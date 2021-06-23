Ахра Аристава: «При рыночной экономике повышение цен неотвратимо»

Вчера вечером пресс-служба кабинета министров Абхазии сообщила, что подписано решение правительства об установлении предельных цен на нефтепродукты. Повышение цен будет двухступенчатым: до 17 июля разрешена продажа в розницу бензина «Регуляр»-92 и дизельного топлива – не более 44 рублей, с 17 июля – не более 46 рублей. По отношению к бензину с октановым числом 95 и выше будет применяться регулировка стоимости исходя из рыночной конъюнктуры.

Конечно, общество в целом к повышению этих цен было готово, ведь уже несколько недель и в телепередачах об этом рассуждали, и интернет-издания писали: после произошедшего повышения цен на горючее в России, откуда сегодня оно импортируется, неизбежно повышение их и в Абхазии. Впрочем, когда в абхазском сегменте соцсетей появились первые сообщения о грядущем повышении цен на горючее в Абхазии, некоторые стали бурно удивляться и возмущаться. Другие пользователи терпеливо объясняли им, что не могут же местные АЗС продавать бензин дешевле, чем им придется закупать его в РФ. Но и сейчас, после объявленного уже повышения, некоторые откликнулись комментариями, что это «жульничество» и т. п.

С этого явления мы начали сегодня разговор с сотрудником Института экономики и права Академии наук Абхазии Ахрой Аристава. Он сказал, что при рыночной экономике рост цен неотвратим, а тем более мы не можем влиять на цены завозимого извне:

«На кофе цена сейчас выросла почти на 50%. За один месяц. И что, кто-то бунтует что ли? А связано это то ли с засухой в Бразилии, то ли…

– А кофе для нас тоже…

– Стратегический ресурс (смеется). Без чашки кофе госаппарат работать не начинает.

– Ну, так сформулируем, что это в Абхазии предмет первой необходимости, да?

– Конечно. Так же, как у англичан – чай».

Затем мы вернулись к теме повышения цен на горючее – сперва на три рубля за литр, а с 17 июля – еще на два.

«Многие предполагают, что это автоматически отразится на повышении цен за проезд на маршрутках и так далее…

– Ну, там не такой рост, чтобы повышать цены. Здесь больше психологический эффект, когда бизнес пытается воспользоваться тем, что на бензин повышается цена. Бензин – это не электроэнергия. Допустим, для того чтобы доставить куда-то товар, развести по Абхазии, этот рост составляет менее полупроцента расходов. Вот теперь представьте: если он составляет менее полупроцента, то о каком росте цен можно говорить? Если говорить справедливо. Да, у нас почти весь товар внутри страны развозится автомобильным транспортом. Бизнес попытается, где сможет, поднять цены. Но я думаю, что это неправильно. Что касается правительства, то на нефтепродукты есть НДС. Чем больше цена, тем больше налогов будет поступать в бюджет, тем более в туристический сезон. Когда туристы заезжают на автомобилях, будут заливать топливо, естественно, транзитный налог с туриста – 10 процентов – будет попадать в бюджет».

Далее Аристава заговорил на тему, судя по всему, неизбежного повышения тарифов за потребленную электроэнергию. С одной стороны, все мало-мальски понимающие люди сознают, что наши тарифы беспрецедентно низкие, с другой стороны – попробуй их подними!

«Я могу пример привести: работал в 15-м году в правительстве, тогда повышалась зарплата (бюджетникам) на 30%. Вот в прошлом году повышалась (некоторым категориям). И надо привязывать к таким моментам повышение тарифов. То есть просто повышать тарифы… Ты не можешь забрать у людей деньги, которых у них нет. И это надо все просчитывать. Конечно, без электроэнергии человек не может, он вынужден будет платить. Но тогда он меньше купит бензина, меньше купит интернета или меньше будет платить за связь – и в итоге бюджет все равно пострадает. Те компании, которые стабильно платят налоги, начнет лихорадить. И на бюджете это тоже отразится. Нельзя что-то отнять не дав. Я плачу по тарифу «40 копеек за киловатт/час»… в трехкомнатной квартире проживаю… от пятисот до шестисот рублей в месяц, в зависимости от того, включен кондиционер, не включен. И если мне прибавят зарплату на тысячу рублей, я из этой тысячи сто-двести смогу добавить за электричество и платить уже семьсот, восемьсот. И тариф надо поднимать постепенно. В прошлом году добавили зарплату некоторым от 15 до 20%, вот и тариф можно было поднять на 15-20%. Поэтапно, конечно, надо поднимать. Потому что разница между рыночной и дотационной ценой у нас слишком большая получается – где-то в восемь раз».

В свое время, когда лет восемь назад повышение тарифов на электроэнергию с 1 января привело к митингу протеста и было успешно использовано в своих целях политической оппозицией, многие рассуждали о том, что такие повышения надо делать летом, а не зимой, они, мол, не так болезненны, потому что электроэнергии потребляется меньше. Но Ахра Аристава по этому поводу сказал, что эта разница не столь существенна, к тому же в последние годы летнее потребление возрастает за счет увеличения потока иностранных туристов.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия