Обзор грузинской прессы

«Мечта» и «Националы» боятся Гахария» – статью под таким названием публикует газета «Резонанси». Экс-премьер избрал для себя тактику «козырей в рукаве», которые пока старается не открывать, говорит респондент издания политолог Вахтанг Дзабирадзе. Несмотря на заявления Бидзины Иванишвили, часть избирателей по-прежнему уверены в том, что Гахария – человек основателя «Грузинской мечты», и это во многом на руку последнему, поскольку его электорат не должен видеть, что он находится в конфронтации с Иванишвили, считает Дзабирадзе. Он также не входит в противостояние с Михаилом Саакашвили, говорит политолог:

«Гахария выступает против «замов» лидеров обеих партий – Мелия и Кобахидзе. И это правильная тактика, поскольку внутри партий и их электората у Кобахидзе и Мелия тоже есть противники. Не знаю, сколько голосов принесет Гахария это противостояние, но это правильная тактика. Кроме того, согласно последним исследованиям, у него самый высокий рейтинг среди всех политических лидеров Грузии. Факт в том, что он пользуется поддержкой значительной части общества. «Мечта» и «Националы» знают это и боятся его. Не потому, что он может победить на выборах и опередить их, дело в том, что сейчас у него больше шансов сформировать третью силу. Как только появится альтернативная сила, обе партии потеряют политическое будущее», – считает респондент.

«Внешний фактор» тоже на руку политику, уверен Дзабирадзе. Если он преодолеет пятипроцентный порог, его наверняка поддержат США и Европа, да и Россия не будет возражать против его возвращения во власть, считает респондент издания.

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Обсуждение вопроса отмены комендантского часа в текущем месяце не планируется, заявил глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе. «В стране не та ситуация, которая позволила бы снять ограничение на передвижение», – сказал он по завершении собрания координационного совета.

«Все показатели, характеризующие эпидемическую ситуацию, улучшаются. Я имею в виду, что показатели заболеваемости снижаются. Однако это происходит в очень медленном темпе. Количество новых случаев колеблется от 300 до 700. Пока этот показатель таков, что Национальный центр по контролю заболеваний не может рекомендовать смягчение мер. Конечно, мы будем наблюдать за эпидемической ситуацией неделю или десять дней, и затем примем решение», – цитирует Гамкрелидзе информационное интернет-агентство netgazeti.

Он также сообщил, что люди, перенесшие коронавирус, смогут вакцинироваться не менее чем через четыре месяца (после выздоровления). Сегодня же обсуждалась и тема проведения Единых национальных экзаменов в условиях пандемии. В Министерстве образования подтверждают, что абитуриенты, у которых в период сдачи экзаменов будет подтвержден коронавирус, смогут сдать его через две недели. В местах проведения экзаменов будут организованы карантинные помещения для тех, у кого будет зафиксирована температура выше 37°, но не подтверждена инфекция. Столы будут оборудованы прозрачным защитным экраном, но это не отменяет правила ношения медицинских масок, пишет netgazeti.

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Гостиничный и ресторанный сектора испытывают нехватку квалифицированного персонала, пишет информационное интернет-агентство BusinessPressNews. Причина тому – пандемия и «приостановка» бизнеса, из-за чего опытные сотрудники сменили сферу деятельности или покинули страну, утверждает вице-президент Ассоциации ресторанов Шота Бурджанадзе.

«Я и раньше говорил о том, что запреты могут привести к двум проблемам – закроется слишком много ресторанов, и сектор, который «строился» долгие годы, взрастивший множество профессионалов, потеряет людей. К сожалению, эта проблема стала реальностью. Сегодня особенно огромный спрос на квалифицированный персонал в столице. Мы столкнулись с миграцией профессионалов в регионы. Многие люди отправились на заработки в Батуми, например, из-за чего в Тбилиси возник дефицит специалистов».

Кстати, именно по этим причинам 22% от общего количества вакансий сегодня приходится именно на служащих объектов питания и гостиниц, пишет BusinessPressNews.