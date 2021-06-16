ЕС и США осудили действия России, направленные против Грузии и Украины

Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобу ООО "РСЕ/РС", представляющего в России интересы медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода, и его генерального директора Андрея Шарого. Иск касается многомиллионных штрафов, наложенных на Радио Свобода и другие проекты медиакорпорации за нарушение приказа Роскомнадзора о маркировке журналистких материалов согласно законодательству о СМИ - "иностранных агентах". Истцы уверены, что применение этого законодательства нарушает статьи Европейской конвенции по правам человека.

В январе-мае 2021 года Роскомнадзор составил и направил в суд 520 протоколов о нарушении проектами РСЕ/РС правил маркировки журналистских публикаций, а в середине июня приступил к оформлению новой "серии" из 130 штрафов. Общая сумма взысканий по почти трёмстам решениям, вынесенным к настоящему моменту судами первой инстанции, превышает 140 миллионов рублей.

Медиакорпорация обжалует наложение штрафов, обосновывая свою позицию многочисленными нарушениями властями России законов о деятельности СМИ, однако суды отклонили уже более 150 поданных ООО "РСЕ/РС" и её гендиректором апелляций. Служба судебных приставов возбудила исполнительные производства по нескольким десятков судебных решений, банковские счета ООО "РСЕ/РС" заблокированы.

Президент РСЕ/РС Джейми Флай неоднократно заявлял о решимости медиаорганизации продолжать работу в России: "РСЕ/РС предоставляет своей аудитории честные новости и сбалансированную информацию, для того, чтобы граждане России, как заметил один из наших журналистов, "не привыкали к неправде и не жили во лжи". Редакционная независимость РСЕ/РС, финансируемой за счёт предоставляемых Конгрессом США грантов, защищена её уставом, запрещающим любое политическое вмешательство в деятельность журналистов, которые "не являются агентами ни одного из правительств".

Одновременно с жалобой ООО "РСЕ/РС" принят и поданный в 2019 году иск The New Times и его главного редактора Евгении Альбац, касающийся наложенного на издание за непредоставление Роскомнадзору в срок информации об иностранном финансировании штрафа в 22 млн рублей. Обе жалобы Европейский суд объединил в одно дело. Это первое дело, которое поднимает вопрос о применении законодательства РФ об иностранных агентах к редакциям СМИ и их руководителям.

Директор Центра защиты прав СМИ (внесён властями в список так называемых "иностранных агентов") Галина Арапова, представляющая в ЕСПЧ интересы The New Times , считает развитие событий обнадёживающим. “Очень важно, что эти дела объединили, - говорит Арапова, - Оба дела касаются беспрецедентных для России штрафов для редакций СМИ, затрагивают, помимо прочего, важную проблему дискриминации журналистов на основе иностранного финансирования".

ЕСПЧ предоставил обоим жалобам приоритет, поэтому заявители рассчитывают на быстрое рассмотрение дела. По некоторым оценкам, суд может вынести решение уже в следующем году. Позицию России в объединенном деле против СМИ представляет Генеральная прокуратура. Для ознакомления с материалами дел и представления правовой позиции суд предоставил ответчику срок до 2 октября 2021 года.