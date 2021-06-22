«Стоянка человека»: рассказы Искандера на сцене Русдрама

На сцене Государственного Русского театра драмы вчера состоялось открытие седьмого международного фестиваля культуры Фазиля Искандера «Стоянка человека». Зрителям были показаны четыре эскиза спектаклей по произведениям Искандера, которые поставили молодые режиссеры из России в рамках режиссерской лаборатории «Сандро».

Фестиваль «Стоянка человека» проходит уже в седьмой раз. В этом году его программа делится на две части: одна – в июне, а другая – в октябре. Главным событием июньской части стала режиссерская лаборатория «Сандро».

Это не ново для Русдрама. В ноябре 2018 году в рамках проекта, который является программой Союза театральных деятелей России и на несколько дней приглашает в русские театры за рубежом режиссеров для создания коротких сценических зарисовок, абхазскому зрителю показали три постановки на известные античные сюжеты: «Царь Эдип» (режиссер Никита Бетехтин), «Лисистрата» (режиссер Алексей Размахов) и «Электра» (режиссер Артем Устинов).

В этот раз было приглашено четыре режиссера. Им дали всего четыре дня, с 17 по 20 июня, за которые нужно было поставить короткие эскизы спектаклей по рассказам из книги Фазиля Искандера «Сандро из Чегема».

Антон Корнилов, который окончил режиссерский факультет Театрального института им. Б. Щукина и поставил уже не один спектакль в разных городах России, выбрал «Рассказ мула старого Хабуга». Выпускник режиссерского факультета ГИТИСа Андрей Маник для своего эскиза взял рассказ о двух влюбленных: