мясо невозможно, но в области живота скелета были обнаружены яйца, отложенные свиным солитером. Промежуточным хозяином этого червя-паразита может быть свинья. Это дало возможность предположить, что этот человек, в скелете которого, были найдены яйца свиного солитера, употребил в пищу плохо обработанное свиное мясо», – рассказывает Инга Марткоплишвили.

Информацию о болезнях, распространенных в тот период, хранят и ручные жернова. Растения, которые люди измельчали при помощи этого приспособления, – они использовали и в качестве пищи, и в медицинских целях. Ученым известно около 70 растений, которыми лечились люди, проживавшие в этой местности в те времена.

«Человек в основном по опыту получал знания относительно тех или иных лечебных растений. У него, скажем, мог заболеть живот, затем он мог съесть то или иное растение, и, поняв, что боль при этом прошла, он в следующий раз намеренно употреблял его же в пищу». Для создания одежды люди использовали в основном шерсть и долгунец – это подвид льна, а также коноплю: «Известно, что конопля издревле широко использовалась для создания ткани. В ее волокнах редко заводятся паразиты, они довольно долговечны. Кроме того, у нее хорошая теплоизоляция. Есть исследования, которые подтверждают, что зимой такая ткань помогает сохранять тепло, а летом – прохладу».

Дома, в которых проживали люди более пяти тысяч лет назад на территории нынешнего Чобарети, строились из камня. В центре жилища располагался очаг, который выполнял, в том числе, и ритуальную функцию. Обнаружить древний город помог случай. В 2009 году в селе шли работы по прокладке газопровода. «Когда происходит нечто подобное, работы останавливаются и на место едут специалисты. Из Национального музея Грузии в 2009 году туда выехали археологи и начали исследование памятника. Тогда же были начаты мультидисциплинарные исследования, были вовлечены ученые разных специальностей. Уже в 2011 году к процессу подключились французы, а с 2012 года – группа австралийских ученых из Мельбурнского университета, вместе с которыми работа и археологические раскопки на месте продолжаются по сегодняшний день», – рассказывает Инга Марткоплишвили.