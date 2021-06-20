По состоянию на 14:00 явка на внеочередных парламентских выборах в Армении составила 26,82%

Министр печати Чечни Ахмед Дудаев возмутился словами главного редактора RT Маргариты Симоньян, которая усомнилась в озвученной местными СМИ версии о безопасности Халимат Тарамовой - чеченской девушки, похищенной 10 июня силовиками из убежища в Дагестане. В свою очередь, глава Чечни Рамзан Кадыров дал ей поговорить с Тарамовой по телефону.

«Честно говоря, вызывает недоумение ваше недоверие к местным СМИ, в которых работают более тысячи журналистов, никак не заинтересованных в распространении дезинформации. Непонятно, с какой стати вы позволяете себе оскорбления в их адрес, обвиняя их в необъективности», - сказал 18 июня Дудаев.

В сделанном накануне заявлении Симоньян призвала чеченскую сторону предъявить Тарамову общественности «в окружении независимых правозащитников и независимых же правоохранителей, а не в окружении той самой семьи, которая силой выудила ее из шелтера».

«Совершеннолетние женщины моей страны имеют право жить так, как они хотят, чьими бы дочками они ни родились», - написала в твиттере главный редактор RT 17 июня.

После этого ей позвонил лично Рамзан Кадыров и соединил ее с Халимат Тарамовой, сообщила Симоньян. С ее слов, девушка «звучала спокойно и уверенно».

«У меня все в порядке, я дома. Если хотите помочь, скажите, как сделать, чтобы нам перестали звонить и перестали о нашей семье писать. Я не знаю, как это остановить», - пересказывает главный редактор RT якобы слова Тарамовой.

Как заверила подписчиков Симоньян, у похищенной чеченки «если что» есть ее номер, как и номер телефона Кадырова.

Халимат является дочерью Аюба Тарамова - приближенного Кадырова и директора грозненского ТРЦ «Гранд парк». Отец совместно с кадыровцами и дагестанскими силовиками на прошлой неделе вломился в квартиру-шелтер в Махачкале, чтобы забрать дочь в Чечню.