Глава ЧГТРК «Грозный» пообещал убивать критиков Рамзана Кадырова

Директор государственной телерадиокомпании «Грозный» Чингиз Ахмадов пообещал убивать критиков и врагов главы Чечни Рамзана Кадырова.

Видео с таким заявлением на чеченском языке Ахмадов выложил у себя в инстаграме. Перевод его речи на русский язык публикует издание Кавказ.Реалии.

По мнению директора ЧГТРК «Грозный», любой враг Кадырова является врагом всего чеченского народа, а также его личным врагом. «Если кого-то нужно убить, того, кто заслуживает смерти, то убьем. Если кого-то нужно избить, то побьем», – заявляет Ахмадов на видео.

Ранее телерадиокомпания «Грозный» в своем эфире регулярно показывала кадры, на которых критики Рамзана Кадырова извиняются перед главой Чечни на камеру.

В конце мая было показано извинение блогера из Тульской области с ником «Андрей Бушмелев», который назвал Кадырова «шайтаном» в социальной сети TikTok. После записи блогер предостерег от оскорбительных слов в адрес руководителя Чечни всех молодых людей.

Незадолго до этого публичные извинения Рамзану Кадырову принесли пермский подросток и родственники 15-летнего уроженца Дагестана, проживающего в подмосковном Чехове, – оба молодых человека до этого также назвали Кадырова «шайтаном» в соцсетях.

По данным Кавказ.Реалии, за пресечение выпадов россиян в адрес руководства Чечни отвечают представители чеченских диаспор за пределами республики. В их обязанности, в частности, входит мониторинг высказываний о Рамзане Кадырове и членах его семьи и поиск авторов. В самой Чечне, сообщает издание, такая работа «поставлена на поток».