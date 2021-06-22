«Стоянка человека»: рассказы Искандера на сцене Русдрама

На сцене Государственного Русского театра драмы вчера состоялось открытие седьмого международного фестиваля культуры Фазиля Искандера «Стоянка человека». Зрителям были показаны четыре эскиза спектаклей по произведениям Искандера, которые поставили молодые режиссеры из России в рамках режиссерской лаборатории «Сандро».
Фестиваль «Стоянка человека» проходит уже в седьмой раз. В этом году его программа делится на две части: одна – в июне, а другая – в октябре. Главным событием июньской части стала режиссерская лаборатория «Сандро».
Это не ново для Русдрама. В ноябре 2018 году в рамках проекта, который является программой Союза театральных деятелей России и на несколько дней приглашает в русские театры за рубежом режиссеров для создания коротких сценических зарисовок, абхазскому зрителю показали три постановки на известные античные сюжеты: «Царь Эдип» (режиссер Никита Бетехтин), «Лисистрата» (режиссер Алексей Размахов) и «Электра» (режиссер Артем Устинов).
В этот раз было приглашено четыре режиссера. Им дали всего четыре дня, с 17 по 20 июня, за которые нужно было поставить короткие эскизы спектаклей по рассказам из книги Фазиля Искандера «Сандро из Чегема».
Антон Корнилов, который окончил режиссерский факультет Театрального института им. Б. Щукина и поставил уже не один спектакль в разных городах России, выбрал «Рассказ мула старого Хабуга». Выпускник режиссерского факультета ГИТИСа Андрей Маник для своего эскиза взял рассказ о двух влюбленных:
«Была задана тема, и каждый из нас выбрал себе то, что является близким. И я выбрал главу из этого большого романа, которая называется «Молния - мужчина, или Чегемский пушкинист». Там рассказывается история молодого парня Чумки. Мы взяли ту часть, где он, чтобы встретиться со своей возлюбленной, которая является проституткой, едет на базар продавать орехи, и там его хватает местный патруль за то, что он выкрикивает какую-то шутку про партию».
«Игроков» взялась поставить режиссер Ленара Гадельшина, которая по окончании режиссерского факультета ГИТИСа работала в Хабаровском ТЮЗе, в Московском театре «Школа современной пьесы» и в Астраханском драматическом театре. Рассказ «Харлампо и Деспина» воплотил на сцене Роман Лыков. Он также окончил режиссерский факультет ГИТИСа и участвовал в фестивале в театре DOC с перформансом «Три апельсина». Роман Лыков поделился своими впечатлениями от работы над «Харлампо и Деспиной»:
«Как было работать? На самом деле сложно, потому что это очень хороший прозаический текст, и было боязно испортить его, ну, то есть найти ему какую-то плохую театральную форму. И сделать его плохо было стыдно. У меня были очень хорошие ребята. И мне повезло с главной героиней. Совпало то, что она тоже гречанка, как и ее персонаж, и просто играла свою бабушку, и она много чего рассказала. И на самом деле мне было сложно и очень интересно, потому что это новая для меня культура. Я бывал в Абхазии раньше, но у меня история про греков. То, что девушка – гречанка, – это было круто. У меня получилось такое творческое культурное погружение».
На сцене режиссерские идеи воплощали актеры трех сухумских театров: РУСДРАМА, Абхазского и Молодежного театров.
Несмотря на то, что, согласно регламенту, эскиз должен быть коротким и длиться не больше часа, режиссерская лаборатория затянулась на пять с половиной часов. Это произошло потому, что после каждой постановки режиссеры, актеры и зрители встречались в фойе театра для обсуждения.
То, что зрители стали полноправными участниками театрального действа, – важная часть задумки. Они не просто могли выражать восторг или неодобрение, но и приняли участие в голосовании за лучший эскиз, который позже должен превратиться в полноценный спектакль.
Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия