«Актеры едут на культурное мероприятие, а не на застолья с Путиным»

Тбилисский национальный театр имени Ш. Руставели выступит в Москве в рамках Международного театрального фестиваля имени А. П. Чехова. Эта новость вызвала неоднозначную реакцию в грузинском обществе. Своим мнением на этот счет поделились пользователи соцсетей.

– Как вы отнеслись к решению театра участвовать в фестивале в Москве?

Софо: Я не вижу ничего плохого в гастролях театра Руставели в России, тут нечего критиковать. Мы не должны все перемешивать: спорт, культуру, политику, у всего есть свое место в этом мире. Да и наши актеры молодцы, и не только Россия, но весь мир должен это увидеть. Главное, чтобы они вышли с гордостью и прославили свою страну.

Георгий: Мое мнение касательно данного факта отрицательное. Когда территории Грузии оккупированы, а российские военные стоят в 40 километрах от Тбилиси, грузинские артисты не должны ездить в Россию на гастроли. Я понимаю, что там сейчас фестиваль и туда сейчас съезжаются люди со всего мира, но мы не должны этого делать, и таким образом выразить свой протест против оккупации. Многие говорят: культура должна существовать без политики, как и спорт, но в это время рядовых граждан Грузии похищают и подвергают бесчеловечному обращению в цхинвальских тюрьмах. Так вот, либо мы дружим до конца, либо вовсе не дружим, никакой «полудружбы» быть не может.

Давид: Я лично не вижу никакой проблемы в том, что наши актеры едут на гастроли в Россию. Если кто-то настаивает на разрыве подобных отношений, – а тут речь идет не об отношениях с властями, но отношениях с простыми людьми, грузинского и российского народов, – то стоит вовсе не пускать в страну туристов. В общем, я считаю, что эти политические волнения не должны касаться темы культуры.

Саломе: Я считаю, что тут нет никакой проблемы. Если рассуждать так, что наши актеры не должны ездить в Россию, то давайте не будем пускать в Грузию россиян и сами не будем ездить туда. Разорвем все существующие контакты, закроем границы навсегда, что лично мне представляется невозможным. Актеры едут на культурное мероприятие, наверняка не собираются проводить застолья с Путиным. А в этом я не вижу никакой проблемы.

Михаил: Я понимаю эту (негативную) реакцию, поскольку Грузия относится к России как к стране-оккупанту, которая расположила свои базы на 20% территории государства. Но я считаю, что в данном случае театр Руставели принял для себя решение, и нет нужды в истерике, поднятой вокруг этой темы. Неправильно обвинять их в предательстве и измене родины. И вообще, я считаю, что определенные культурные связи с Россией должны быть. Если мы хотим наладить отношения с де-факто властями Абхазии и Южной Осетии, то должны думать о налаживании отношений и с Россией. В этом плане важно иметь культурные связи. Это не политические связи, а культурные, их нужно сохранить, я так считаю.

Бека: Вообще, я в этом вижу возможности. Мы можем выразить протест на территории самой страны-оккупанта и сделать это в цивилизованной форме. Там собираются театральные труппы со всего мира, и мы бы могли им рассказать о нашей проблеме. В спектакле можно рассказать о том, что происходит в нашей стране, сказать что-то о грузино-российских отношениях. В общем, в выступлении должен быть ненавязчивый протест.