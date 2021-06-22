В Грузии с 1 июля отменят «комендантский час»

В Грузии с 1 июля отменят т.н. «комендантский час» – ограничение на передвижение в ночные часы (с 23:00 до 4:00). Об этом сообщил премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

С сегодняшнего дня в стране также отменили обязательное ношение масок на улице. Маски остаются обязательными в закрытых помещениях и в общественном транспорте, – заявил Гарибашвили.

Ограничение на передвижение в ночное время, установленное на фоне пандемии коронавируса, действует в Грузии с ноября прошлого года. Для нарушителей предусмотрен штраф в размере двух тысячи лари (около 630 долларов).

За нарушение «масочного режима» также предусмотрен штраф – 20 лари (6 долларов). В случае повторного нарушения штраф возрастает до 40 лари.