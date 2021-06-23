 Обзор грузинской прессы

36-летний Георгий Хардзеишвили – гражданин Грузии, задержанный в Греции по подозрению в грабеже и убийстве молодой женщины, признан невиновным. Все обвинения в убийстве с Хардзеишвили были сняты после того, как следствие обнаружило улики против мужа убитой – пилот гражданской авиации Бабис Анагностопулос признал свою вину только через несколько недель после убийства, пишет информационное интернет-агентство «Грузия Online». Этот случай произошел в пригороде Афин Глика-Нера 11 мая. Сразу после трагедии Анагностопулос заявлял, что его жену убил человек, говорящий с акцентом. Через несколько дней при попытке пересечь границу Греции с Болгарией по поддельным документам был задержан Хардзеишвили. По его словам, от него требовали признаться в убийстве, а после отказа, стали избивать.

«Четыре дня и ночи я был привязан, они меня били, чтобы я признался, а я вообще не знал, что происходит. Когда уставал тот, кто меня бил, его сменял другой, их было много. У меня было сотрясение мозга. Не было никаких вопросов. Когда они привезли меня в Афины, прямо стали избивать и говорили: «Скажи, как убил, как зашел, как оттуда вышел. Других вопросов не было», – цитирует Хардзеишвили издание.

Несколько дней назад муж жертвы после восьмичасового допроса признался в содеянном. Причиной тому стала угроза 20-летней Керолайн Крауч расстаться с ним и забрать их 11-месячного ребенка.

Биометрические часы убитой женщины показали реальное время смерти, которое не совпадало с показаниями мужа. А шагомер в мобильном телефоне Анагностопулоса показал, что он передвигался в то время, когда, по его утверждению, он был обездвижен грабителями. Карта памяти в камере видеонаблюдения была удалена в 01:20 ночи, а грабители якобы проникли в их дом к четырем часам.

Что касается Хардзеишвили, сейчас он остается в тюрьме по обвинению в других грабежах, но утверждает, что к ним он также не имеет никакого отношения:

«Я никогда не имел дело с грабежами. Следы моего ДНК обнаружили на каком-то инструменте, но у меня украли машину до этого, и они просто нашли тот инструмент, который был у меня в машине».

Сейчас Хардзеишвили проходит консультации с адвокатом, пишет «Грузия Online».

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В Грузии процветает «черная археология», целью расхитителей в основном становятся древние храмы и гробницы, расположенные в отдалении от населенных пунктов, пишет информационное интернет-агентство ambebi. Проблема эта особенно остро стоит в Самцхе-Джавахети, Квемо Картли и Кахети, говорит руководитель Центра защиты культурного наследия Васил Чичагуа. Один из таких случаев произошел в 2020 году в селе Бучаани муниципалитета Душети. В поисках ценных предметов злоумышленники вырыли метровую яму возле алтаря в храме Святого Георгия IX-X веков:

«В 2006 году храм получил статус культурного наследия – местные росписи отличаются высокой художественной ценностью и техникой исполнения. А вот картина, которую мы наблюдали после появления расхитителей: они практически полностью раскопали пол северной части храма и территорию вокруг алтаря. Кто знает, что они откопали, может, и ничего, но их действия побуждают нас думать о том, что на черном рынке могут появиться предметы, важные для культурного наследия Грузии».

По словам Васила Чичагуа, «черная археологи» – актуальная проблема и в Абхазии. В социальных сетях есть множество видеокадров, на которых запечатлен процесс разграбления исторических памятников. Причем их авторы не раскрывают ни своей личности, ни места, где они этим занимаются, сообщил специалист изданию.

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Гастрономический туризм в Грузии – активно развивающееся направление в пост-пандемической обстановке, пишет информационное интернет-агентство BusinessPressNews. Сегодня эта туристическая сфера одна из самых высокобюджетных, заявила основательница Бизнес-ассоциации гастрономического туризма Кети Квичидзе.

«В существующей ситуации появился большой спрос на гастрономический туризм. Особенно велик интерес к регионам. Со мной ежедневно связываются визитеры из разных стран, их интересует направление сельского хозяйства и гастротуризм. Однако можно сказать, что самый большой спрос исходит из Украины. Например, если в 2019 году у приезжающих из Украины интерес к этому сократился, то в этом году, наоборот, наибольший интерес исходит именно оттуда. Несмотря на то, что гастрономический туризм больше рассчитан на платежеспособных визитеров, так как это направление нишевое, не бюджетное, он все равно пользуется большим спросом», – говорит Кети Квичидзе.

Гастрономический туризм пользуется особым спросом у гостей из Украины, Франции, стран Балтии, Японии и США, пишет издание.