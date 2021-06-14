«Собрали почти полную "Газель"»

Экологическая организация «Зеленая Алания» провела первую крупную образовательную акцию. Югоосетинских школьников научили не просто убирать, а еще и мусор разделять.

В акции «зеленых» по раздельному сбору мусора приняли участие почти 30 учащихся двух школ-интернатов – поселка Дзау и города Цхинвала. Поддержали «Зеленую Аланию» и добровольцы из числа жителей города, которым близки идеи защитников окружающей среды. Об акции и ее результатах в беседе с «Эхом Кавказа» рассказала лидер «Зеленой Алании» Залина Габаева:

«Это была наша первая акция, которая была достаточно массовой. Примечательно и то, что это первая акция-субботник по раздельному сбору мусора. Раздельно мусор мы никогда еще в Южной Осетии не собирали. Дети нам очень помогли. Нам удалось собрать почти полную «Газель» мусора, разделили органику от неорганики. Мы учились, конечно. Мы тоже первый раз были на раздельном сборе мусора. Мы сами научились раздельно его собирать, научили этому и детей: что пластик нужно собирать отдельно, органику – отдельно, отдельно – стекло. По крайней мере, то, что мы сейчас убирали на берегу реки Чимас-дон, мы собрали отдельно».

По словам Габаевой, акция прошла при поддержке молодых предпринимателей, которые рассматривают возможность переработки бытовых отходов за пределами Южной Осетии:

«Было несколько попыток создать в Южной Осетии компании, которые будут вывозить мусор на переработку, но как-то они с нами не пересекались. Сейчас у нас появилась компания, которая надеется здесь обосноваться. Пока они светиться не хотят, но тем не менее ребята пытаются закрепиться на нашем рынке, мусор будет вывозиться из Южной Осетии на переработку. Пока они делают первые шаги. Очень здорово, что они появились. Мы будем всячески им помогать, сделаем все, что сможем. Будет здорово, если мусора в республике станет меньше».

На уровне государства решается пока только проблема обустройства открытых мусорных свалок. Новый мусорный полигон и оборудование для компактирования твердых коммунальных отходов заработали в тестовом режиме совсем недавно в селе Ирыкау Цхинвальского района. Сюда будут свозить бытовые отходы из Цхинвала и прилегающих сел. Переработка раздельного мусора, говорит в беседе с «Эхом Кавказа» общественник Тимур Цхурбати, вещь хоть и неприбыльная, но благородная:

«Я думаю, бизнес вряд ли этим заинтересуется, потому что Цхинвал слишком маленький город, и объемы такие, что большому бизнесу это неинтересно... Но это необязательно должно быть бизнесом. Это должно стать нашим стилем, образом жизни. Сколько-то лет назад я был в Чехии и видел там вот этот раздельный сбор мусора, четыре разноцветных контейнера для сбора мусора. Они именно по цвету разделялись: для бумаги, для железа, для стекла, пищевых отходов. Я думаю, это вполне приживется у нас. Главное – пропаганда, главное – пропиарить это дело, объяснить людям, школьникам, взрослым, что это нам нужно. Более того, я бы еще сделал шаг – запретил пластик в Южной Осетии. Какая-то страна в Африке, Зимбабве, по-моему, запретила, и ничего, не умерли».

По его словам, Цхинвал еще никогда не был таким чистым, даже во времена СССР, но все же есть к чему стремиться:

«И природа, и все остальное. Я считаю, что это очень хорошее дело. От души поддерживаю тех, кто это может сделать. Это должно быть делом каждого гражданина Южной Осетии.

– Ну, поставят у нас эти четырехцветные урны, а дальше что делать с переработкой?

– Можно накапливать, и когда, допустим, набралось 20 тонн контейнера, отправить во Владикавказ или куда-то еще. Перерабатывать тоже можно, сделать что-то небольшое, из тех же пластиковых отходов что-то можно всегда делать. Это не принесет большую прибыль, это невозможно в таком маленьком городе, но переработку тоже можно наладить, но не с целью бизнеса, а с целью именно чистоты. Поэтому, считаю, что это нужное дело, необходимое».

«Зеленые» Южной Осетии настроены оптимистично. По словам Залины Габаевой, организация уже начала вести переговоры с официальными структурами об установлении в черте Цхинвала боксов для сбора бумаги и пластика.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия