Соединенные Штаты заморозили новый пакет военной помощи Украине перед встречей президента Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве 16 июня, пишет журнал Politico. По данным издания, Вашингтон готовил поставки оружия и техники на сумму около 100 миллиона долларов в дополнение к двум поставкам на 275 миллионов, уже одобренных Пентагоном, но пока отказался от них. В Белом доме публикацию назвали «нонсенсом».

По данным Politico, новый пакет помощи готовился на фоне усиления группировки российских войск рядом с границей с Украиной и в аннексированном Крыму. Предполагалось, что в него войдут комплексы ПВО ближнего радиуса действия, стрелковое и противотанковое оружие. Однако сделка была остановлена по предложению Совета национальной безопасности США после того, как Россия согласилась отвести войска, а Вашингтон и Москва начали подготовку встречи двух президентов.

Один из источников сообщил Politico, что запланированная помощь по-прежнему готова к отправке в случае обострения ситуации в регионе. С 2014 года, напоминает издание, Вашингтон предоставил Киеву военную помощь на 2,5 миллиарда долларов, в том числе поставив на Украину беспилотники, радиостанции, противотанковые ракеты «Джавелин» и патрульные катера. Только в июне Пентагон одобрил пакета помощи на сумму 150 миллионов долларов, включающий в себя обучение специалистов и поставки противоартиллерийских радаров.

После публикации статьи в Politico пресс-секретарь Джо Байдена Джен Псаки выпустила заявление, в котором сказано, что утверждение, будто бы США остановили помощь Киеву перед встречей в Женеве - нонсенс. В то же время там сказано, что Вашингтон подготовил резервы на случай «дальнейшего вторжения России на Украину», журналисты Politico считают эту часть заявления подтверждением своей информации.