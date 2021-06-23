Грузия поднялась на два пункта в рейтинге устойчивого развития 2021 года и по показателю качественного образования и попала в лучшую десятку стран Европы.

Издательство Кембриджского университета опубликовало отчет устойчивого развития 2021 года. В отчет попали 165 стран, которые были оценены в плане выполнения целей устойчивого развития ООН. Грузия улучшила показатели на две ступени и заняла 56-ю позицию. В отчете 2020 года Грузия занимала 58 место, а в 2017 году занимала 66 позицию.

Группа независимых исследователей работали под руководством директора исследовательского центра устойчивого развития Колумбийского университета Джефри Саша. Страны оценивались по 93 критериям 17 разных глобальных целей устойчивого развития. Они касаются бедности, неравенства, благополучия, образования, мира и справедливости, также климатическим и экологическим вызовам,.

Успехов Грузия добилась благодаря прогрессу, достигнутому по таким направлениям, как качественное образование, индекс правосудия, легкость корпоративных налогов, свобода прессы и так далее.

В плане качества образования Грузия из 165 стран попала в десятку лучших стран Европы и тридцатку стран мира. Помимо этого, важный успех был выявлен в таком направлении, как индекс правосудия 2020 года, который подразумевает доступ к правосудию. В этом направлении Грузия заняла 28 место из 126 стран мира и 15 место среди стран Европы.

Хороший результат Грузия показала и в таком направлении, как индекс права собственности. Здесь Грузия заняла 32 место в мире и 14 среди стран Европы, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Согласно отчету, Грузия улучшила десять целей устойчивого развития и 40 критериев, из них 33 показатели значительно улучшены. В 38 индикаторах устойчивого развития Грузия была оценена, как страна «Достигшая цели устойчивого развития».

ООН публикует отчет выполнения целей устойчивого развития каждый год. Отчет 2021 года является седьмым по счету.

Генассамблея ООН в сентябре 2015 года приняла резолюцию «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года». В 2015 году правительству Грузии было поручено на высшем политическом уровне руководить и координировать процессом национализации целей устойчивого развития. В результате консультаций, все 17 целей и 93 задач устойчивого развития ООН определены, как национальные приоритеты. Все эти цели и задачи должны быть выполнены до 2030 года.