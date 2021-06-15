Стрельба в «Апсны»

Вчера ночью на территории пицундского пансионата «Самшитовая роща» после возникшей ссоры местный житель Дмитрий Пилия расстрелял из огнестрельного оружия двоих российских туристов, нанеся им множественные пулевые ранения. Осколком от выпущенной пули был ранен и сам Пилия. Россиян вывезли на лечение в Сочи, в отношении Пилия проводятся следственные действия.

Вчера поздно вечером в ресторан «Апсны» в пансионате «Самшитовая роща» в Пицунде заглянули несколько отдыхающих, чтобы провести вечер. Молодые люди и девушки сидели за столом, когда к ним подошел местный житель и, как сообщили СМИ очевидцы, начал приставать к девушкам. Возникла ссора, в ходе которой местный житель достал свой пистолет и открыл стрельбу.

О деталях произошедшего «Эху Кавказа» сообщил помощник министра внутренних дел Республики Абхазия Бадра Айба:

«15 июня примерно в половине первого в дежурную часть отделения милиции города Пицунда поступило телефонное сообщение о том, что в ресторане «Апсны», который расположен в пансионате «Самшитовая роща», неизвестным лицом были произведены выстрелы. Следственно-оперативная группа выехала на место происшествия и установила, что гражданин Пилия Дмитрий Викторович, 1978 года рождения, уроженец и житель села Лыхны Гудаутского района, в результате возникшей ссоры с гражданами Российской Федерации Филояном и Салингариевым (оба 1985 года рождения) произвел выстрелы из пистолета и нанес гражданам Филояну и Селингариеву огнестрельные ранения: Филояну – три огнестрельных ранения в область левой стопы и колен обеих ног, а Селингариеву – шесть огнестрельных ранений в область левой ноги и таза».

По словам Бадры Айба, Филояна и Селингариева доставили в центральную районную больницу г. Гагры, где оказали первичную помощь, после чего вывезли для дальнейшего лечения в Российскую Федерацию.

Осколком от выпущенных пуль ранен и стрелявший, гражданин Пилия.

Бадра Айба проинформировал, что Дмитрий Пилия находился под подпиской о невыезде в связи с уголовным делом о незаконном ношении и хранении огнестрельного оружия:

«Гражданин Пилия ранее неоднократно привлекался за различные правонарушения. 17 мая текущего года органом предварительного расследования УВД г. Сухума в отношении вышеназванного Пилия было возбуждено уголовное дело по факту незаконного приобретения, хранения и ношения огнестрельного оружия. 18 мая в отношении того же Пилия избрана мера пресечения – «подписка о невыезде». 4 июня 2021 года предварительное расследование по данному уголовному делу было окончено, и после утверждения обвинительного акта прокурором г. Сухума уголовное дело направлено в суд г. Сухума для рассмотрения его по существу и вынесения соответствующего законного приговора. В данный момент подсудимый Пилия взят под стражу и находится в центральной республиканской больнице г. Сухума».

Все материалы дела о стрельбе по отдыхающим переданы в следственный отдел Гагрского УВД. А 18 мая судебное решение об избрании меры пресечения для Дмитрия Пилия в виде подписки о невыезде приняла судья сухумского городского суда Белла Хасая.

Пансионат «Самшитовая роща» является закрытым объектом, он обнесен забором, и там есть служба охраны. Каким образом туда попал вооруженный человек?

Получить комментарий и ответы на вопросы у администрации «Самшитовой рощи» не удалось, по телефону, указанному на сайте, девушка ответила, что комментарий был дан «Спутнику Абхазии» и другого не будет.

Вместо ответа на вопросы о том, как такое могло произойти на территории охраняемого пансионата, дирекция «Самшитовой рощи» призывает не накалять обстановку вокруг данного инцидента и заявляет: «Необходимо время, чтобы тщательно разобраться в произошедшем. В свою очередь руководство пансионата планирует усиление мер безопасности на территории пансионата ввиду наступающего высокого сезона. Главный приоритет нашей работы – обеспечение безопасного и качественного отдыха наших гостей. Поэтому очень важно, чтобы данный инцидент был исчерпан как можно скорее».

Остается неясным, каким образом руководство пансионата планирует «исчерпать» инцидент, в котором тяжелые ранения получили двое отдыхающих.

Тем временем президент Абхазии Аслан Бжания провел сегодня совещание по факту ранения туристов, в котором приняли участие премьер-министр, руководитель администрации президента, секретарь Совбеза, генеральный прокурор и другие руководители силовых ведомств. Глава государства сравнил «преступление, совершенное в отношении гостей, с преступлением против нашей республики» и поручил усилить меры безопасности.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия