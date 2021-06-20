Театр Руставели выступит в Москве в рамках Чеховского фестиваля

Тбилисский государственный академический театр имени Шота Руставели выступит в Москве в рамках Международного театрального фестиваля (МТФ) имени А. П. Чехова, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Коллектив покажет пьесу «Конец игры» ирландского драматурга Сэмюэля Беккета в постановке художественного руководителя театра, режиссера Роберта Стуруа. Согласно афише на сайте фестиваля, спектакли пройдут 30 июня, а также 1 и 2 июля на сцене Театра имени Моссовета.

«Нам очень приятно, что мы можем показать московскому зрителю наш спектакль, один из последних спектаклей. Необыкновенная пьеса, необыкновенный автор и, мне кажется, актеры тоже неплохо играют», - сказал Стуруа в комментарии общероссийскому федеральному телеканалу.

Помимо Грузии, на фестивале будут представлены постановки из Армении, Азербайджана, Испании, стран Балтии.

Необходимо отметить, что, начиная с 1996 года, Театр Руставели неоднократно приезжал в Москву по приглашению Чеховского фестиваля со спектаклями Роберта Стуруа. В прошлом году гастроли в Россию не состоялись из-за пандемии коронавируса.