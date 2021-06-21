Более 400 граждан Азербайджана ожидают отправки домой в Дагестане

В Кайтагском районе Дагестана 430 граждан Азербайджана, содержащихся в детском лагере «Огонёк», на этой неделе будут вывезены на родину. Об этом «Кавказ.Реалии» рассказал владелец оздоровительного учреждения Магомедсалам Халилов.

«Сегодня к нам приезжает делегация из Азербайджана. Завтра они составят все списки, отправят, согласуют и послезавтра они все уедут. Сейчас у нас тут 430 человек», – рассказал Халилов.

Граждане Азербайджана, преимущественно приехавшие в Россию на заработки, стали скапливаться в приграничном Дербентском районе весной прошлого года после введения ограничений и закрытия границ в связи с пандемией коронавируса. Недалеко от села Куллар Дербентского района для них был организован временный палаточный лагерь.

«Они жили в палаточном городке, спали на полу. Там не было условий. Зимой там холодно, поэтому в ноябре их всех перевели ко мне в лагерь и каждые семь-десять дней азербайджанская сторона понемногу забирала их домой. На этой неделе должны забрать всех», – рассказал Халилов.

В пресс-службе администрации Кайтагского района отметили, что в лагерь продолжают прибывать граждане Азербайджана из разных регионов России. Заместитель председателя Национально-культурной автономии азербайджанцев Махачкалы Эльдар Османов попросил земляков до снятия ограничений на переход российско-азербайджанской границы не приезжать в Дагестан.​