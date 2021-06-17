Обзор абхазской прессы

«Последняя прошедшая женевская встреча грузино-абхазских переговоров ничего для сторон не принесла, впрочем, как и прежде. Предстоящая этим летом очередная дискуссия также успеха иметь не будет. На протяжении всего времени на Женевских переговорах для Абхазии в плане подписания Акта о невозобновлении военных действий, а тем более признании нас как самостоятельной, правовой единицы, со стороны Грузии положительного шага ждать не приходится. Рассуждения, что это единственная площадка, где мы озвучиваем свою позицию миру, уже устарели. Республика Абхазия всегда готова говорить о мире, добрососедстве и формах общения, которые служат нашим интересам на любых политических площадках мира», – пишет главный редактор газеты «Республика Абхазия» Юрий Кураскуа.

Издание уточняет, что международные специалисты (в том числе и в России) отмечают, что грузинская армия выросла и окрепла по сравнению с 1993 г. и 2008 г. в разы.

«Но она одна на Абхазию не пойдет. Поэтому очень стремится попасть в НАТО. Большая часть населения Грузии, в том числе молодое поколение, за то, чтобы «вернуть Абхазию назад» любым способом. Это является главной причиной, что Грузия ни при каких обстоятельствах подписывать документ с нами о ненападении и мире не будет. А может, стоит для обдумывания дальнейших шагов с положительным эффектом для многих нам на время отказаться от предсказуемой, не приносящей пользы женевской площадки? Например, почему нельзя на очередной встрече поставить вопрос о возможности Республике Абхазия и Республике Южная Осетия высказаться на площадках ООН, Европы о своих реальных позициях? Грузия ясно будет против, как, возможно, и другие страны. Видимо, наши новые международные субъекты, признанные в 2008 году, могут внести сумятицу в общую глобальную политическую игру крупных игроков. А пока Грузия применяет «мирный» план по отношению к нам», – заключил Юрий Кураскуа.

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МВД Абхазии предлагает ужесточить наказание за незаконный оборот оружия. Ведомство представило в кабинет министров законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия», сообщает пресс-служба министерства.

Блогер Тенгиз Джопуа считает, что «проблема не в оружии и даже в недостаточной строгости наказания за его незаконное ношение». Об этом он написал на своей странице в Facebook. «Проблема в коррумпированности системы власти и отсутствии принципа неотвратимости наказания, в возможности безосновательного смягчения сроков, в досрочном освобождении лиц, отбывающих наказания по подложным основаниям, сплошном покрывательстве морально разложившихся лиц и молчании общества. Вроде тридцать лет одни и те же грабли, а понимания первопричины проблем как не было, так и нет», – пришел к выводу Тенгиз Джопуа.

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Газета «Акуа-Сухум» публикует интервью начальника Управления образования администрации Сухума Астанды Таркил. Она сообщила, что для учеников первых классов учебный год завершается 18 июня, со второго по одиннадцатые классы – 25 июня. Экзамены для учащихся будут проходить с 28 июня по 4 июля. Количество экзаменов сокращено. Если раньше сдавали по пяти предметам, сегодня – по трем.

Выпускников одиннадцатых классов – 550, девятых – 661. Общий контингент школ города составляет 8700 учащихся.

«Что касается городского бала, его не будет. Принято совместное решение Минпросвещения и Минздрава, в целях сохранения стабильной эпидемиологической ситуации в республике, отменить городские выпускные балы», – сообщила Астанда Таркил.

Она уточнила, что 330 педагогов и воспитателей болели коронавирусной инфекцией. Теперь стоит задача, чтобы преподаватели и воспитатели были привиты, что позитивно повлияет на начало следующего учебного года.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия