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Власти Чечни ответили Симоньян на заявление о похищенной Тарамовой
Министр печати Чечни Ахмед Дудаев возмутился словами главного редактора RT Маргариты Симоньян, которая усомнилась в озвученной местными СМИ версии о безопасности Халимат Тарамовой - чеченской девушки, похищенной 10 июня силовиками из убежища в Дагестане. В свою очередь, глава Чечни Рамзан Кадыров дал ей поговорить с Тарамовой по телефону.
«Честно говоря, вызывает недоумение ваше недоверие к местным СМИ, в которых работают более тысячи журналистов, никак не заинтересованных в распространении дезинформации. Непонятно, с какой стати вы позволяете себе оскорбления в их адрес, обвиняя их в необъективности», - сказал 18 июня Дудаев.
В сделанном накануне заявлении Симоньян призвала чеченскую сторону предъявить Тарамову общественности «в окружении независимых правозащитников и независимых же правоохранителей, а не в окружении той самой семьи, которая силой выудила ее из шелтера».
«Совершеннолетние женщины моей страны имеют право жить так, как они хотят, чьими бы дочками они ни родились», - написала в твиттере главный редактор RT 17 июня.
После этого ей позвонил лично Рамзан Кадыров и соединил ее с Халимат Тарамовой, сообщила Симоньян. С ее слов, девушка «звучала спокойно и уверенно».
«У меня все в порядке, я дома. Если хотите помочь, скажите, как сделать, чтобы нам перестали звонить и перестали о нашей семье писать. Я не знаю, как это остановить», - пересказывает главный редактор RT якобы слова Тарамовой.
Как заверила подписчиков Симоньян, у похищенной чеченки «если что» есть ее номер, как и номер телефона Кадырова.
Халимат является дочерью Аюба Тарамова - приближенного Кадырова и директора грозненского ТРЦ «Гранд парк». Отец совместно с кадыровцами и дагестанскими силовиками на прошлой неделе вломился в квартиру-шелтер в Махачкале, чтобы забрать дочь в Чечню.
- Вскоре после случая в шелтере Тарамову показали по телевидению: чеченский телеканал «Грозный ТВ» выпустил 35-минутный специальный репортаж «о попытке похищения» девушки. На видео она говорит, что с ней все хорошо и никто не оказывает на нее давление. По ее словам, она «не помнит», как оказалась в убежище в Махачкале.
- Перед побегом Тарамова в видеообращении попросила не объявлять ее в розыск. В беседе с Кавказ.Реалии она рассказывала, что в Грозном подвергалась насилию со стороны как мужа, так и родителей: «Чуть что не так, меня сразу бьют. Я уже боялась. В один момент я подумала, что оставаться здесь дальше небезопасно, потому что была угроза моей жизни, а не просто насилие. Меня предупреждали: «Если ты надумаешь сбежать, тебя найдут, привезут и убьют».
- Правозащитники подали жалобу в Следственный комитет на действия силовиков, проводивших задержание в убежище инициативной группы «Марем» в Махачкале. В день похищения Тарамовой полицейские причинили травмы трем девушкам.
Другие новости дня
Всемирный день беженцев отметили в Тбилиси маршем солидарности
Марш солидарности прошел сегодня, 20 июня, в Тбилиси по случаю Всемирного дня беженцев. Мероприятие, местом проведения которого стал Тбилисский ботанический сад, организовало представительство ООН в Грузии. К нему присоединились председатель парламента страны Каха Кучава, постоянный координатор ООН в Грузии Сабина Махл, представители дипломатического корпуса и неправительственных организаций.
Как отмечают в пресс-службе парламента, марш представляет собой акт солидарности и поддержки 82 миллионов беженцев по всему миру, в том числе и в Грузии.
«Очень важно, что и у нас отмечают этот день, поскольку, к сожалению, в Грузии еще продолжается оккупация и у нас есть вынужденно перемещенные лица, семьи. Наш долг – всегда стараться сделать максимум, встать рядом и облегчить их жизнь. Самое главное – бороться за достижение статус-кво, чтобы они могли вернуться в свои семьи», - сказал Кучава.
Посол США в Грузии Келли Дегнан, обращаясь к участникам мероприятия, отметила, что США являются крупнейшим в мире донором гуманитарной помощи для беженцев и внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), пострадавших в результате конфликтов или других связанных с ним проблем.
«США выделили 3 миллиона [долларов] для внутренне перемещенных лиц в Грузии, для улучшения их положения. Эти программы были сосредоточены на обеспечении их жильем, медицинским обслуживанием и разрешении других вопросов этого типа. Соответственно, сегодня важный день для осознания того, наша помощь действительно необходима этим людям», - сказала Дегнан.
- Всемирный день беженцев (World Refugee Day) был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН 4 декабря 2000 года, сообщает агентство «Новости-Грузия». Определение понятия «беженец» закреплено в Конвенции ООН о статусе беженцев от 1951 года: это лицо, покинувшее свою страну ввиду обоснованной боязни преследований из-за расовой или религиозной принадлежности, политических взглядов или принадлежности к конкретной социальной группе. В более широком понимании к беженцам относят также внутренне перемещенных лиц; лиц, ищущих убежище (но еще не получивших статуса беженца); вообще всех вынужденно переселившихся из одного места в другое.
- Всемирный день беженцев призван обратить внимание мировой общественности на проблемы вынужденных переселенцев. ООН призывает людей и правительства всех стран вспомнить о миллионах мужчин, женщин и детей, которые вынуждены бежать из родных мест в результате конфликтов и преследований, и не имеют возможности вернуться домой.
За сутки на Северном Кавказе умерли 26 человек с коронавирусом. Новых заболевших – 358
За последние сутки на Северном Кавказе умерли 26 пациентов с подтвержденным COVID-19, число новых заболевших – 358.
По данным властей, в Краснодарском крае умерли 12 человек, в Ставропольском крае – шесть, в Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Адыгее по два, в Калмыкии и Дагестане зафиксировано по одному летальному случаю. Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли 10 964 человека с COVID-19.
Больше всего новых случаев инфицирования за последние сутки выявлено в Краснодарском крае, меньше всего – в Северной Осетии.
- Краснодарский край + 111 (50 336 за все время пандемии)
- Ставропольский край + 72 (55 987)
- Дагестан + 65 (34 597)
- Калмыкия + 25 (21 175)
- Кабардино-Балкария + 20 (24 594)
- Чечня + 16 (12 503)
- Адыгея + 14 (14 837)
- Карачаево-Черкесия + 13 (20 682)
- Ингушетия + 12 (15 988)
- Северная Осетия + 10 (17 164)
На сегодня на Северном Кавказе зарегистрировано 267 860 случаев COVID-19. В целом по России, согласно официальным данным на 19 июня, выявлено 5 299 215 заболевших коронавирусом.
Меркель напомнила об аннексии Крыма в речи о нападении Германии на СССР
Канцлер Германии Ангела Меркель напомнила об ответственности страны за вторжение в Советский Союз в 1941 году. «Для нас, немцев, это - повод для стыда», - заявила политик. Обращение было опубликовано в ее видеоблоге и приурочено к 80-летию со дня начала наступления Вермахта на позиции советских войск.
В тексте она выразила сожаление о миллионах жертв Второй мировой войны на российской, украинской и белорусской территориях, а также в странах Балтии. «Нельзя забывать, что мы - в долгу перед миллионами жертв и их потомками», - заявила председатель правительства Германии.
В своем обращении она заявила об исторической связи России и Германии, поблагодарила бывшего главу СССР Михаила Горбачева за его роль в послевоенном объединении Германии и за протянутую стране «руку примирения». Но упомянула и современные события на постсоветском пространстве.
В частности - она высказалась о разгоне белорусских и российских протестов, отметив, что активность гражданского общества в двух странах в последнее время «стала невозможной». И напомнила, что Германия, как и весь Европейский Союз, считают неприемлемыми аннексию Россией Крыма и поддержку сепаратистов на востоке Украины.
- 18 июня в Берлине президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер открыл выставку в Берлине выставки, посвященную советским военнопленным. 22 июня он возложит венок к Советскому военному мемориалу в берлинском районе Панков.
- В пятничном мероприятии в Берлине отказался участвовать посол Андрей Мельник. Он заявил, что бойкотирует памятное мероприятие, поскольку он проходит в Германо-Российском музее, в названии которого не упоминаются другие постсоветские республики. «Таким образом, СССР де-факто приравнивается к России, что является искажением истории, которое следует жестко отбросить», — заявил украинский дипломат. В канцелярии Штайнмаера с претензиями не согласились, передает DW.
Администрация Батумского бульвара установила новые штрафы
Администрация Батумского бульвара напомнила отдыхающим об установленных правилах поведения и штрафах за их нарушение.
На всей территории Батумского бульвара запрещается:
- Мусорить. Выброс до 2 килограмм бытовых отходов повлечет штраф в размере 80 лари (25 долларов).
- Езда по велосипедным полосам на мотоцикле, квадроцикле или на другом подобном средстве передвижения. Нарушителям грозит штраф в размере 20 лари (6 долларов), а в повторном случае - 50 лари (15 долларов).
- Передвижение пешеходов по велодорожке.
- Выгул собаки без намордника. Хозяева могут отделаться предупреждением, а некоторым придется заплатить штраф в 20 лари.
- Передвижение электротранспорта. Электромобили - мопеды и другой электротранспорт - могут передвигаться в направлении Нового бульвара от дельфинария.
В список транспортных средств, которым запрещено перемещаться по пешеходной дорожке, не включен электрический самокат, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Батумский бульвар - один из самых протяженных приморских парков в мире, он считается главной достопримечательностью города. Бульвар основали еще в 1881 году. Приморский парк отличается своей красотой и разнообразием. Там можно встретить клены, магнолии, японские и китайские камелии, японскую вишню, мимозу, глицинии и вечнозеленые кустарники. На территории бульвара расположены множество развлекательных объектов - бунгало, кафе-бары, рестораны, детские аттракционы, танцующие фонтаны.
Территория бульвара продолжает развиваться по сей день. Условно она делится на «новый» и «старый». Сегодня длина бульвара составляет 8 километров.
США заморозили новый пакет военной помощи Украине перед встречей Байдена и Путина
Соединенные Штаты заморозили новый пакет военной помощи Украине перед встречей президента Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве 16 июня, пишет журнал Politico. По данным издания, Вашингтон готовил поставки оружия и техники на сумму около 100 миллиона долларов в дополнение к двум поставкам на 275 миллионов, уже одобренных Пентагоном, но пока отказался от них. В Белом доме публикацию назвали «нонсенсом».
По данным Politico, новый пакет помощи готовился на фоне усиления группировки российских войск рядом с границей с Украиной и в аннексированном Крыму. Предполагалось, что в него войдут комплексы ПВО ближнего радиуса действия, стрелковое и противотанковое оружие. Однако сделка была остановлена по предложению Совета национальной безопасности США после того, как Россия согласилась отвести войска, а Вашингтон и Москва начали подготовку встречи двух президентов.
Один из источников сообщил Politico, что запланированная помощь по-прежнему готова к отправке в случае обострения ситуации в регионе. С 2014 года, напоминает издание, Вашингтон предоставил Киеву военную помощь на 2,5 миллиарда долларов, в том числе поставив на Украину беспилотники, радиостанции, противотанковые ракеты «Джавелин» и патрульные катера. Только в июне Пентагон одобрил пакета помощи на сумму 150 миллионов долларов, включающий в себя обучение специалистов и поставки противоартиллерийских радаров.
После публикации статьи в Politico пресс-секретарь Джо Байдена Джен Псаки выпустила заявление, в котором сказано, что утверждение, будто бы США остановили помощь Киеву перед встречей в Женеве - нонсенс. В то же время там сказано, что Вашингтон подготовил резервы на случай «дальнейшего вторжения России на Украину», журналисты Politico считают эту часть заявления подтверждением своей информации.
Глава судебной системы Ирана объявлен победителем президентских выборов
Глава судебной системы Ирана Ибрахим Раиси объявлен победителем на прошедших в стране президентских выборах. Как утверждается, за него проголосовали больше 62 процентов пришедших на выборы избирателей. Официальную информацию передает государственное информационное агентство ИРНА.
Выборы состоялись в пятницу. Избирательные участки были открыты с утра 18 июня до ночи субботы. Всего избиратели могли проголосовать за четырех кандидатов. При этом действующий президент Хасан Роухани не принимал участия в выборах, так как занимал этот пост уже два срока подряд.
Верховная светская и религиозная власть в Иране принадлежит Высшему руководителю государства, 82-летнему великому аятолле Али Хаменеи. Президент де-факто является главой правительства при нем и подписывает международные договоры.
В то же время эти выборы считаются экспертами важными для страны, поскольку предполагается, что для Раиси пост президента может стать степенью в его подготовке к посту Высшего руководителя.
60-летний Раиси считается ультраконсервативным политиком. Его имя связывают с участием в массовых казнях оппозиционеров в 1988 году. Тогда были убиты до нескольких десятков тысяч человек. Он находится под американскими санкциями.
Скончался один из раненых в перестрелке на западе Грузии
32-летний мужчина, раненый во время перестрелки в Самтредиа, скончался в больнице, сообщает телеканал «Мтавари».
В результате стрельбы в Самтредиа накануне вечером, 18 июня, были госпитализированы два человека. В клинике районного центра сообщили, что у одного из пациентов было до десяти огнестрельных ранений в области груди, лица и верхних конечностей. В течение нескольких часов врачи боролись за жизнь молодого мужчины.
«Пациент находился в критическом состоянии. У него были травмы, несовместимые с жизнью… Он скончался спустя примерно полтора часа после операции», - сказала журналистам врач Лиа Бибилеишвили.
Второго мужчину с огнестрельными ранениями в области конечностей и перелом бедренной кости перевели в больницу Кутаиси. В настоящее время его состояние стабильного, пациента готовят к операции.
Перестрелка произошла накануне в заброшенном доме. Очевидцы говорят, что слышали звуки автоматных очередей. Местные жители также отмечают, что стрельбе предшествовала словесная перепалка – ругались две группы молодых мужчин.
Журналисты описывают вчерашние события, как «криминальную разборку». В МВД Грузии до сих пор не делали официальных комментариев по поводу случившегося. Накануне полиция начала расследование по статье «попытка умышленного убийства. О задержании обвиняемых информация пока не поступала».
Коронавирус в Грузии: 769 случаев заражения за сутки, 17 человек скончались
В Грузии за минувшие сутки выявили 769 новых случаев заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения более 31,2 тысячи тестов. Таким образом, показатель выявляемости как за сутки, так и за последние две недели составил 2,46%, а за последнюю неделю – 2,62%.
Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру субботы увеличилось до 358 360.
Почти 60% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 455. В Имерети выявили 62 случая заражения, в Квемо Картли – 58, в Аджарии – 46, в Самегрело и Земо Сванети, а также в Кахетии – по 44, в Шида Картли – 23, Мцхета-Мтианети – 14, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 10, в Самцхе-Джавахети – 9, в Гурии – 4.
От ковида умерли еще 17 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 5 148.
Выздоровели 460 человек, их общее число выросло до 343 837.
На данный момент в Грузии 9 349 активных случаев коронавируса. Из них 2 764 пациента (около 30%) проходят лечение в больницах. Состояние 659 пациентов тяжелое. К аппаратам искусственного дыхания подключены 179 человек.
6 001 гражданин (более 64% активных случаев) лечится на дому, а 584 – в ковид-гостиницах под наблюдением врачей. В карантинных пространствах размещены 44 человека, в самоизоляции остаются более 10 тысяч.
Число граждан, получивших хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, к 19 июня достигло 229 906. Это около 6,2% от всего населения Грузии.
Киев ввел санкции против Фирташа, Чемезова и создателей вируса Petya
Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против Дмитрия Фирташа, Павла Фукса и Михаила Шелкова за участие в поставках сырья для российских военных предприятий. Под ограничительные меры Киева попал также гендиректор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов. Об этом заявил в своем телеграм-канале президент Владимир Зеленский.
В этом же сообщении он указал, что правительство приняло новую Стратегию развития оборонно-промышленного комплекса страны. Главная особенность документа в том, что он предусматривает переход украинского оборонного производства на стандарты НАТО.
Под новые санкции СНБО попали и разработчики компьютерного вируса Petya, который в июне 2017 года атаковал системы по всему миру, главным образом украинские. Западные спецслужбы заявили, что вредоносная программа была разработана российскими военными хакерами с целью физического разрушения жестких дисков.
В марте 2014 года Дмитрий Фирташ – владелец крупных украинских промышленных предприятий – был задержан австрийскими правоохранительными органами в Вене по запросу ФБР. Американские власти обвиняют его во взяточничестве и создании преступного сообщества. В настоящее время он оспаривает решение Верховного суда Австрии о его экстрадиции в Америку.
Российско-украинского предпринимателя Павла Фукса связывают с компанией «Голден Деррик», которая ранее владела лицензиями на геологическое изучение площадей. В марте украинские власти отозвали эти разрешения.
Михаил Шелков является заместителем председателя совета директоров «ВСМПО-Ависма» – российской компании, занимающейся производством титана, который используется в том числе в производстве вооружений.
AstraZeneсa по решению суда обязана поставить в ЕС миллионы доз вакцины
Суд первой инстанции в Брюсселе обязал концерн AstraZeneca до конца сентября поставить в Евросоюз 50 млн доз вакцины от коронавируса. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что решение суда «укрепляет позицию» Европейского союза. Руководство AstraZeneca также приветствовало решение суда.
Англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca, зарегистрированная в Великобритании, – одно из крупнейших в Европе фармацевтических предприятий. В его пресс-релизе сообщается, что суд обязал ее поставить 80 миллионов доз до 27 сентября. AstraZeneca утверждает, что до сих поставила ЕС более 70 млн доз вакцины и до конца июня поставит «значительно больше» 80,2 млн доз.
- AstraZeneca должна поставить 15 млн доз вакцины до 26 июля, 20 миллионов доз – до 23 августа и еще 15 миллионов доз – до 27 сентября. Если будут выявлены задержки поставок, то с компании AstraZeneca будут взиматься 10 евро штрафа за каждую дозу, поставленную с опозданием.
- Европейская комиссия подала в суд на AstraZeneca в конце мая, обвинив производителя в поставке меньшего количества вакцин, чем было согласовано в договоре.
В Абхазии за сутки выявлен 91 случай инфицирования коронавирусом
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 344 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 91 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 47 человек, 46 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 14 человек оценивается как тяжелое, 33 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 35 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 10 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 19 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 21, в Ткварчельской ЦРБ - 11.
- По данным Оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 16 198 человек. Зарегистрирован 241 летальный случай. Выздоровели 15 190 человек.
Подросток погиб на западе Грузии во время школьной экскурсии
14-летний подросток погиб на западе Грузии во время школьной экскурсии. Об этом сообщает телеканал «Рустави 2».
Случай произошел сегодня, 18 июня, на Шаорском водохранилище в Амбролаурском муниципалитете (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети). Согласно распространившейся информации, мальчик забрался на скалу, чтобы сделать фото, но оступился и упал в воду.
Поисково-спасательная операция началась в кратчайшие сроки и продолжалась несколько часов. Погибшего школьника обнаружили с наступлением сумерек. Тело извлекли из воды и уже отправили в бюро судебно-медицинской экспертизы в Кутаиси.
По данным «Рустави 2», подросток – уроженец села Корети Сачхерского муниципалитета (регион Имерети). Утверждается, что он находился на экскурсии в Раче вместе с другими школьниками. Группу сопровождали учителя и родители, в том числе мать мальчика. В ходе поисков женщине стало плохо. Спасатели были вынуждены вывезти ее из зоны проведения операции.
Официальных комментариев МВД Грузии в связи со смертью школьника до сих пор не поступало.
Россия в ближайшее время возобновит авиасообщение с Турцией и США
Россия в ближайшее время возобновит регулярное авиасообщение с девятью странами, в том числе Турцией и Соединенными Штатами.
Об этом объявил в пятницу оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. Авиасообщение с Турцией будет возобновлено 22 июня, с другими странами, среди которых также Болгария, Бельгия, Италия, Кипр, Северная Македония, Иордания и Ирландия - с 28 июня.
Авиасообщение с Турцией - одним из самых популярных зарубежных направлений для российских туристов - было прекращено в середине апреля. Российские власти назвали причиной этого решения рост числа зараженных коронавирусом в Турции. В последние недели, однако, этот рост существенно замедлился, в то время как в России, напротив, распространение коронавируса ускоряется. При этом сообщалось о резком наплыве туристов на курорты Северного Кавказа и в аннексированный Крым.
Польские власти обвинили Россию в масштабной кибератаке
Польские министры и депутаты подверглись масштабной кибератаке из России. С такими обвинениями в адрес Кремля выступил премьер-министр Матеуш Моравецкий, ссылаясь на информацию от контрразведки, Агентства внутренней безопасности и союзников. Об этом сообщает CyberDefence24.
В свою очередь вице-премьер Ярослав Качиньский выразил уверенность, что целью противников была дестабилизация Польши. По его словам, сейчас соответствующие службы работают над выяснением деталей и готовят рекомендации по вопросам сетевой безопасности.
На прошлой неделе глава канцелярии польского премьера Михал Дворчик рассказал о том, что хакеры взломали его собственную почту и почту его супруги. Как сообщалось, утечки секретной информации не произошло. Об аналогичном нападении со стороны хакеров сообщал и заместитель спикера «Право и справедливость» Радослав Фогель.
В Варшаве больше недели продолжаются поиски 24-летнего гражданина Грузии
Уже почти неделю в Варшаве продолжаются поиски 24-летнего гражданина Грузии Дито Хелхелаури, сообщает телеканал «Рустави 2».
Поисковая операция проходит на озере, где в последний раз видели Хелхелаури. Несколько дней назад очевидцы сообщили в полицию, что молодой мужчина прыгнул в воду с моста. Прибывшие на место происшествия правоохранители нашли одежду и другие личные вещи Хелхелаури. После этого к процессу были привлечены водолазы.
Хелхелаури – уроженец села Кондоли Телавского района (Кахети). Четыре года назад он уехал в Польшу на заработки. Семья парня не верит в версию самоубийства, предполагая, что его исчезновение связано с проблемами, возникшими недавно на работе. Родные утверждают, что один из сотрудников угрожал Дито.
Все фигуранты дела о пропаже гражданина Грузии опрошены. Кроме того, полиция провела обыск в квартире, где жил Хелхелаури, изъяв оттуда планшет и другие личные вещи.
Премьер Испании Санчес готовится помиловать сепаратистов
Премьер-министр Испании Педро Санчес готовится в ближайшие дни помиловать заключенных лидеров провалившейся в 2017 году попытки отделения от Испании. Как пишет Reuters, Санчес сделал ставку на достижение политического компромисса, чтобы упрочить свое политическое наследие.
Результаты опросов общественного мнения показывают, что около 60 процентов жителей Испании, равно как и главные испанские оппозиционные партии, возражают против освобождения девяти политиков и активистов сепаратистского движения. В 2019 году они были приговорены к длительным срокам тюремного заключения за причастность к крупным манифестациям в 2017 году. Тогда же были отмечены и акты насилия при столкновениях демонстрантов с полицией.
Санчес считает, что помилование могло бы способствовать оживлению экономики и успешному выполнению программы общенациональной вакцинации против Vovid-19.
Президент ФРГ выступил по случаю 80-й годовщины нападения на СССР
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в выступлении, посвящённом 80-летию нападения Германии на Советский Союз во время Второй мировой войны, заявил, что события прошлого не должны повториться, история не должна становиться оружием, а память должна объединять, а не разъединять народы Европы.
Штайнмайер обратился к жителям России, Украины, Беларуси, других стран бывшего Советского Союза и всех стран, пострадавших "от развязанной Германией войны на уничтожение". Он призвал не допустить, чтобы "мы вновь оказались врагами друг другу" и чтобы "последнее слово оставалось за теми, кто говорит на языке национального высокомерия, презрения, вражды, отчуждения".
Президент Германии выступил в германо-российском музее Карлсхорст, в здании, где в ночь на 9 мая 1945 года была подписан протокол о капитуляции Третьего Рейха.
"Я в скорби склоняюсь перед украинскими, белорусскими и русскими жертвами, перед жертвами, которые принесли все народы на территории бывшего Советского Союза" - сказав Штайнмайер, охарактеризовав действия Германии на территории СССР как "варварство убийц" . Он напомнил о гибели 14 миллионов мирных жителей Украины, Беларуси, стран Балтии и России во время войны, в том числе жертвах Холокоста и блокады Ленинграда. Неоднократно в своём выступлении германский президент подчёркивал общность памяти о войне в России, Украине и Беларуси, и ответственность Германии за военные преступления, совершённые во всех трёх странах. Он рассказал истории российских, белорусских и украинских участников и жертв войны.
"Дар примирения накладывает на Германию великую ответственность. Мы хотим и должны делать всё для защиты международного права и территориальной целостности на нашем континенте, для укрепления мира с государствами бывшего Советского Союза и между ними" - заявил Штайнмайер.
- Германия напала на Советский Союз, с которым имела пакт о ненападении и сотрудничала с начала Второй мировой войны, 22 июня 1941 года. Восточный фронт стал самым кровавым европейским театром военных действий Второй мировой. Потери СССР в войне оцениваются в 27 миллионов, большая часть погибших - мирные жители входивших в состав Советского Союза Украины, Беларуси и России.
Евросоюз открыл границы для вакцинированных граждан США
Евросоюз снял ограничения на поездки для граждан США, прошедших полный курс вакцинации против COVID-19, сообщает Bloomberg.
Вместе с Америкой в "белый список" добавлены Албания, Гонконг, Ливан, Макао, Северная Македония, Сербия и Тайвань. Жители всех этих стран смогут въезжать на территорию ЕС после получения прививок. Каждая страна-участница блока сможет самостоятельно принимать решение о том, впускать ли непривитых жителей регионов из "белого списка" без карантина.
Новые правила вступят в силу в течение нескольких дней после их публикации в Официальном журнале ЕС.
Топ-менеджер турагентства American Express Global Business Travel Мартин Фергюсон назвал решение европейских властей "отличной новостью для экономики ЕС и организаторов трансатлантических путешествий". По данным Airlines Reporting, продажи билетов в США в мае выросли на 18 процентов по сравнению с апрелем.
В то же время по-прежнему действует запрет для европейцев без важных причин посещать территорию США. Власти ЕС подталкивают администрацию Джо Байдена к ответному шагу. Особую настойчивость проявляют те страны, экономики которых зависят от туризма. Инициативы выдвигаются в условиях успешной вакцинации и существенного падения заболеваемости коронавирусом в странах Запада.
Расширение "белого списка" происходит на фоне введения в Евросоюзе внутренних COVID-паспортов, позволяющих их владельцам беспрепятственно перемещаться по территории ЕС.
Папа Римский принял президента Грузии Саломе Зурабишвили
Папа Римский Франциск принял в Ватикане президента Грузии Саломе Зурабишвили. Об этом сообщили в пресс-службе грузинского лидера.
Президент Грузии прибыла в Ватикан с официальным визитом 16 июня. В рамках визита Грузия и Святой Престол впервые в истории двусторонних отношений подписали отраслевые меморандумы о сотрудничестве.
Накануне стало известно, что Ватикан передаст в долгосрочное пользование Грузинской православной церкви (ГПЦ) храм Санти-Сильвестро-ай-Монти в Риме.
Оправданный абхазским судом соратник Ахры Авидзба покончил с собой в Донецке
В Донецке покончил с собой Андрей Локтионов – друг и соратник экс-помощника президента самопровозглашенной республики Абхазия, героя «ДНР» Ахры Авидзба.
Локтионов был задержан вместе с Авидзба в Сухуми 4 марта текущего года. Его обвинили в незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке оружия.
11 июня Гульрипшский районный суд оправдал Локтионова и других донецких друзей Авидзба. Сам Ахра был приговорен к трём годам лишения свободы условно.
В соцсетях пишут, что задержание Локтионова и его содержание в одиночной камере изолятора стало причиной психологического расстройства. Сообщается, что он застрелился после возвращения в Донецк из Абхазии.
Информацию о смерти Локтионова подтвердил Беслан Хварцкия – соратник Ахры Авидзба.
Прокуратура: записи разговоров Беры Иванишвили и Ираклия Гарибашвили смонтированы
Аудиозаписи телефонных разговоров сына миллиардера Бидзины Иванишвили, певца Беры Иванишвили с нынешним премьер-министром Ираклием Гарибашвили и начальником Специальной службы государственной охраны Анзором Чубинидзе были смоделированы и сфальсифицированы. Такое заявление сделала Генеральная прокуратура Грузии, – пишет СОВА.
Записи телефонных разговоров вышли в эфир оппозиционного телеканала TV Pirveli 6 марта. Иванишвили-младший и Гарибашвили на них, в частности, обсуждали расправы над пользователями соцсетей, оставлявших оскорбительные комментарии под постами певца.
Позже Бера Иванишвили, по сути, подтвердил подлинность разговоров, заявив, однако, что эти события имели место в 2011 году, когда «Грузинская мечта» еще не была у власти. Эту же позицию озвучивают и в правящей партии, утверждая, что участниками аудиозаписи были несовершеннолетний подросток и частное лицо, еще не занимавшее государственную должность.
Прокуратура Грузии начала расследование по делу о незаконной прослушке, записи телефонных разговоров и распространении частной беседы. Теперь в ведомстве говорят, что аудиофайлы были смонтированы. Как заявил на специальном брифинге прокурор Амиран Гулуашвили, на записях есть следы редактирования, и абсолютно все они подготовлены с помощью монтажа.
В ходе следственных действий было установлено, что номера мобильных телефонов Ираклия Гарибашвили, Беры Иванишвили и Анзора Чубинидзе тайно прослушивались с октября 2011 года по октябрь 2012 года (когда «Грузинская мечта» выиграла парламентские выборы). Как утверждает Гулуашвили, были опрошены все лица, фигурировавшие в телефонных разговорах.
«Установлено, что в 2011 году, для проверки сообщений с угрозами, представители службы охраны Беры Иванишвили дважды встречались с авторами сообщений и беседовали с ними. Встречи проходили по адресу проживания авторов угроз и в присутствии их родителей и соседей. Никакого насилия, угроз, принуждения или иных признаков преступления во время встреч не было», – заявил Гулуашвили.
Прокурор также отметил, что, несмотря на санкцию Тбилисского городского суда об изъятии аудиозаписей, TV Pirveli до сих пор не предоставил их следователям. Тем не менее, Национальное бюро экспертизы им. Левана Самхараули провело фоноскопическую экспертизу для текстовой расшифровки записей, идентификации лиц, попавших в разговор, установления их возраста и формы коммуникации, а также для выявления следов монтажа, если таковые были.
«По заключению экспертизы был идентифицирован голос лиц, участвовавших в аудиозаписи, и определен их ориентационный возраст. В частности, собеседник с голосом, похожим на голос Беры Иванишвили, на момент записи был подростком в возрасте от 13 до 18 лет. Собеседник, голос которого похож на голос Ираклия Гарибашвили, находится в диапазоне 25-30 лет, а собеседник, голос которого похож на голос Анзора Чубинидзе, – в диапазоне 35-40 лет», – отметил Гулуашвили.
Прокурор также заявил, что все аудиозаписи, вышедшие в эфир TV Pirveli, были смонтированы с помощью специальных программ. Следы редактирования обнаружены в 170 местах.
«В процессе монтажа были использованы предложения, слова, а в некоторых случаях даже звуки, которые участники разговора произносили в разное время и в разных обстоятельствах», – сказал прокурор.
Депутат Магаданской думы выложил надпись из трупов 150 гусей
Депутат Магаданской городской думы Александр Крамаренко выложил надпись "Чукотка 2021" из трупов 150 гусей и сфотографировался с ними, пишет "Новая газета". В конце мая полиция Чукотского автономного округа по поручению прокуратуры начала проверку фотографии, на которой местный охотник позирует возле убитых им гусей. Окружной департамент природных ресурсов и экологии поручил местному управлению охраны животного мира тоже начать административное расследование.
На тот момент личность мужчины была неизвестна. Снимки появились на странице "Охота в Сибири" в Instagram. После этого "Новая газета" объявила награду в 100 000 рублей за имя этого человека. Через четыре часа после этого один из читателей прислал редакции информацию об охотнике: "Депутат Магаданской городской думы Крамаренко Александр Викторович". Он представляет "Единую Россию", а также числится владельцем четырёх квартир, земельного участка, 15 нежилых помещений, двух Lexus и одного Land Cruiser, уточнило издание.
Сотрудник пресс-службы чукотского МВД Евгений Смышляев в разговоре с "Новой газетой" косвенно подтвердил, что на фото действительно этот депутат, однако указал, что официальный комментарий ему запретили давать по решению из Москвы. "Местное МВД уже определило, кто это, но это важный человек, он из Магадана", — пояснил он. Ещё три читателя "Новой газеты" подтвердили, что на фото действительно Крамаренко. Один из читателей предоставил "Новой газете" фотографии с этой же охоты, где можно рассмотреть лицо Крамаренко. Снимки сам депутат опубликовал в Telegram-канале про охоту ещё 10 мая, то есть до начала сезона охоты на водоплавающую дичь в регионе.
По данным издания, Крамаренко вместе с другими депутатами городской и областной думы Магадана летал на чартерном рейсе в Анадырь незадолго до начала охоты в конце апреля. Сам депутат в разговоре с журналистами сказал, что на фото не он. "Да там охотилась целая куча людей. Это фотошоп. Полицейские же расследуют, у них и спрашивайте", — сказал Крамаренко. В случае, если его вину докажут, ему может грозить наказание по статье о незаконной охоте.
- В апреле "Единая Россия" исключила из партии курганского депутата Дениса Хахалова, который участвовал в охоте, во время которой живого волка переехали на снегоходе.
- В сентябре 2020 года кировского депутата областного Заксобрания от "Единой России" Вячеслава Ягдарова оштрафовали на 240 000 рублей за убийство из охотничьего ружья двух собак.
- В том же месяце в Дагестане суд назначил 120 000 рублей штрафа депутату сельсовета посёлка Икра за избиение орла металлической трубой.
Председатель «Грузинской мечты» выступил против проведения прайд-недели
Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобихадзе открыто выступил против проведения в Тбилиси прайд-недели – серии мероприятий, посвященных гендерному равноправию и защите прав человека.
«У меня свое отношение к данному вопросу и, думаю, учитывая весь контекст, этим людям должно быть отказано в проведении данного мероприятия. Учитывая весь контекст, это было бы ответственным решением. Этот контекст очень комплексный. С учетом этого контекста ответственные люди, как правило, не должны были бы планировать это», – заявил Кобахидзе журналистам.
Как пишет «Новости-Грузия», неправительственная организация Tbilisi Pride, работающая в сфере защиты прав ЛГБТ-сообщества, собирается провести прайд-неделю 1-5 июля. Запланированы тематические лекции, представления, выставки и другие мероприятия. Кульминацией Недели станет «Марш достоинства». Акция, к которой присоединяться гражданские активисты представители ЛГБТ-сообщества, пройдет на проспекте Руставели под слоганом «Выходи за солидарность».
Планы Tbilisi Pride возмутили крайне правых. Бизнесмен Леван Васадзе, основатель ультраконсервативного движения «Эри» (Нация), призывал правительство Грузии принять закон, «запрещающий пропаганду разврата». Он потребовал, чтобы правительство в 10-дневный срок отменило «Марш достоинства» и «не давало повода для эскалации в стране».
Российской вакциной в Южной Осетии привились 249 человек
Российским препаратом «Спутник V» в Южной Осетии вакцинировались 249 человек, – сообщили агентству «Рес» в пресс-службе Минздравсоцразвития самопровозглашенной республики.
«По состоянию на 17 июня кровь на антитела сдали 990 человек, из них по результатам клинических исследований вакцинировано 249 человек. Второй компонент вакцины «Спутник V» уже получили 121 человек», – отмечает пресс-служба.
Ранее «Эхо Кавказа» уже писало, что антитела выявили у большинства жителей Южной Осетии, пожелавших пройти вакцинацию.
Сегодня же стало известно, что за сутки в Южной Осетии выявили восемь новых случаев заболевания коронавирусом (днём ранее – 10). Под наблюдением врачей на сегодня находятся 45 человек, из них 24 проходят лечение в инфекционном отделении РММЦ.
Официально в Южной Осетии выявлено 3393 случая коронавируса, выздоровели 3348. В статистике местные власти не указывают число граждан, погибших от коронавируса.
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