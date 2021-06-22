Новости
В Грузии с 1 июля отменят «комендантский час»
В Грузии с 1 июля отменят т.н. «комендантский час» – ограничение на передвижение в ночные часы (с 23:00 до 4:00). Об этом сообщил премьер-министр Ираклий Гарибашвили.
С сегодняшнего дня в стране также отменили обязательное ношение масок на улице. Маски остаются обязательными в закрытых помещениях и в общественном транспорте, – заявил Гарибашвили.
Ограничение на передвижение в ночное время, установленное на фоне пандемии коронавируса, действует в Грузии с ноября прошлого года. Для нарушителей предусмотрен штраф в размере двух тысячи лари (около 630 долларов).
За нарушение «масочного режима» также предусмотрен штраф – 20 лари (6 долларов). В случае повторного нарушения штраф возрастает до 40 лари.
Другие новости дня
В Абхазии сожгли автомобиль оппозиционера Виталия Габния
В Сухуми ночью сожгли автомобиль абхазского оппозиционера, председателя партии «Апсны» Виталия Габния. Об этом сообщает «Апсны паблик». Информацию Telegram–каналу RESPUBLICA подтвердил и сам Габния.
Момент поджога попал на камеры видеонаблюдения, – сообщает «Апсныпресс».
В МВД самопровозглашенной республики Абхазия происшествие пока не прокомментировали.
Отметим, что ранее Габния, вместе другими абхазскими оппозиционерами, предложил правительству добровольно уйти в отставку из-за решения о легализации майнинга в сентябре 2020 года.
Путин одобрил развитие государственной программы вживления микрочипов в мозг
Российское правительство выделит 54 миллиарда рублей на развитие программы вживления микрочипов в мозг. Проект федеральной программы "Мозг, здоровье, интеллект, инновации" начал прорабатываться в Минобрнауки. Её одобрил президент Путин, отношение к проекту может иметь и его дочь.
Рабочая группа для проработки новой федеральной программы с названием "Мозг, здоровье, интеллект, инновации" создана после разработки концепции Российской академией наук и МГУ, пишет газета "Коммерсантъ". Проект предполагает в том числе развитие технологий нейроинтерфейсов, позволяющих управлять внешними устройствами напрямую с помощью электрических сигналов мозга.
Например, планируется создание интерфейсов "человек—техника" для управления самолётами, автомобилями и атомными электростанциями, цитирует "Коммерсантъ" программный документ, также должны быть созданы интерфейсы, обеспечивающие "самостоятельное формирование целей, оценку ситуаций, прогнозирование их развития и принятие решений". В проекте планируется использовать искусственный интеллект.
В Минобрнауки "Коммерсанту" сообщили, что проект находится в стадии начальной проработки.
- Ранее СМИ сообщали, что проекты, связанные с искусственным интеллектом, в МГУ может курировать дочь Владимира Путина Катерина Тихонова. В декабре 2018 года она впервые показалась на публике в сюжете на гостелевидении о работе нейроцентра её института развития "Иннопрактика". В материале рассказывалось о придуманной фондом технологии, которая, как утверждалось, позволяет программировать человеческое подсознание с помощью контроля над электрическими сигналами мозга. В феврале 2020 года газета "Ведомости" писала, что Тихонова возглавит Институт перспективных исследований проблем искусственного интеллекта и интеллектуальных систем МГУ. Официально о его создании с тех пор не сообщалось.
- Разработка технологии нейроинтерфейсов — перспективное направление мировой науки. В апреле 2021 года свою технологию продемонстрировал стартап Илона Маска Neuralink, разрабатывающий интерфейс для подключения мозга к компьютеру. Он показал обезьяну, которая играла в классическую игру Pong силой мысли с помощью вживлённого в череп чипа.
Грузия получит миллион доз вакцины от коронавируса – Гарибашвили
Грузия через две недели получит миллион доз вакцины от коронавируса, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили. «Мы начнем интенсивный процесс вакцинации», – сказал он.
Глава правительства не уточнил название препарата, который поступит в страну. Замглавы Минздрава Тамар Габуния же отметила, что речь идёт о четырех различных вакцинах: Sinopharm, Sinovac, AstraZeneca и Pfizer. Габуния говорит, что вакцины поступят в страну в июле.
Как мы сообщали ранее, Грузия столкнулась с дефицитом вакцин от коронавируса. Запас препаратов подходит к концу. Сегодня стало известно, что платформа COVAX не смогла доставить в страну 43 тысячи доз препарата AstraZeneca. Часть граждан из-за этого не может получить вторую дозу вакцины.
По данным на сегодняшний день, в стране израсходованы около 238 тысяч доз вакцины. 84 756 человек привиты обеими дозами.
Абхазская оппозиция предлагает правительству добровольно уйти в отставку
Оппозиция предлагает правительству самопровозглашенной республики Абхазия добровольно уйти в отставку из-за решения о легализации майнинга в сентябре 2020 года, которое, по мнению оппозиционеров, усугубило энергетический кризис.
Заявление подписали председатель «Аруаа» Тимур Гулия, руководитель «Форума народного единства Абхазии» Аслан Барциц, глава партии «Апсны» Виталий Габния, лидер Абхазского народного движения Адгур Ардзинба.
Оппозиционеры указывают на заявления, сделанные членами Кабмина 16 июня на совещании у абхазского президента Аслана Бжания.
«Обращаемся к Генеральной прокуратуре Республики Абхазия провести тщательное расследование в связи с нанесённым ущербом населению и РУП «Черноморэнерго» в виде сгоревшего оборудования, а также вынужденным перетоком электроэнергии из Российской Федерации по высокой цене ещё до остановки Ингур ГЭС на ремонт из-за некомпетентных решений ответственных должностных лиц Кабинета министров по легализации добычи криптовалют», – сказано в заявлении.
Оппозиция уверена, что «причинно-следственная связь между решением Кабмина в сентябре 2020 года, резким ростом энергопотребления в октябре-декабре 2020 года с 6-7 млн. кв/ч до 9-11 млн. кв/ч и авариями в электрических сетях налицо».
«Долги правительства на вчерашний день превысили два миллиарда семьсот пятьдесят миллионов рублей и сопоставимы с собственным годовым доходом республиканского бюджета», – говорится в заявлении.
Лидеры оппозиционных сил требуют от парламента сформировать парламентскую комиссию «с целью проведения расследования сложившейся ситуации в энергетической отрасли экономики и определением причинно-следственной связи резкого ухудшения положения отрасли».
«Министрам правительства, включая премьер-министра Анкваб А. З., одобривших легализацию добычи криптовалют, предлагаем добровольно уйти в отставку, не накалять далее своими действиями-бездействием политическую обстановку и не мешать ходу расследования. Тем более, что никаких реформ, направленных на повышение собственных доходов бюджета, правительством за более чем год представлено не было ни парламенту, ни обществу», – сказано в заявлении.
Майнинг криптовалют стал причиной резкого роста энергопотребления в Абхазии. Осенью и зимой в самопровозглашенной республике периодически вводят веерные отключения электроэнергии.
Грузинскую комиссию по деоккупации в Сухуми назвали «пустой затеей», «бесполезной инициативой»
Министерство иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия назвало решение грузинских властей о создании комиссии по деоккупации пустой затеей, не соответствующей духу времени. Об этом говорится в официальном комментарии ведомства.
«Принимая решение о создании «комиссию по деоккупации» власти Грузии, очевидно, пытаются продемонстрировать своим гражданам и международному сообществу твердую решимость «разобраться» с проблемой «оккупированных территорий». Тбилиси показывает, что эта тема находится в центре внимания власти и для ее решения будут предприниматься все необходимые усилия», – сказано в заявлении.
Ведомство указывает, что «подобные бесполезные инициативы грузинских властей не могут вызвать какого-либо энтузиазма» в Абхазии.
«Наивно было бы ожидать от комиссии с таким названием каких-то адекватных современным политическим реалиям новых идей, которые были бы приемлемы для Абхазии. Провальный опыт программы «Шаг к лучшему будущему», как и более ранних грузинских проектов, должен был бы привести Тбилиси к осознанию полной неэффективности таких инициатив, больше похожих на гуманитарные проекты для жителей автономных регионов», – сказано в заявлении.
В Сухуми уверены, что инициатива может иметь лишь «краткосрочный пропагандистский эффект».
«Вместо выдвижения бессмысленных инициатив грузинской стороне следовало бы приложить больше усилий в рамках Женевского формата, который сегодня «буксует» из-за неконструктивной позиции Грузии. Достижение прогресса в Женеве стало бы демонстрацией реальных, а не мнимых намерений Грузии продвигаться по пути выстраивания равноправных межгосударственных отношений между Абхазией и Грузией», – отметили в абхазском министерстве.
- Государственная комиссия с целью разработки и осуществления «государственной стратегии Грузии по деоккупации и мирному разрешению конфликта» была создана по решению премьер-министра Грузии 21 июня. Работу нового органа будет координировать Министерство иностранных дел страны.
Сборная Россия разгромно проиграла Дании и вылетела с Евро-2020
На чемпионате Европы по футболу сборная России разгромно проиграла сборной Дании и, заняв в своей группе последнее место, выбыла из дальнейшей борьбы.
Россияне проиграли датчанам со счётом 1:4. Матч проходил в Копенгагене.
До этого сборная России проиграла в Санкт-Петербурге бельгийцам - также с разгромным счётом 0:3, и с минимальным счётом, 1:0, победила сборную Финляндии. Тем не менее, финны опередили россиян в таблице за счёт лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.
Европейское первенство по футболу, которое должно был состояться в прошлом году, но было перенесено в связи с пандемией коронавируса, проходит в одиннадцати европейских городах, включая Санкт-Петербург. Финальная игра состоится 11 июля в Лондоне.
Женщина-трансгендер вошла в состав новозеландской олимпийской сборной
Транс-женщина Лорел Хаббард представит сборную Новой Зеландии на Олимпийских играх в Токио. Она выступит в категории тяжелой атлетики среди женщин до 87 кг. Это первый подобный случай в истории соревнований.
В 2015 году Олимпийский комитет обновил правила и позволил трансженщинам выступать в женской весовой категории без операции по смене пола при низком уровне тестостерона.
«Помимо того, что Лорел является одной из лучших в мире среди тяжелоатлетов, она соответствует критериям отбора и рекомендациям Международного олимпийского комитета для трансгендерных спортсменов», - подчеркнул исполнительный директор Олимпийского комитета Новой Зеландии Керейн Смит.
Хаббард сменила пол в 2013 году в возрасте 35 лет. До этого спортсменку звали Гэвин. На ее счету серебряная медаль чемпионата мира по тяжелой атлетике 2017 года и золотая медаль на Кубке мира 2020 года в Риме.
В 2019 году она также выиграла золотую медаль на Тихоокеанских играх в Самоа, победив спортсменку из принимающей страны. Это вызвало возмущение среди участников соревнований. Глава ассоциации по тяжелой атлетике Самоа сравнил выбор новозеландцев в Токио с разрешением «допинга» для спортсменов.
Критики считают, что у Хаббард, как у бывшего мужчины, есть несправедливые биологические преимущества перед спортсменками женского пола, такие как увеличенная плотность костей и мышц.
Подруга Халимат Тарамовой обратилась за помощью к Оксане Пушкиной
Подруга похищенной сотрудниками полиции и вывезенной в Чечню Халимат Тарамовой обратилась за помощью к депутату Госдумы Оксане Пушкиной, которая занимается, в частности, защитой прав женщин.
В видеообращении Анна Манылова заявила, что готова лично предоставить депутату доказательства того, что Тарамова нуждается в помощи, а также просит не оставаться в стороне от сложившейся ситуации и попытаться спасти девушку.
«Я прошу не доверять чеченским СМИ и местным правозащитникам, а провести собственное расследование, добиться личной встречи с Халимат, чтобы она понимала, что после разговора с вами она будет в безопасности», - сказала Манылова.
- 22-летняя Халимат Тарамова, дочь бывшего министра ЖКХ Чечни Аюба Тарамова, уехала в начале июня из Грозного в Махачкалу – в квартиру, в которой помогают женщинам, попавшим в кризисную ситуацию. До этого она записала видеообращение, в котором рассказала, что подвергалась насилию в семье из-за своей сексуальной ориентации. Тарамова попросила не раскрывать ее местонахождение.
- Вечером 10 июня в махачкалинскую квартиру, где находилась девушка, ворвались дагестанские и чеченские полицейские, которые задержали всех находившихся там женщин и доставили их в РОВД. Уже оттуда Тарамову вывезли в Чечню. При этом, по словам подруги Тарамовой Анны Маныловой, с которой та приехала из Грозного в махачкалинский шелтер, Халимат «каждый день говорила, что могут прийти люди из МВД, забрать ее на пытки или убить».
- Позже Чеченская государственная телерадиокомпания «Грозный» опубликовала сюжет с участием Халимат Тарамовой, в котором она говорит, что не помнит, как попала в шелтер в Махачкале, что сейчас у нее «все хорошо», она находится «в кругу семьи», никакого давления на нее нет и ее права не нарушаются. Ее отец рассказал в том же сюжете, что он неоднократно водил Халимат к разным психологам и что в момент, когда она ушла из дома, она «находилась на лечении». При этом сотрудник центра исламской медицины в Грозном добавляет, что из-за «проблем с психикой» Тарамова проходила лечение, в частности, «Кораном и сунной».
Глава ЧГТРК «Грозный» пообещал убивать критиков Рамзана Кадырова
Директор государственной телерадиокомпании «Грозный» Чингиз Ахмадов пообещал убивать критиков и врагов главы Чечни Рамзана Кадырова.
Видео с таким заявлением на чеченском языке Ахмадов выложил у себя в инстаграме. Перевод его речи на русский язык публикует издание Кавказ.Реалии.
По мнению директора ЧГТРК «Грозный», любой враг Кадырова является врагом всего чеченского народа, а также его личным врагом. «Если кого-то нужно убить, того, кто заслуживает смерти, то убьем. Если кого-то нужно избить, то побьем», – заявляет Ахмадов на видео.
Ранее телерадиокомпания «Грозный» в своем эфире регулярно показывала кадры, на которых критики Рамзана Кадырова извиняются перед главой Чечни на камеру.
В конце мая было показано извинение блогера из Тульской области с ником «Андрей Бушмелев», который назвал Кадырова «шайтаном» в социальной сети TikTok. После записи блогер предостерег от оскорбительных слов в адрес руководителя Чечни всех молодых людей.
Незадолго до этого публичные извинения Рамзану Кадырову принесли пермский подросток и родственники 15-летнего уроженца Дагестана, проживающего в подмосковном Чехове, – оба молодых человека до этого также назвали Кадырова «шайтаном» в соцсетях.
По данным Кавказ.Реалии, за пресечение выпадов россиян в адрес руководства Чечни отвечают представители чеченских диаспор за пределами республики. В их обязанности, в частности, входит мониторинг высказываний о Рамзане Кадырове и членах его семьи и поиск авторов. В самой Чечне, сообщает издание, такая работа «поставлена на поток».
Председатель ЦИК Грузии Тамар Жвания заявила, что не намерена уходить в отставку
Председатель Центральной избирательной комиссии Грузии Тамар Жвания не намерена уходить в отставку. Об этом Жвания сообщила журналистам после заседания комиссии по изучению выборов, передает «ИнтерпрессНьюс».
Она заявляет, что никаких аргументов для ее отставки не существует, и люди могут оставлять должности только на основании доказательств, а не из-за политических желаний.
«Я здесь. Идет изменение избирательного законодательства. Посмотрим на эти изменения. Я никуда не ушла и не собираюсь уходить. Согласно законодательству будет соответствующее решение», - заявила Жвания.
Она отмечает, что ни одна политическая партия не должна решать, уйдет ли в отставку член или руководитель независимого избирательного органа.
«Ни в Центральную избирательную комиссию в процессе избирательных споров, ни в следственную комиссию не поступило ни одного обоснования, аргумента, доказательства... За нами стоит правда. Ни одна политическая партия не должна решать, уйдет ли в отставку член или руководитель независимого избирательного органа. У этого должны быть обоснования, и в условиях, когда обоснования не представлены, когда международные организации оценили выборы как легитимные, я считаю, что для любого последующего администратора, который может быть главой ЦИК или избирательного округа, было бы очень плохим мессиджем, что кто-то ушел бы из-за политического требования и желания. Люди могут покидать свои должности только в результате основания и доказательства, а не из-за политических желаний», - заявила Тамар Жвания.
- Жвания возглавляет ЦИК Грузии с 2013 года. В декабре 2018 года она была переизбрана на пост председателя Центральной избирательной комиссии Грузии.
В Кахетии горит неубранный урожай пшеницы и ячменя. ВИДЕО
В Кахетии, на полях близ Шираки, горит неубранный урожай пшеницы и ячменя на нескольких гектарах. Об этом сообщает грузинская редакция Радио Свобода со ссылкой на одного из очевидцев, который поделился в соцсети видеозаписью пожара.
«Насколько мне известно, пожар произошел из-за случайности. Сгорел урожай, который должны были убрать. Кроме того, пожар распространился и на другие территории», - говорит очевидец.
Как сообщили Радио Свобода в Службе управления чрезвычайными ситуациями, на месте работало восемь пожарных расчетов, и к этому моменту пожар полностью потушен.
Сбор урожая ячменя в муниципалитете Дедоплисцкаро начался несколько недель назад.
Практика прошлых лет показывает, что на сотнях гектаров сельскохозяйственных угодий, где уже убраны пшеница и ячмень, пожары в основном искусственно вызваны самими землевладельцами, которые затем скрывают это от правоохранительных органов, чтобы избежать штрафов.
Поля поджигают для того, чтобы избавиться от соломы, которая остается на участках после уборки урожая, хотя в некоторых случаях такой пожар невозможно контролировать и огонь перекидывается на еще неубранный урожай.
Вредная практика пожаров существует уже несколько десятилетий. Установлены запреты и штрафы, однако специалисты говорят, что в итоге это ничего не меняет, отмечает Радио Свобода.
В Грузии продана с аукциона загородная дача Лаврентия Берия
По сообщению министерства экономики Грузии, летняя резиденция бывшего наркома и министра внутренних дел СССР Лаврентия Берия в посёлке Коджори, недалеко от Тбилиси, продана с аукциона за 2 504 000 лари (примерно 800 тысяч долларов). Покупателем стала инвестиционная компания «Иберотель». Вместе с дачей, в собственность компании переходит 22560 квадратных метров земли несельскохозяйственного назначения.
Директор «Иберотель» Иване Барбакадзе заявил грузинскому порталу «Коммерсант», что пока точно не знает, как его компания использует здание, которое обветшало и пришло в негодность за постсоветские годы. Не исключено, что бывшая летняя резиденция главы советских спецслужб станет отелем. Тем более, что она расположена в живописном месте курортного района Коджори.
В советский период «дача Берия» после его осуждения и расстрела в 1953 году оставалась в собственности МВД СССР. После распада Советского Союза некоторое время там был детский лагерь. Затем резиденция была заброшена и обветшала, хотя по-прежнему привлекала внимание необычными архитектурными формами и поблекшей красотой, пишет Радио Свобода.
Пашинян: «Уверен, что с Грузией и Ираном наши отношения будут улучшены»
Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян поблагодарил президентов России, США и Франции за оказанное Армении содействие.
«Я благодарю наших международных партнеров за оказанное содействие Армении. Не стану сейчас указывать, о каком содействии идет речь, но благодарю президента России, премьер-министра России за содействие, оказанное Армении и армянскому народу за этот период», – сказал Пашинян на встрече с членами своей партии в офисе «Гражданского договора».
Как пишет «Интерфакс», он поблагодарил также президентов США и Франции, Евросоюз, президента Ирана и премьер-министра Грузии.
«Уверен, что с Грузией и Ираном наши отношения будут улучшены и развиты. Хочу пожелать мира нашему региону. Стабильность, мир в регионе, мирное развитие для нашего народа – это наш приоритет», – сказал Пашинян.
Он поблагодарил также страны ОДКБ и ЕАЭС. «Мы настроены развивать и углублять отношения с этими странами и будем двигаться в этом направлении», – отметил Пашинян.
- По данным ЦИК после обработки бюллетеней со всех участков, партия Никола Пашиняна «Гражданский договор» набрала 53,92%, блок Роберта Кочаряна «Армения» - 21,04%. Блок «Честь имею» экс-президента Сержа Саргсяна - 5,23%. Явка на выборах составила 49,4%.
Гуцериев, МАЗ и БелАЗ попали под санкции Евросоюза
Российский бизнесмен Михаил Гуцериев попал под санкции Евросоюза против Беларуси в связи с нарушениями прав человека властями этой страны. Четвёртый пакет персональных санкций против режима Александра Лукашенко одобрен в понедельник. Гуцериев, глава компании "Русснефть", известен как крупный бизнес-партнёр белорусских властей.
В санкционном списке 78 физических и 8 юридических лиц. Их активы в ЕС будут заморожены. Список приводит Белорусская служба Радио Свобода.
Санкции ужесточены в связи с последними действиями белорусских властей, в частности вынужденной посадкой самолёта Ryanair в Минске и арестом двух его пассажиров, блогера Романа Протасевича и его подруги, российской студентки Софии Сапеги.
Новые санкции ЕС против Лукашенко коснутся крупнейших автостроительных предприятий страны - МАЗ и БелАЗ. В списке также связанная с Гуцериевым "Новая нефтяная компании", "Белаэронавигация" и ещё 4 предприятия.
Среди включённых в список физических лиц - бизнесмены Алексей Олесин, Александр Зайцев и Сергей Тетерин, члены семьи Александра Лукашенко, депутаты, следователи, судьи, сотрудники правоохранительных органов, ректоры вузов.
Глава Европейского совета Шарль Мишель назвал санкции "посланием режиму Александра Лукашенко". Путь к снятию санкций, по его словам, лежит в прекращении репрессий, освобождении политзаключённых и начале общенационального политического диалога.
Главы МИД стран ЕС одобрили также введение секторальных санкций против Беларуси. Они затронут белорусский экспорт. Эти санкции ещё должны быть одобрены главами государств ЕС. Ожидается, что это произойдёт на саммите 24-25 июня.
Как сообщает корреспондент Радио Свободная Европа/Радио Свобода, санкции должны затронуть нефтяную и калийную промышленности Беларуси, а также банковский сектор.
«Европейская Грузия»: преследуемому в РФ бизнесмену грозит экстрадиция из Грузии
В оппозиционной партии «Европейская Грузия» заявляют, что российскому бизнесмену Сергею Бокареву, которого правоохранительные органы преследуют на родине, грозит экстрадиция из Грузии. Об этом пишет издание Netgazeti.
По словам лидера «Европейской Грузии» Гиги Бокерия, российский бизнесмен поддерживал оппозиционера Алексея Навального, в том числе финансово, а также публично критиковал российскую внешнюю политику. Это, по словам Бокерия, и стало причиной возбуждения уголовного дела.
Сам Бокарев говорит, что его обвиняют в мошенничестве. Он заплатил залог, а затем приехал в Грузию, где, по информации партии «Европейская Грузия», провел девять месяцев в экстрадиционном заключении.
Миграционный департамент МВД отказал россиянину в убежище, но суд первой инстанции отменил это решение. Департамент обжаловал решение и завтра, 22 июня вопрос предоставления Бокареву убежища рассмотрит Апелляционный суд.
По словам Гиги Бокерия, в случае экстрадиции жизни Сергея Бокарева будет угрожать опасность.
Черногория, Норвегия, Исландия и еще четыре страны закрыли небо для «Белавиа»
Северная Македония, Черногория, Сербия, Албания, Исландия, Лихтенштейн и Норвегия присоединились к запрету на допуск в свое воздушное пространство и на свою территорию для белорусских авиакомпаний, сообщается в пресс-релизе Совета ЕС.
Северная Македония, Черногория, Сербия и Албания являются странами-кандидатами на вступление в Евросоюз, Исландия, Лихтенштейн и Норвегия – члены Европейской экономической зоны.
Решение о запрете полетов в ЕС приняли после принудительной посадки в Минске самолета компании Ryanair, на борту которого находился бывший главный редактор телеграм-канала Nexta Роман Протасевич и его девушка Софья Сапега. После приземления воздушного судна их задержали.
До этого Европейское агентство авиационной безопасности опубликовало заявление, в котором говорится, что воздушное пространство Беларуси не является безопасным. EASA рекомендовало авиакомпаниям входить в белорусское небо только в случае крайней необходимости.
К этому решению ранее присоединились не только страны Евросоюза, но и в том числе Украина и Сингапур.
В связи с запретом полетов белорусской авиакомпании "Белавиа" пришлось отменить до 30 октября полеты в некоторые европейские города.
ЕС одобрил четвертый пакет санкций против белорусских властей в связи с инцидентом с самолетом Ryanair и репрессиями в Беларуси. На прошлой неделе Совет министров иностранных дел ЕС также согласился ввести секторальные санкции против Беларуси. Они коснутся сектора калийных удобрений, банковской сферы и нефтеперерабатывающей промышленности.
Гарибашвили поздравил Пашиняна с победой на парламентских выборах
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна с победой его партии на парламентских выборах.
«Сердечно поздравляю премьер-министра Армении Никола Пашиняна с проведением успешных выборов и победой партии «Гражданский договор» – согласно предварительным результатам голосования. Удачи и в будущем! С нетерпением жду тесного сотрудничества с новым правительством Армении», – пишет Гарибашвили в Twitter.
По данным ЦИК после обработки бюллетеней со всех участков, партия Никола Пашиняна «Гражданский договор» набрала 53,92%, блок Роберта Кочаряна «Армения» - 21,04%. Блок «Честь имею» экс-президента Сержа Саргсяна - 5,23%. Явка на выборах составила 49,4%.
Никол Пашинян призвал своих сторонников собраться на центральной площади Ереване вечером в понедельник. Он назвал свою победу «стальной революцией», которая позволит ему прибегнуть к более жестким методам управления и установить в стране «диктатуру закона»
Возглавляемый вторым президентом Робертом Кочаряном блок «Айастан» («Армения») не принимает результаты воскресного голосования на внеочередных парламентских выборах и будет оспаривать их в Конституционном суде.
Грузия поэтапно выводит свои подразделения из Афганистана
Последнее грузинское подразделение, дислоцированное в Афганистане, поэтапно вернется на родину. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Грузии.
«Первая часть 32-го батальона 3-й пехотной бригады прибыла в Грузию. В Тбилисском международном аэропорту грузинских миротворцев встречали командующий Силами обороны генерал-майор Георгий Матиашвили и командующий Западными войсками, бригадный генерал Коба Григолия. Они поблагодарили миротворцев за их вклад в глобальную безопасность в рамках Миссии и поздравили их с мирным возвращением на родину», – говорится в сообщении пресс-службы.
Батальон полгода выполнял свою миссию на авиабазе Баграм под американским командованием, – пишет «Новости-Грузия».
- Миссия НАТО «Решительная поддержка» в Афганистане, в которой участвуют и грузинские военные, завершается в сентябре 2021 года. Грузинские подразделения покидают Афганистан по согласованному графику. После полного возвращения подразделения участие Сил обороны Грузии в миссии «Решительная поддержка» под эгидой НАТО в Афганистане завершится.
- В период участия Грузии в миссии в Афганистане, службу там проходили более 20 тысяч военных Грузии. За это время в Афганистане погибли 32 военных, несколько сотен получили ранения разной степени тяжести.
Спасатели вывезли с ледника в Казбеги иностранного туриста. ВИДЕО
Грузинские спасатели помогли иностранцу, сломавшему ногу во время путешествия по леднику в Казбеги (регион Мцхета-Мтианети). Об этом пишет «Новости-Грузия» со ссылкой на Службу по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.
По информации ведомства, в службу «112» поступило сообщение о том, что в помощи нуждается молодой мужчина, находящийся на высоте 4,5 тысяч метров над уровнем моря с переломом нижней конечности.
Из-за сложного рельефа местные спасатели не могли быстро подняться на место происшествия. Поэтому из Тбилиси на помощь туристу был направлен вертолет пограничной полиции.
К настоящему времени спасатели уже доставили иностранца в Тбилиси. Его жизни и здоровью не угрожает опасность.
В Германии по подозрению в шпионаже арестован россиянин
Федеральная прокуратура Германии в городе Карлсруэ в понедельник сообщила об аресте на прошлой неделе гражданина России, подозреваемого в шпионаже в пользу этой страны.
Как говорится в сообщении прокуратуры, арестованного зовут Ильнур Н. (фамилии подозреваемых в преступлениях в Германии до суда, как правило, официально не раскрываются). Он был задержан в пятницу, а в субботу суд отправил его под стражу. Дома и на работе у него прошли обыски.
Россиянин - научный сотрудник одного из германских университетов (какого именно, не сообщается). Следствие считает, что по крайней мере с октября 2020 года по июнь 2021 года он работал на российские спецслужбы. Зафиксированы три его встречи с сотрудником российской внешней разведки, на которых он передавал российскому агенту некую информацию, полученную им в университете, в обмен на денежные выплаты. Других подробностей не приводится.
Участник группы Bellingcat Христо Грозев полагает, что речь может идти об аспиранте механико-инженерного факультета университета в Аугсбурге.
Официально это не подтверждено.
Глава Федерального ведомства по охране конституции Германии Томас Хальденванг недавно в интервью немецкой газете Welt am Sonntag заявил, что Россия ведёт разведывательную деятельность на территории ФРГ примерно с той же интенсивностью, с которой вела её в годы холодной войны.
Интересы спецслужб России к Германии отличаются широким охватом в областях внешней политики и вооружений, обороны и участии в структурах ЕС, сказал Хальденванг.
Среди российских спецопераций на территории ФРГ Томас Хальденванг назвал убийство в Берлине в 2019 году Зелимхана Хангошвили, в котором Федеральная прокуратура обвиняет российские государственные структуры. Он подчеркнул, что методы России становятся всё более грубыми, а средства - всё более жестокими".
Шведские депутаты объявили вотум недоверия премьеру Лёвену
Депутаты парламента Швеции вынесли вотум недоверия премьер-министру Стефан Лёвену. Он стал первым в шведской истории премьером, проигравшим голосование по вопросу о доверии, проведённое по инициативе оппозиции.
Социал-демократ Лёвен, возглавлявший левоцентристскую коалицию, теперь должен или уйти в отставку, после чего депутаты попытаются сформировать новое правительство, или же объявить досрочные выборы.
У кабинета Лёвена не было большинства в парламенте, он полагался на поддержку Левой партии (бывших коммунистов). Левые, однако, поддержали вотум недоверия, предложенный их политическими противниками - правыми популистами из партии Шведских демократов. Свой шаг они объяснили радикальными разногласиями с правительством по вопросу контроля за квартирной платой.
Если в парламенте не будет сформировано новое большинство, и в то же время не будут объявлены новые выборы, Стефан Лёвен теоретически может остаться в роли исполняющего обязанности премьера до выборов, которые запланированы на следующий год.
МВД Беларуси хочет приравнять лозунг «Жыве Беларусь» к «Хайль Гитлер»
МВД Беларуси предложило включить в список нацистской символики и атрибутики бело-красно-белый белорусский флаг и лозунг "Жыве Беларусь" ("Да здравствует Беларусь"), который используют участники протестов против режима Александра Лукашенко. Проект документа направлен на согласование в КГБ Беларуси. Об этом сообщает проправительственный Белорусский союз журналистов.
В документе говорится, что бело-красно-белый флаг применялся карательными отрядами, действовавшими на территории Беларуси во времена гитлеровской оккупации. А лозунг "Жыве Беларусь" называется "коллаборационистским" и, как утверждается, использовался наравне с нацистским приветствием "Хайль Гитлер".
Месяц назад глава МВД Беларуси Михаил Бендукевич заявил, что основной движущей силой протестов в разных странах являются неонацистские организации. Именно эти силы, по его словам, проявили себя во время акций в белорусских городах после президентских выборов.
В январе о возможности признания флага экстремистским заявляла белорусская Генпрокуратура.
Тогда же Александр Лукашенко подписал новый кодекс об административных правонарушениях, где штрафы за бело-красно-белые флаги существенно увеличиваются. Преследования, связанные с государственной символикой Беларуси, после массовых акций протеста участились.
- С августа во многих белорусских городах проходят акции против итогов президентских выборов, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко, избиравшийся на шестой срок подряд. Демонстранты требуют отставки Лукашенко.
- Бело-красно-белый флаг в годы Второй мировой войны использовался некоторыми коллаборационистами. Ряд историков утверждают, что флаг использовался национальным белорусским движением ещё в начале XX века. В стране флаг не зарегистрирован, но комбинация цветов есть на каждом митинге против власти.
- Бело-красно-белый флаг был государственным флагом с 1991 по 1995 год. В 1994 году Александр Лукашенко давал президентскую присягу под этим флагом.
Более 400 граждан Азербайджана ожидают отправки домой в Дагестане
В Кайтагском районе Дагестана 430 граждан Азербайджана, содержащихся в детском лагере «Огонёк», на этой неделе будут вывезены на родину. Об этом «Кавказ.Реалии» рассказал владелец оздоровительного учреждения Магомедсалам Халилов.
«Сегодня к нам приезжает делегация из Азербайджана. Завтра они составят все списки, отправят, согласуют и послезавтра они все уедут. Сейчас у нас тут 430 человек», – рассказал Халилов.
Граждане Азербайджана, преимущественно приехавшие в Россию на заработки, стали скапливаться в приграничном Дербентском районе весной прошлого года после введения ограничений и закрытия границ в связи с пандемией коронавируса. Недалеко от села Куллар Дербентского района для них был организован временный палаточный лагерь.
«Они жили в палаточном городке, спали на полу. Там не было условий. Зимой там холодно, поэтому в ноябре их всех перевели ко мне в лагерь и каждые семь-десять дней азербайджанская сторона понемногу забирала их домой. На этой неделе должны забрать всех», – рассказал Халилов.
В пресс-службе администрации Кайтагского района отметили, что в лагерь продолжают прибывать граждане Азербайджана из разных регионов России. Заместитель председателя Национально-культурной автономии азербайджанцев Махачкалы Эльдар Османов попросил земляков до снятия ограничений на переход российско-азербайджанской границы не приезжать в Дагестан.
- В июне 2020 года в пункте размещения граждан Азербайджана, не сумевших вернуться на родину из-за закрытия границ прошел стихийный митинг со стрельбой. Около 90 человек были доставлены в отделы полиции, часть из них привлечены к административной ответственности. Десять человек задержаны по подозрению в применении насилия в отношении сотрудников полиции.
COVID-19 в Грузии: 260 новых случаев, 15 пациентов скончались
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 15 пациентов. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 5175.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, за сутки в стране выявили 260 новых случаев коронавируса. Накануне провели 11 059 тестов: PCR-тестов – 5854, экспресс–тестов на антиген – 5205.
Выздоровели еще 834 пациента. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 359 141, выздоровевших – 345 582.
За сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 2,35%, за последние 14 дней составляет 2,45%, за неделю – 2,62%.
За сутки вакцинирован от коронавируса 922 человека, всего использовано вакцин – 234 410.
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