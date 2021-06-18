Пандемия внесла коррективы в планы людей по всему миру. «Эхо Кавказа» спросило у жителей Цхинвала, где они собираются отдыхать этим летом.

– Какие у вас планы на лето?

Алиса: Мы с друзьями в очередной раз едем на море, на южное побережье России. В позапрошлом году нас было 13 человек, в этом году количество сократилось до семи. Это было потрясающе, и, преследуя те же цели, мы едем отдыхать и этим летом. Потом уже работа. Был выбор, мы пока планировали Грецию, но по новостям постоянно передавали, что границы с Грецией могут закрыться, и из-за этой нестабильности решили ехать в Абхазию, но и в Абхазии все отели были забронированы. Сейчас мы решили ехать туда, где уже были.

Вика: К сожалению, этим летом мне не удастся отдохнуть на море, как я очень бы хотела. Дело в том, что в начале этого года я уже брала трехнедельный отпуск по делам, и с работы просто не получается отпроситься. Но если будет речь о том, как отдохнуть, то это обязательно будут выезды на природу, на речку. Посмотреть еще достопримечательности нашей республики, которые пока мне незнакомы. Например, озеро Коз. Если кто-то из знакомых или друзей будет ехать, я навяжусь.

Эвелина: Только работа, работа и все. Если не заработаем, кто нас будет кормить? У нас дети, внуки. Нет времени отдыхать. Я даже не помню, когда я последний раз отдыхала.

– А что для вас значит хорошо отдохнуть?

Эвелина: Поехать на море или в деревню какую-нибудь. Но я даже не помню, когда так отдыхала.

Арина: Я не строю планов на это лето, потому что ситуация с коронавирусом еще не очень спокойная, и непонятно, какие страны будут открыты для въезда, какие условия. Не хочется в чужой стране провести отдых, отсиживаясь в карантине. Поэтому я не строю далеко идущих планов. Хотелось бы, конечно, съездить, отдохнуть, а если нет, то в пределах нашего государства либо России. Ну и финансово, конечно, коронавирус очень повлиял на финансовое состояние, пока все непонятно. В принципе, в Южной Осетии есть еще много мест, в которых я не бывала, поэтому, наверное, это будет отличным шансом повидать эти новые места. Я не разочаруюсь, если останусь дома.

Роза: Я каждый год отдыхаю в Кисловодске. Мне очень нравится там, и в этом году тоже собираюсь. Сейчас пока холодно, а позже поеду. У меня болят суставы, так что мне там лечат суставы, сердце и голову тоже. Я туда уже лет восемь езжу, в один и тот же санаторий. Знаете, мне лучше отдохнуть, чем сделать какую-то пристройку. Я не в таком возрасте, чтобы я делала еще пристройки и ремонты, пускай молодые этим занимаются, а я должна выехать, должна отдохнуть.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия