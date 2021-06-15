COVID-19 в Абхазии: 103 новых случая инфицирования, два - летальных

За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 341 жителя самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 103 из них.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 42 человека, 41 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 14 человек оценивается как тяжелое, 28 пациентов – средней степени тяжести.

В Гудаутском ковид-госпитале 14 июня умерла 81-летняя пациентка.

В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 35 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 10 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находится 21 пациент, в Гагрской ЦРБ - 17, в Ткварчельской ЦРБ - 9.

В Сухумской инфекционной больнице 14 июня скончалась пациентка 57 лет.

По данным Оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 15 952 человека. Зарегистрировано 241 летальный случай. Выздоровели 15 134 человека.