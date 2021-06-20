Новости
Театр Руставели выступит в Москве в рамках Чеховского фестиваля
Тбилисский государственный академический театр имени Шота Руставели выступит в Москве в рамках Международного театрального фестиваля (МТФ) имени А. П. Чехова, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Коллектив покажет пьесу «Конец игры» ирландского драматурга Сэмюэля Беккета в постановке художественного руководителя театра, режиссера Роберта Стуруа. Согласно афише на сайте фестиваля, спектакли пройдут 30 июня, а также 1 и 2 июля на сцене Театра имени Моссовета.
«Нам очень приятно, что мы можем показать московскому зрителю наш спектакль, один из последних спектаклей. Необыкновенная пьеса, необыкновенный автор и, мне кажется, актеры тоже неплохо играют», - сказал Стуруа в комментарии общероссийскому федеральному телеканалу.
Помимо Грузии, на фестивале будут представлены постановки из Армении, Азербайджана, Испании, стран Балтии.
Необходимо отметить, что, начиная с 1996 года, Театр Руставели неоднократно приезжал в Москву по приглашению Чеховского фестиваля со спектаклями Роберта Стуруа. В прошлом году гастроли в Россию не состоялись из-за пандемии коронавируса.
Другие новости дня
Явка на досрочных парламентских выборах в Армении составила 49,4%
Явка на досрочных парламентских выборах в Армении составила 49,4%. Об этом после завершения голосования объявила Центральная избирательная комиссия.
По данным ЦИК, на выборах из 2 593 572 избирателей проголосовали 1 281 174. Явка в Ереване составила 51.55%.
Для сравнения, на досрочных выборах в Национальное собрание 9 декабря 2018 года явка по всей стране составила 48,63% (1 260 840 избирателей).
В нынешних выборах участвовали 25 политических сил – 21 партия и 4 блока.
- Проведение досрочных парламентских выборов в Армении стало необходимым из-за политического кризиса, возникшего по результатам мирного соглашения, подписанного с Азербайджаном после войны в сентябре-ноябре 2020 года. 25 апреля 2021 года премьер-министр страны Никол Пашинян подал в отставку и занял пост и.о. главы правительства. 3 и 10 мая Национальное Собрание Армении не смогло избрать нового премьер-министра, после чего президент Армении Армен Саргсян подписал указ о роспуске парламента и проведении досрочных парламентских выборов.
В Армении завершилось голосование на досрочных парламентских выборах
В 20:00 по местному времени в Армении завершилось голосования на досрочных выборах в парламент. В ближайшие часы на 2008 избирательных участках будет идти подсчет голосов.
Фаворитами избирательной гонки считались партия исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» и оппозиционный блок «Айастан» («Армения»), который возглавляет бывший президент Армении Роберт Кочарян.
В 21:00 ЦИК объявит окончательную явку на выборах.
Общее число включенных в реестр избирателей на нынешних досрочных выборах составляет 2 млн 593 тыс. 572 человека.
В выборах участвуют 21 партия и четыре блока.
Для прохождения в парламент партиям необходимо набрать как минимум 5% голосов от числа принявших участие в голосовании избирателей, блокам – 7%.
В ходе голосования в течение дня представители партий, наблюдатели и правоохранительные органы сообщали о ряде нарушений, в частности, связанных с подкупом избирателей, давлении на избирателей, процедурами голосования на участках и так далее. Также сообщалось, по крайней мере, о двух случаях стрельбы, связанных с выборами.
- Проведение досрочных парламентских выборов в Армении стало необходимым из-за политического кризиса, возникшего по результатам мирного соглашения, подписанного с Азербайджаном после войны в сентябре-ноябре 2020 года. 25 апреля 2021 года премьер-министр страны Никол Пашинян подал в отставку и занял пост и.о. главы правительства. 3 и 10 мая Национальное Собрание Армении не смогло избрать нового премьер-министра, после чего президент Армении Армен Саргсян подписал указ о роспуске парламента и проведении досрочных парламентских выборов.
Перед зданием парламента в Тбилиси проходит митинг под лозунгом «Нет амнистии оккупантов»
Перед зданием парламента Грузии в Тбилиси проходит митинг с лозунгом «Нет амнистии оккупантов», организованная активистами, пострадавшими два года назад, 20 июня 2019 года, в результате разгона антиправительственной демонстрации правоохранительными органами, сообщает грузинская служба Радио Свобода.
Они протестуют против принятого парламентом в двух чтениях законопроекта об амнистии, согласно которому все лица, совершившие преступления в связи с событиями 19-21 июня 2019 года, освобождаются от уголовной ответственности и наказания и не отказываются от распространения ни них амнистии.
Протестующие заявляют, что запланированная амнистия является продолжением оккупации и коллаборационизма.
Документ президента Европейского совета Шарля Мишеля, подписанный правительством и частью оппозиции 19 апреля, включает в себя несколько пунктов, один из которых касается амнистии по делам 19-20 июня.
У оппозиции есть своя версия «закона об амнистии», которую парламент несколько дней назад отклонил. Согласно этому варианту, участники акций протеста 19-21 июня, а также обвиняемые или осужденные сотрудники правоохранительных органов будут освобождены от уголовной ответственности и наказания, а их судимость будет отменена.
«Отца Европы» Робера Шумана могут признать святым
Папа Римский Франциск подписал указ о признании «героических добродетелей» Робера Шумана, бывшего премьера и министра иностранных дел Франции, который считается одним из основоположников идеи Европейского союза. Католическая церковь будет почитать Шумана в статусе «досточтимого». Это может стать первым шагом на пути его причисления к лику святых - канонизации, сообщает Би-би-си.
Робер Шуман в первые годы после Второй мировой войны, когда он занимал высокие государственные посты, сыграл большую роль в создании институтов, которые легли в основу современного ЕС, и в достижении исторического примирения между Францией и Германией.
9 мая 1950 года - сейчас этот день отмечается как День Европы - он выступил с декларацией о необходимости создания единой организации стран - крупнейших производителей угля и стали, во избежание конфликтов между ними. На следующий год было создано Европейское объединение угля и стали с участием 6 стран, в том числе Германии и Франции. Впоследствии оно было преобразовано в Европейского экономическое сообщество («Общий рынок»), прообраз нынешнего ЕС. Шуман участвовал также в создании НАТО. Он умер в 1963 году, уже при жизни заслужив почетный титул «отца Европы».
Французский политик был верующим католиком, его канонизации долгое время добиваются прихожане города Мец. Для причисления к лику блаженных - следующей «ступеньки» на пути к канонизации - необходимо официальное признание церковью того, что молитвы, обращенные к тому или иному лицу после его смерти, привели к чуду. За этим может последовать канонизация, для которой, как правило, нужны свидетельства о еще одном посмертном чуде.
«Вспышка начнется с Батуми» – эксперты ожидают повторения прошлогоднего сценария с COVID-19
Новая вспышка коронавирусной инфекции в Грузии вероятнее всего начнется с Батуми, считает советник генерального секретаря ООН по вопросам здравоохранения, профессор Георгий Пхакадзе.
Пхакадзе ожидает, что ситуация с заболеваемостью в стране будет развиваться примерно по такому же сценарию, как и год назад, однако теперь усугубить ситуацию могут новые мутации коронавируса. При этом он напомнил, что в прошлом году предпосылкой для начала вспышки в грузинском черноморском регионе стало несоблюдение мер безопасности и рекомендаций.
«У нас очень короткая память. В прошлом году было точно так же – вспышка началась в Батуми, в этом году будет та же история, но разница в том, что она будет более горькой. У нас будет индийский штамм, так называемый дельта-штамм. Он будет сильнее, распространение будет сильнее, а иммунитет населения – слабее, потому что люди физически устали в течение 1,5 лет. Вирус этого и ждет, когда вы скажете: «Пусть будет, что будет». Тогда-то вирус победит», - заявил Пхакадзе в эфире телекомпании «Рустави 2».
- Первые случаи индийского штамма COVID-19 в Грузии зафиксировали27 мая. Он был подтвержден у пяти человек. К настоящему времени в стране официально зарегистрировано 20 случаев заражения этим вариантом вируса. Эксперты полагают, что на деле их гораздо больше. Они не исключают, что индийский штамм может вскоре стать самым распространенным в стране.
- С начала пандемии в Грузии зарегистрировали 358 881 случай заражения ковидом, выздоровели 344 748 человек, умерли 5 160. На данный момент в Грузии большая часть инфицированных заражены британским штаммом коронавируса. Он был выявлен в Грузии в конце февраля.
- Штамм коронавируса, обнаруженный в Индии, назван ВОЗ «Дельта». В апреле 2021 года он был причислен к вариантам вируса, «вызывающим интерес», а уже через месяц перенесен в категорию «вызывающих озабоченность» — там же числятся британский и южноафриканский. Это означает, что он более заразен, вызывает более серьезные осложнения, а также хуже поддается воздействию вакцин и лекарств.
По состоянию на 17:00 на выборах в Армении проголосовали 38,17% избирателей
По состоянию на 17:00 явка на внеочередных парламентских выборах в Армении составила 38,17%. По данным ЦИК, к этому времени проголосовали 989 тыс. 972 избирателя.
Общее число избирателей на нынешних досрочных выборах составляет 2 млн 593 тыс. 572 человека.
Для сравнения отметим, что на досрочных выборах в Национальное собрание 9 декабря 2018 года по положению на 17:00 в голосовании приняло участие 39,54% от общего числа зарегистрированных избирателей.
По данным ЦИК, активнее всего избиратели голосуют в Сюникской области, где к 17:00 в голосовании приняли участие 46,83% избирателей. В столице Ереване к данному часу в голосовании приняли участие 40,15% избирателей, передает Радио Азатутюн.
Голосование продлится до 20:00.
- Проведение досрочных парламентских выборов в Армении стало необходимым из-за политического кризиса, возникшего по результатам мирного соглашения, подписанного с Азербайджаном после войны в сентябре-ноябре 2020 года. 25 апреля 2021 года премьер-министр страны Никол Пашинян подал в отставку и занял пост и.о. главы правительства. 3 и 10 мая Национальное Собрание Армении не смогло избрать нового премьер-министра, после чего президент Армении Армен Саргсян подписал указ о роспуске парламента и проведении досрочных парламентских выборов.
«Независимый наблюдатель» заявил о напряженном ходе голосования на выборах в Армении
По словам представителя организации «Независимый наблюдатель», осуществляющей наблюдательную миссию на досрочных парламентских выборах в Армении, избирательный процесс начался напряженно, поступали сигналы о раздаче предвыборных взяток.
«С сожалением должен сказать, что команде долгосрочных наблюдателей пришлось работать и ночью. Ночью к нам поступали сигналы о предвыборных взятках, о которых мы сообщали и продолжаем сообщать в правоохранительные органы. У нас уже есть два случая стрельбы. В одном из них, в Араратской области, произошла перестрелка между представителями двух партий, в другом случае выстрел был произведен в машину кандидата в премьеры от одного из блоков», - сказал представитель инициативы Даниэль Иоаннисян.
По словам представителя группы мониторинга, наблюдающей за ходом голосования на более чем на 200 избирательных участках, зафиксированных нарушений достаточно много. «Трое доверенных лиц блока «Айастан» одновременно присутствовали на 19 избирательных участках. На 12 избирательных участках наши наблюдатели заметили цифру 24 на одежде людей на избирательном участке, что мы оцениваем как агитацию в пользу блока «Айастан»», - сказал он.
По словам Иоаннисяна, на одном из избирательных участков в Каджаране Сюникской области произошла драка. «Одновременное присутствие трех доверенных лиц блока «Айастан» на избирательном участке 35/56 в Каджаранском районе вылилось в спор, а затем в драку на избирательном участке», - отметил он.
Представители «Независимого наблюдателя» на ряде избирательных участков зафиксировали, что председатели комиссии не знали избирательного законодательства, но, по мнению Даниэля Иоаннисяна, таких случаев сейчас меньше, чем раньше. «Только на четырех избирательных участках утром было сообщено, что председатель комиссии должным образом не владеет своими обязанностями; фактически на двух из этих избирательных участков функции председателя комиссии приняли на себя доверенные лица, что, конечно, весьма проблематично», - отметил он.
По словам Иоаннисяна, утром на некоторых избирательных участках наблюдатели видели так называемых «тасовщиков», пытающихся направлять голосование. «На избирательных участках, где у нас есть информация о подкупе избирателей, с утра наши наблюдатели видели тасовщиков. Именно на этих избирательных участках в 8 часов утра наблюдались скопления избирателей».
- Проведение досрочных парламентских выборов в Армении стало необходимым из-за политического кризиса, возникшего по результатам мирного соглашения, подписанного с Азербайджаном после войны в сентябре-ноябре 2020 года. 25 апреля 2021 года премьер-министр страны Никол Пашинян подал в отставку и занял пост и.о. главы правительства. 3 и 10 мая Национальное Собрание Армении не смогло избрать нового премьер-министра, после чего президент Армении Армен Саргсян подписал указ о роспуске парламента и проведении досрочных парламентских выборов.
На протестной акции в Батуми произошли стычки с полицией
По меньшей мере, четыре человека задержаны на протестной акции у Дома правительства Аджарии в Батуми, сообщает издание «Батумелеби».
Сегодняшний митинг в Батуми организовали родственники семи спортсменов, обвиняемых в организации и участии в беспорядках во время протестов против строительства Намахвани ГЭС на западе Грузии. Протестующие считают, что инцидент на акции 12 апреля был провокацией. Они называют задержание спортсменов «политической местью», подчеркивая, что все семеро задержанных критиковали правительство «Грузинской мечты».
7 июля в Кутаисском городском суде назначено очередное заседание по делу. Протестующие в Батуми требуют объективного процесса. Под лозунгом «Свободу незаконно задержанным» они провели шествие по центральным улицам Батуми, а затем попытались установить палатки у здания правительства Аджарии. Полиция помешала им это сделать. Ситуация обострилась, в ходе стычек с правоохранителями были задержаны несколько человек. Одной женщине стало плохо, на месте ей оказали помощь врачи скорой помощи. Протестная акция продолжается.
По версии задержанных спортсменов, на акции в Гумати к ним подошел неизвестный мужчина, который стал задавать им провокационные вопросы и оскорбил. Утверждается, что именно после этого началась драка. Среди обвиняемых оказались борцы вольного стиля, чемпион Европы среди юниоров Фируз Цулукидзе и его брат Реваз. В прошлом оба неоднократно привлекались к уголовной ответственности.
Спортсмены считают, что их наказывают за отличающиеся политические взгляды. Не так давно Фируз Цулукидзе заявил, что его брата преследуют из-за отказа в помощи правящей партии «Грузинская мечта» в предвыборный период.
Сейчас расследование против братьев Цулукидзе и еще пяти человек продолжается по факту организации и участия в групповом насилии. В качестве меры пресечения для всех семи суд избрал заключение под стражу. Задержанным грозит от 4 до 6 лет тюрьмы, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Минобороны Армении опровергло сообщения о принудительном голосовании военнослужащих
Министерство обороны Армении выступило с заявлением, в котором опровергло распространившиеся в прессе и соцсетях сведения о принудительном голосовании военнослужащих.
В ведомстве отметили, что все подобные публикации подробно изучаются и что к настоящему моменту ни одна из этих публикаций не подтвердилась.
«Очевидно, что все утверждения о принудительном голосовании основываются исключительно на данных о координированной перевозке военнослужащих. На обнародованных кадрах запечатлены военнослужащие, находящиеся у избирательных участков, а утверждения о принудительном голосовании являются предположением авторов этих видео, и они лишены всякой аргументации», – говорится в сообщении Минобороны, передает Радио Азатутюн.
В министерстве пояснили, что перевозка военнослужащих на участки группами связана со служебной необходимостью координированного осуществления данного процесса.
Что касается предвыборного процесса и самого голосования, то существует приказ и.о. министра обороны, по которому агитация среди личного состава и попытки давать военнослужащим указания строго запрещены, отметили в Минобороны, призывав политиков воздержаться от необоснованных заявлений и утверждений.
- Проведение досрочных парламентских выборов в Армении стало необходимым из-за политического кризиса, возникшего по результатам мирного соглашения, подписанного с Азербайджаном после войны в сентябре-ноябре 2020 года. 25 апреля 2021 года премьер-министр страны Никол Пашинян подал в отставку и занял пост и.о. главы правительства. 3 и 10 мая Национальное Собрание Армении не смогло избрать нового премьер-министра, после чего президент Армении Армен Саргсян подписал указ о роспуске парламента и проведении досрочных парламентских выборов.
По состоянию на 14:00 явка на внеочередных парламентских выборах в Армении составила 26,82%
По состоянию на 14:00 явка на внеочередных парламентских выборах в Армении составила 26,82%. По данным ЦИК, к этому времени проголосовали 695 тыс. 626 избирателей.
Общее число избирателей на нынешних досрочных выборах составляет 2 млн 593 тыс. 572 человека.
Для сравнения отметим, что на досрочных выборах в Национальное собрание 9 декабря 2018 года по положению на 14:00 в голосовании приняло участие 24,53% от общего числа зарегистрированных избирателей.
По данным ЦИК, активнее всего избиратели голосуют в Сюникской области, где к 14:00 в голосовании приняли участие 33,37% избирателей. Пассивнее всего избиратели в Ширакской области, там к этому времени проголосовали 21,15% граждан, имеющих право голоса. В столице Ереване к данному часу в голосовании приняли участие 29,28% избирателей.
- Проведение досрочных парламентских выборов в Армении стало необходимым из-за политического кризиса, возникшего по результатам мирного соглашения, подписанного с Азербайджаном после войны в сентябре-ноябре 2020 года. 25 апреля 2021 года премьер-министр страны Никол Пашинян подал в отставку и занял пост и.о. главы правительства. 3 и 10 мая Национальное Собрание Армении не смогло избрать нового премьер-министра, после чего президент Армении Армен Саргсян подписал указ о роспуске парламента и проведении досрочных парламентских выборов.
Умер Анатолий Лысенко - один из создателей программы «Взгляд»
В Москве умер тележурналист, генеральный директор Общественного телевидения России (ОТР) Анатолий Лысенко. Ему было 84 года. Как сообщили в пресс-службе ОТР, причиной смерти стала «продолжительная болезнь».
Лысенко работал на телевидении с 1959 года - сначала как внештатный автор и ведущий молодежных программ, затем как старший редактор Главной редакции программ для молодежи Центрального телевидения. Участвовал в организации таких телепрограмм, как «Что? Где? Когда?», «А ну-ка, девушки!», КВН. В 1987 году стал руководителем еженедельной программы «Взгляд», ставшей одним из символов перестройки и гласности.
В 1990-м году стал гендиректором созданной тогда же Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной корпорации (вторым лицом ВГТРК после ее председателя Олега Попцова) и оставался в должности до 1996 года.
Затем работал в правительстве Москвы, был одним из создателей канала ТВ-Центр. ОТР возглавил с момента создания этой телекомпании в 2012 году. Был лауреатом многочисленных премий как в СССР, так и в России, кавалером орденов; автор книг о тележурналистике.
Анатолий Лысенко неоднократно был гостем программ Радио Свобода.
Прокуратура Армении подала в ЦИК ходатайства с требованием дать согласие на арест 5 кандидатов
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) получила из Генеральной прокуратуры ходатайства с требованием дать согласие на возбуждение уголовного преследования и избрание ареста в качестве меры пресечения в отношении 4 кандидатов, сообщила начальник юридического управления ЦИК Лилия Акопян.
Акопян сообщила Радио Азатутюн, что в случае двух кандидатов комиссия дала свое согласие. По данным ЦИК, речь идет о кандидате от блока «Честь имею» Рубене Хлгатяне и кандидате от партии «Процветающая Армения» Арамаисе Апрояне.
По словам представителя ЦИК, ходатайства в отношении еще двоих кандидатов не обсуждались, законом установлен трехдневный срок.
Необсужденные ЦИК ходатайства были получены из прокуратуры вчера. Мотивируя тем, что Избирательным кодексом агитация в день голосования также запрещена, Лилия Акопян отказалась сообщить, в отношении каких кандидатов прокуратура представила ходатайства.
Отметим, что вчера советник генерального прокурора Гор Абраамян сообщил, что было подано ходатайство с требованием дать согласие на лишение свободы руководителя медицинского центра «Измирлян» Армена Чарчяна.
По данным Специальной следственной службы (ССС), кандидат от блока «Айастан» Чарчян принудил сотрудников возглавляемого им медицинского центра принять участие во внеочередных выборах в Национальное собрание.
Сегодня в прокуратуре Радио Азатутюн сообщили, что подали в ЦИК 5 ходатайств с требованием дать согласие на возбуждение уголовного преследования и избрание ареста в качестве меры пресечения в отношении кандидатов.
Индийский штамм коронавируса может стать доминирующим в Грузии
Индийский штамм коронавируса (штамм «Дельта» по новой классификации Всемирной организации здравоохранения) может стать доминирующим в Грузии, хотя темпы роста случаев заражения будут намного ниже, чем в других странах. Об этом заявил руководитель Национальной технической группы консультантов по иммунизации, медицинский директор детской центральной больницы имени Иашвили, профессор Иване Чхаидзе.
Первые случаи индийского штамма COVID-19 в Грузии зафиксировали 27 мая. Он был подтвержден у пяти человек. По словам Чхаидзе, к настоящему времени в стране официально зарегистрировано 20 случаев заражения этим вариантом вируса, но на деле их больше.
«Не исключено, что количество случаев индийского штамма в Грузии увеличится в ближайшие месяцы, и теоретически возможно, что они станут доминирующими, но темпы роста в нашей стране намного ниже и будут меньше, чем в других странах», - сказал Чхаидзе журналистам.
- С начала пандемии в Грузии зарегистрировали 358 881 случай заражения ковидом, выздоровели 344 748 человек, умерли 5 160.
- На данный момент в Грузии большая часть инфицированных заражены британским штаммом коронавируса. Он был выявлен в Грузии в конце февраля.
- Штамм коронавируса, обнаруженный в Индии, назван ВОЗ «Дельта». В апреле 2021 года он был причислен к вариантам вируса, «вызывающим интерес», а уже через месяц перенесен в категорию «вызывающих озабоченность» — там же числятся британский и южноафриканский. Это означает, что он более заразен, вызывает более серьезные осложнения, а также хуже поддается воздействию вакцин и лекарств.
За сутки на Северном Кавказе умерли 25 человек с коронавирусом
За последние сутки на Северном Кавказе умерли 25 пациентов с подтвержденным COVID-19, число новых заболевших – 377.
По данным властей, в Краснодарском крае умерли 12 человек, в Ставропольском крае – четыре, в Кабардино-Балкарии, Адыгее, Калмыкии и Дагестане по два, в Карачаево-Черкесии зафиксирован один летальный случай. Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли 10 989 человек с COVID-19.
Больше всего новых случаев инфицирования за последние сутки выявлено в Краснодарском крае, меньше всего – в Ингушетии.
- Краснодарский край + 116 (50 452 за все время пандемии)
- Ставропольский край + 77 (56 064)
- Дагестан + 68 (34 665)
- Калмыкия + 27 (21 202)
- Кабардино-Балкария + 22 (24 616)
- Адыгея + 16 (14 853)
- Карачаево-Черкесия + 15 (20 697)
- Чечня + 15 (12 518)
- Северная Осетия + 11 (17 175)
- Ингушетия + 10 (15 998)
На сегодня на Северном Кавказе зарегистрировано 268 237 случаев COVID-19. В целом по России, согласно официальным данным на 20 июня, выявлено 5 316 826 заболевших коронавирусом.
ЦИК сообщил первые данные о явке на внеочередных парламентских выборах в Армении
В полдень Центральная избирательная комиссия сообщила данные о явке на внеочередных парламентских выборах в Армении по состоянию на 11:00. Согласно этим данным, за первые три часа в голосовании приняли участие 12.2% избирателей (или 316 291 граждан).
По информации Радио Азатутюн, на досрочных выборах в Национальное собрание 9 декабря 2018 года по положению на 11:00 в голосовании приняло участие 201 250 граждан или 7,76% от общего числа зарегистрированных избирателей.
- Сегодня, 20 июня, в Армении проходит голосование на досрочных парламентских выборах. Голосование началось в 8:00 по местному времени и проходит на более чем 2000 избирательных участков по всей стране. В выборах участвуют 21 партия и четыре блока.
- Проведение досрочных парламентских выборов в Армении стало необходимым из-за политического кризиса, возникшего по результатам мирного соглашения, подписанного с Азербайджаном после войны в сентябре-ноябре 2020 года. 25 апреля 2021 года премьер-министр страны Никол Пашинян подал в отставку и занял пост и.о. главы правительства. 3 и 10 мая Национальное Собрание Армении не смогло избрать нового премьер-министра, после чего президент Армении Армен Саргсян подписал указ о роспуске парламента и проведении досрочных парламентских выборов.
На лобовом стекле автомобиля Армана Бабаджаняна обнаружены следы выстрела
Сегодня утром 20 июня, в день досрочных выборов в Национальное собрание, была обнаружена машина лидера партии «За Республику», лидера блока демократов Ширинян-Бабаджанян Армана Бабаджаняна, со следами выстрела на лобовом стекле .
Сам Арман Бабаджанян в беседе с Радио Свобода отметил, что с ним все в порядке. По его словам, он обнаружил машину со следами выстрела на лобовом стекле утром. Из его слов также понятно, что на момент предположительного инцидента его или кого-либо еще в машине не находилось.
«Машина была припаркована возле дома. Я был дома. Судя по всему, инцидент произошел утром. Я не слышал звуков выстрелов или каких-либо других звуков. Мы вышли из дома, чтобы пойти в штаб, в этот момент водитель обнаружили, что по машине стреляли», - рассказал Бабаджанян.
Об инциденте также сообщил блок демократов Ширинян-Бабаджанян, заявив, что «с негодованием осуждает это посягательство в политической борьбе, оценивая ее как преступление против блока, пользующегося симпатией значительных слоев общества, и его лидеров, демократического избирательного процесса».
В своем заявлении альянс требует, чтобы правоохранительные органы как можно скорее нашли преступника или преступников и наказали их по всех строгости закона.
«Мы призываем общественность не запугиваться такими низкими и грязными шагами. Цель, которую преследуют враги армянской демократии, - это создать атмосферу страха, что мы не допустим вместе, свободно голосуя за перспективу Армении и не допуская возвращения воровского государства», - говорится в заявлении.
Полиция в настоящее время выясняет обстоятельства инцидента.
Посол России возвращается в Соединенные Штаты
Посол России в США Анатолий Антонов вылетел утром в воскресенье из Москвы в Нью-Йорк. Он возвращается в Соединенные Штаты после трехмесячного отсутствия.
В марте он был отозван на консультации в Москву - на следующий день после того, как президент США Джо Байден в телеинтервью согласился с утверждением, что российский президент Владимир Путин - «убийца».
В апреле Москву - после ряда настоятельных рекомендаций российских властей - покинул американский посол Джон Салливан. В Вашингтоне подчеркивали, что он вернется спустя несколько недель.
Договоренность о возвращении послов была достигнута на саммите в Женеве, где 16 июня встретились Путин и Байден.
Антонов уже в понедельник должен приступить к работе в Вашингтоне. Он сказал РИА Новости, что настроен оптимистично и хочет содействовать построению «равноправных и прагматичных» отношений с США.
Американский посол вернется в Москву на будущей неделе.
Отношения двух стран продолжают находиться в одной из самых низких точек со времен Холодной войны. Несмотря на возвращение послов, остаются в силе все введенные недавно ограничения на работу дипмиссий, в том числе решение российских властей внести США в список «недружественных государств». Президенты на саммите в Женеве договорились начать диалог о стратегической стабильности и кибербезопасности, однако как он будет выглядеть на практике, пока не ясно.
Коронавирус в Грузии: 521 случай заражения за сутки, 12 человек скончались
В Грузии за минувшие сутки выявили 521 новый случай заражения коронавирусом. данные получены после проведения более 18,7 тысячи тестов. Таким образом, показатель выявляемости за сутки составил – 2,78%, за последние две недели – 2,46%, а за последнюю неделю – 2,66%. Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру воскресенья увеличилось до 358 881.
Более 54% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 283. В Имерети выявили 52 случая заражения, в Квемо Картли – 51, в Аджарии – 36, в Кахетии – по 31, в Шида Картли – 23, в Самегрело и Земо Сванети – 22, в Мцхета-Мтианети – 8, в Самцхе-Джавахети – 9, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 4, в Гурии – 2.
От ковида умерли еще 12 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 5 160.
Выздоровело 911 человек, их общее число выросло до 344 748.
На данный момент в Грузии 8 947 активных случаев коронавируса. Из них 2 762 пациента (более 30%) проходят лечение в больницах. Состояние 668 пациентов тяжелое. К аппаратам искусственного дыхания подключены 183 человека.
5 596 граждан (более 62% активных случаев) лечатся на дому, а 589 – в ковид-гостиницах под наблюдением врачей. В карантинных пространствах размещены 44 человека, в самоизоляции остаются более 9,5 тысячи.
Число граждан, получивших хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, к 20 июня достигло 233 488. Это около 6,3% от всего населения Грузии.
В Австралии начались испытания вакцины нового типа от Covid-19
Австралийские исследователи начали клинические испытания вакцины нового типа против COVID-19 - она будет вводиться с помощью назального спрея. Специалисты брисбенской компании Nucleus Network предполагают, что их вакцина станет более эффективной, чем препараты AstraZeneca и Pfizer.
Новой разработке австралийских ученых посвящена статья, опубликованная на сайте «Голоса Америки».
Доктор Пол Гриффин, медицинский директор компании Nucleus Network, начавшей испытания вакцины, говорит, что австралийский препарат должен снизить риск заражения.
«Основное преимущество нового препарата в том, что он вводится тем же путем, которым попадают в организм патогены или вирус. Мы надеемся, что это усиливает эффективность вакцины, фактически предотвращая проникновение вируса в организм человека», - заявил Гриффин.
Австралийские разработчики новой вакцины говорят, что она станет доступной для пациентов примерно через два года.
В настоящее время в Австралии одобрены для использования две вакцины против COVID-19 - AstraZeneca и Pfizer. На этой неделе руководство общественного здравоохранения страны заявило, что препарат AstraZeneca будет рекомендоваться людям в возрасте 60 лет и старше. Это связано с тем, что у молодых людей, как показала практика, имеется - пусть в крайне редких случаях - риск развития тромбоза.
Власти Австралии, с ее 25-миллионным населением, планируют завершить вакцинацию к концу 2021 года. На сегодняшний день в Австралии зарегистрировано около 30 тысяч случаев заражения коронавирусом. Жертвами эпидемии стали более 900 человек.
Возле одного из избирательных участков в селе Азаташен раздались выстрелы
Сегодня в 8:30 в отдел полиции Масиса поступил сигнал о том, что на избирательном участке 11/11 в селе Азаташен раздались выстрелы. На место происшествия прибыла оперативная группа полиции, передает Радио Азатутюн.
Согласно сообщению полиции, выяснилось, что за пределами избирательного участка произошел спор между представителями партий «Процветающая Армения» и «Верелк», во время которого был произведен выстрел из газового пистолета. Пистолет был изъят. Обстоятельства выяснены.
Ведется расследование.
- Сегодня, 20 июня, в Армении проходит голосование на досрочных парламентских выборах. Голосование началось в 8:00 по местному времени и проходит на более чем 2000 избирательных участков по всей стране. В выборах участвуют 21 партия и четыре блока.
- Проведение досрочных парламентских выборов в Армении стало необходимым из-за политического кризиса, возникшего по результатам мирного соглашения, подписанного с Азербайджаном после войны в сентябре-ноябре 2020 года. 25 апреля 2021 года премьер-министр страны Никол Пашинян подал в отставку и занял пост и.о. главы правительства. 3 и 10 мая Национальное Собрание Армении не смогло избрать нового премьер-министра, после чего президент Армении Армен Саргсян подписал указ о роспуске парламента и проведении досрочных парламентских выборов.
В Армении проходит голосование на досрочных парламентских выборах
Сегодня, 20 июня, в Армении проходит голосование на досрочных парламентских выборах. Голосование началось в 8:00 по местному времени и проходит на более чем 2000 избирательных участков по всей стране.
В выборах участвуют 21 партия и четыре блока.
Исполняющий обязанности премьер-министра Армении является кандидатом в премьер-министры от партии «Гражданский договор». Основным соперником правящей партии считается блок «Айастан» («Армения»), который возглавляет бывший президент Армении Роберт Кочарян.
В выборах также участвуют следующие партии и блоки:
- Партия «Справедливая Армения»,
- Партия «Армянский национальный конгресс»,
- Национально-христианская партия «Зартонк» («Пробуждение»),
- Партия «Свобода»,
- Блок «Честь имею»,
- Партия «Единая Родина»,
- Партия «Всеармянская национальная государственность»,
- Партия «Просвещенная Армения»,
- Партия «Наш дом – Армения»,
- Партия «Республика»,
- Партия «Армянская родина»,
- Блок «Свободная Родина»,
- Партия «Процветающая Армения»,
- Демократическая партия Армении,
- Партия «Национально-консервативное движение 5165»,
- Социал-демократическая партия «Решение гражданина»,
- Блок «Альянс демократов Ширинян-Бабаджанян»,
- Партия «Национальная повестка»,
- Партия «Подъем»,
- Партия «Либеральная»,
- Европейская партия Армении,
- Партия «Национально-демократический полюс»,
- Партия «Суверенная Армения».
Для прохождения в парламент партиям необходимо набрать как минимум 5% голосов от числа принявших участие в голосовании избирателей, блокам – 7%.
Согласно данным полиции, в списки избирателей на текущих досрочных выборах включены 2 миллиона 578 тысяч 678 граждан.
Голосование продлится до 20:00.
- Согласно недавнему опросу местного социологического центра MPG ltd, блок «Айастан» (Армения) экс-президента Роберта Кочаряна пользуется поддержкой 24,1 процента граждан, а блок действующего и.о. премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданское согласие» - 23,8 процента. Согласно опросам общественного мнения, блок еще одного бывшего президента Сержа Саргсяна «Честь имею» идет на третьем месте с 7,4%.
- Проведение досрочных парламентских выборов в Армении стало необходимым из-за политического кризиса, возникшего по результатам мирного соглашения, подписанного с Азербайджаном после войны в сентябре-ноябре 2020 года. 25 апреля 2021 года премьер-министр страны Никол Пашинян подал в отставку и занял пост и.о. главы правительства. 3 и 10 мая Национальное Собрание Армении не смогло избрать нового премьер-министра, после чего президент Армении Армен Саргсян подписал указ о роспуске парламента и проведении досрочных парламентских выборов.
В Абхазии подтвержден 61 случай инфицирования коронавирусом
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 278 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 61 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 62 человека, 61 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 12 человек оценивается как тяжелое, 33 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 42 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 9 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 20 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 14, в Ткварчельской ЦРБ - 11.
- По данным Оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 16 259 человек. Зарегистрирован 241 летальный случай. Выздоровели 15 217 человек.
В Тбилиси вандалы замазали гудроном древнюю арабскую надпись
В Тбилиси неизвестные замазали гудроном древнюю арабскую надпись на руинах средневековой крепостной стены. Речь идет о крепости, расположенной под эстакадой на улице Пушкина. Строители случайно наткнулись на сооружение в 2012 году при проведении работ по реконструкции. Стена с пятью башнями, длина которой составляет около 110 метров, по оценкам специалистов, датируется 11-13 веком. Надпись на арабском была высечена на большом камне из песчаника.
Информация о факте вандализма стала распространяться сегодня в социальной сети Facebook. Фото поврежденной надписи обнародовала профессор Института общественных дел Грузии (GIPA), одна из основателей неправительственной организации «Тбилиси Хамкари» Цира Элисашвили. Она призвала компетентные органы отреагировать, подчеркнув, что речь идет об уголовно наказуемых действиях.
«Какой-то вандал решил уничтожить арабские следы в Тбилиси и затер надпись горячим гудроном. Это нарушение статьи 31 Закона о культурном наследии, что означает умышленное повреждение памятника и наказуемо в соответствии с Уголовным кодексом», - написала Элисашвили.
Одновременно она указала, что возраст надписи, скорее всего, гораздо старше предполагаемого возраста самой башни. По ее оценке, надпись была выполнена в 8-9 веке.
«В Тбилиси найдено всего три памятника арабской эпиграфики. Один – в Сейдабаде (7 века), второй – в Мачхани у села Дигоми и третий обнаружили в 2012 году на улице Пушкина в виде камня, встроенного в старинную куртину, на котором была выгравирована 6-строчная арабская надпись», - написала Элисашвили.
Публикация профессора вызвала большой резонанс в социальных сетях и привлекла внимание СМИ. На сообщение отреагировала министр культуры, спорта и по делам молодежи Грузии Теа Цулукиани, которая сразу же отправила на место сотрудников Агентства по охране культурного наследия.
Ближе к вечеру в ведомстве отчитались о проделанной работе: «На основании выданного сегодня разрешения архитекторы-реставраторы агентства и специалисты по консервации из компании «Юкон» уже выполняют работы по восстановлению старейшей арабской надписи».
На данном этапе не известно, начали ли следствие по факту повреждению памятника.
Землетрясение магнитудой 3,2 балла произошло сегодня близ города Ниноцминда
Землетрясение магнитудой 3,2 балла произошло сегодня близ города Ниноцминда на юге Грузии (регион Самцхе-Джавахети). Об этом сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга.
Подземные толчки были зафиксированы в 21:16 по тбилисскому времени у села Сагами, в 12 километрах к востоку от Ниноцминда.
Гипоцентр землетрясения находился на глубине 10 километров. Сообщений о разрушениях не поступало.
Самое популярное
-
Самое читаемое
-
Фото и видео
Уважаемые посетители форума Радио "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.