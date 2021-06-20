За сутки на Северном Кавказе умерли 25 человек с коронавирусом

За последние сутки на Северном Кавказе умерли 25 пациентов с подтвержденным COVID-19, число новых заболевших – 377.

По данным властей, в Краснодарском крае умерли 12 человек, в Ставропольском крае – четыре, в Кабардино-Балкарии, Адыгее, Калмыкии и Дагестане по два, в Карачаево-Черкесии зафиксирован один летальный случай. Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли 10 989 человек с COVID-19.

Больше всего новых случаев инфицирования за последние сутки выявлено в Краснодарском крае, меньше всего – в Ингушетии.

Краснодарский край + 116 (50 452 за все время пандемии)

Ставропольский край + 77 (56 064)

Дагестан + 68 (34 665)

Калмыкия + 27 (21 202)

Кабардино-Балкария + 22 (24 616)

Адыгея + 16 (14 853)

Карачаево-Черкесия + 15 (20 697)

Чечня + 15 (12 518)

Северная Осетия + 11 (17 175)

Ингушетия + 10 (15 998)

На сегодня на Северном Кавказе зарегистрировано 268 237 случаев COVID-19. В целом по России, согласно официальным данным на 20 июня, выявлено 5 316 826 заболевших коронавирусом.