Разрешить нельзя запретить

Когда на стене одного моего «френда» я прочитал сообщение, что экс-президент США Дональд Трамп выступил с заявлением о поддержке решения правительства Нигерии приостановить деятельность Twitter на территории страны, я думал, это хохма. Далее было сказано, что, мол, Дональд Трамп призвал ВСЕ страны последовать примеру Нигерии и запретить не только Twitter, но и «наше все» Facebook!

Меня очень рассмешила эта шутка про запреты соцсетей, и я долго смеялся. Даже позвал родных и близких, чтобы вместе посмеяться над этой «ржакой». Ну, никак я не мог допустить, что экс-лидер самой свободной страны может позволить себе такие советские заявления – взять и запретить! Если бы это сказал северокорейский вождь, или какой-нибудь восточный царек, или даже глава нашего соседнего и очень недружелюбного государства, то я бы поверил. И то со скрипом.

Я пригласил в свой кабинет своих чад и домочадцев и, тыча пальцем в экран монитора, громко зачитал им этот веселый «фейк». А потом приготовился к их веселому и дружному смеху, который способствует пищеварению, восстановлению нервных клеток и здоровому послеобеденному сну.

Но родные и близкие не поддержали мое веселье и сказали, что это не фейк. Дональд Трамп, мол, действительно выступил с обращением к людям мира с подобным заявлением. Пришлось мне засучить рукава и перелопатить Сеть, дабы найти подтверждение словам родных и близких. И при первом же «клике» я выявил множество источников, подтверждающих странную, по моим понятиям, новость. Действительно, экс-президент США Дональд Джон Трамп одобрил нигерийские действа и добавил, что (цитата): «Большему количеству стран следует запретить Twitter и Facebook за то, что они не позволяют свободно и открыто выступать – все голоса должны быть услышаны… Кто они такие, чтобы диктовать добро и зло, если злы сами?»

Мда-с!

Для справки: Twitter удалил твит президента Нигерии Мухаммаду Бухари за нарушение правил платформы в части недопущения на ней оскорблений. В твите президента Нигерии говорилось о наказании для сепаратистов на юго-востоке страны.

Видимо, руководство Twitter сочло это призывом к насилию и поэтому удалило твит. В принципе, их понять можно, так как политика у них такая: никаких призывов к насилию на своих стенах – ни со стороны оппозиции, ни со стороны власти. В ответ на удаление президентского твита правительство Нигерии приказало СМИ удалить свои учетные записи в Twitter и прекратить использование платформы в качестве источника новостей. Дональд же Трамп в данной ситуации встал на сторону нигерийской власти, помня, что и его самого обидели в январе с.г.

Компания Facebook после захвата Капитолия сторонниками Трампа бессрочно заблокировала его аккаунты в своих соцсетях Facebook и Instagram. В мае месяце независимый надзорный совет компании поддержал блокировку Трампа в Facebook и Instagram, но призвал вновь пересмотреть это решение через шесть месяцев. Совет раскритиковал решение заблокировать Трампа бессрочно как «неопределенное и нестандартное наказание». Менеджмент соцсети заявлял, что Трамп грубо нарушил правила, поддержав на своей странице захватившую Капитолий толпу.

Я не буду анализировать действия директоров социальных сетей, на это есть специальные сетевые аналитики. Но со своей малой колокольни думаю, если призывы в соцсети содержат угрозы и попытки силовых решений тех или иных вопросов, это действительно надо удалять и не давать возможность бросать свои деструктивные идеи в массы, как «девку, брошенную в полк» (Игорь Губерман). Надо осторожнее обращаться со своими словами, помня, что слово не воробей, вылетит – заблокируют. А Дональду Трампу это, видимо, не очень нравится. Вот он и держит обиду на Twitter и на Facebook и хочет всех нас лишить самого главного удовольствия в жизни – подсчитывать «лайки» под нашими статусами и фотками.

Кто-то может мне сейчас возразить, какое время говорить про Трампа? Сейчас Байден в моде. Но я громко возражу:

– Нет, ребята-демократы! В США не бывает бывших президентов. Все они сохраняют определенный статус, за их передвижениями следят, их лекции посещают, их книги, типа «Как я ходил во власть», печатают и раскупают огромными тиражами, они создают и руководят разного рода благотворительными фондами, их уважают, ну, и так далее. Это у нас ушедших политиков, которые, разумеется, не рвутся обратно во власть, забывают на следующий день. Даже в следующий час. А там, далеко, в тени американских деревьев, «бывших» не бывает.

Недавно я говорил со своей доброй знакомой, гражданкой США, и она мне доверительно сказала, что Дональд Трамп будет баллотироваться на следующий президентский срок, и потому он остается весьма актуальным. К следующим выборам Трампу будет 78 лет, и я порадовался за достижения медицины США, которая дает возможность людям даже в таком возрасте рваться в самое главное кресло планеты. Хотя, что далеко ходить? Джо Байдену в ноябре будет 79. Чем Трамп хуже? Ничем. Даже выглядит молодцеватее. И поэтому мистер Трамп продолжает активничать, выступает, говорит, призывает. Набирает, так сказать, очки для будущей предвыборной кампании. Правильно делает, голоса надо ковать, не отходя от урны.

Конечно, если вдуматься, то кто я такой, чтобы комментировать действия президента США, даже бывшего? Тем более что я давно дал слово не вмешиваться во внутренние дела других стран, тем паче если эти страны наши стратегические партнеры, как они сами нам говорят, или же как мы хотим это себе представить. К тому же, как сказал наш министр иностранных дел Давид Залкалиани, от ближайшего саммита НАТО у нас есть очень позитивные ожидания. Видимо, ожидания того, что гордое НАТО более благосклонно посмотрит в нашу сторону и, может быть, даст нам больше, чем какие-то эфемерные обещания.

Поэтому что-то говорить и обсуждать про политиков самой сильной страны мира я не хотел бы. А вдруг я что-то скажу не так, они обидятся, и это будет поводом, чтобы нас не продвинуть на шаг вперед к Вальхалле… т.е. к мифическому НАТО. И виноват в этом буду снова я, стрелочник со стажем.

Мы так долго обожествляли страну Америку, что каждая непонятка, что нам оттуда видится и слышится, кажется нам фейком. В действительности же все не так, как на самом деле (Станислав Ежи Лец).

С Нигерии взятки гладки – это совершенно молодое по историческим меркам государство. Только в 1960 году она получила независимость от Великобритании и теперь год за годом осваивает азы демократии. Очень богатая черным золотом страна, но живет в два раза беднее, чем мы, грузины. Формально Нигерия является многопартийной республикой, но есть мнение, что в действительности «Народная демократическая партия» контролирует почти всю власть.

Что еще сказать про Нигерию? Добавлю, великий Пол Маккартни в 1973 году записывал свой самый значительный альбом Band On The Run в Лагосе. Захотелось ему в экзотической, так сказать, местности записать музыку. Однажды вечером, после трудовой вахты в студии EMI пошел Пол гулять со своей женой Линдой по улицам, и его там чуть не убили – несколько нигерийцев напали с ножами и хотели зарезать. Жена Линда крикнула «Не трогайте его, это битл Пол», и, представьте себе, нигерийцы отстали. Взяли только их видеокамеру и пакет с незаконченными текстами песен и демонстрационными записями. Такая была история.

Так что Нигерия – страна контрастов, и пока не очень определилась, как ей жить дальше, чтобы соответствовать мировым нормам. И потому 45-й президент США, вместо того чтобы наставлять правительство страны на правильный путь, радуется их некомпетентным действиям и поощряет! Нехорошо-с!

P.S. А теперь, придвиньтесь поближе, и я тихо прошепчу вам кое-что на ухо, только, чур, никому ни слова, а то могут в НАТО не взять. Прости господи, только кажется мне, что Дональд Трамп чем-то смахивает на нашего опального Мишу С. Такая же самоуверенность на пустом мечте, такое же хамство и такой же самопиар. Ничего больше не скажу, и вы тоже сразу забудьте, что я сказал. А если, не дай бог, проболтаетесь, и вас спросят, кто вам это сказал, то не говорите, что я. И помните, если меня припрут, я скажу, что вы все выдумали, и нет страны более совершенной, чем США!

Так что мои слова после прочтения сожгите. А еще лучше – до!

P.P.S. Кстати, в очень продвинутой Турции с 29 апреля 2017 года была заблокирована Википедия. Тогда Анкара заявила, что некоторые статьи в онлайн-энциклопедии связывают Турцию с террористическими группировками. Суд Анкары вынес решение, согласно которому контент на Википедии является угрозой национальной безопасности страны.

Два года тому назад Википедию снова включили, и турки вздохнули с облегчением.

Трудно все-таки жить без Википедии…

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