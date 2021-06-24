Обзор абхазской прессы

Очередное ЧП со стрельбой, в результате которого в ресторане элитного пицундского пансионата «Самшитовая роща» местный житель ранил двух российских туристов, большим антирекламным эхом прокатилось практически по всем российским СМИ, пишет главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашиг.

«Власть засуетилась. Президент Аслан Бжания взял под личный контроль расследование данного преступления, пообещав, что стрелок понесет заслуженное наказание, а министр внутренних дел предложил ужесточить законодательство за незаконный оборот оружия. Не знаю, насколько хватит терпения у Аслана Георгиевича контролировать расследование этого нашумевшего дела, но уверенности, что неотвратимость наказания виновного по полной программе неизбежна, думаю, и у него нет. Даже если Дмитрию Пилиа, который стрелял по туристам, впаяют по максимальной шкале, есть тысяча вариантов до неприличия так скостить ему срок, будто наказывают вовсе не за раненных россиян, а за стрельбу по окнам из рогатки», – отметил главный редактор «Чегемской правды».

Инал Хашиг считает, что президенту Аслану Бжания необходимо сфокусировать свое внимание на наказании должностных лиц, прямо или косвенно виновных в этих громких преступлениях.

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Блогер Тенгиз Джопуа на своей странице в Facebook высказал мнение по поводу предложения общественной организации «Абхазское народное движение» сократить должности вице-президента, премьер-министра. «Убрать должность премьер-министра и вице-президента можно. Но что это дает? Нет аппарата правительства? Он останется. Администрация президента просто не вытянет такой фронт работы, или все закончится тем, что администрация президента поглотит аппарат правительства», – написал Тенгиз Джопуа.

Что касается должности премьер-министра, то, по его словам, премьер в Абхазии не просто «первый министр правительства», он – политическая фигура. Поэтому он считает, что, убрав премьера при текущей системе, президент просто ужесточит вертикаль власти и укрепит свой авторитаризм.

«Вся ответственность за социально-экономическую жизнь государства будет возложена на президента, и, соответственно, за все ошибки исполнительной власти отвечать ему. А это в период политических и конституционных кризисов может в разы быстрее закончиться отставкой президента, нежели сейчас. Сегодня президент может все проблемы взвалить на премьера, в случае необходимости и сменить кабинет министров», – продолжил блогер.

Он подчеркнул, что ни один человек не способен в равной степени эффективно разбираться во всем. Концентрация власти в одних руках приведет к концентрации всех проблем государства – от просящей 10 тысяч рублей старушки до одобрения текста межправительственных и межгосударственных соглашений. «У всех наших проблем, на мой взгляд, одна первопричина – полное отсутствие ответственности», – заключил Тенгиз Джопуа.

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В последнюю неделю в республике резко возросло число людей, зараженных COVID-19. Медики бьют тревогу и обращаются с призывом к гражданам Абхазии – соблюдать санитарные нормы, пишет «Абхазия-Информ». Главный санитарный врач республики Людмила Скорик заявила: «В нашей республике опять мы начали терять своих близких, своих старших. Коронавирусная инфекция страшна как раз для этой категории наших близких людей. А переносим вирус именно мы с вами, люди молодого возраста, люди с хорошим иммунитетом. Мы несем эту инфекцию к себе в дом. Очень часто в Гудаутском госпитале наши медики делают больше, чем боги. Они спасают тех, кого уже, казалось, спасти просто невозможно. А мы продолжаем с вами смеяться и не верить в эту инфекцию. У нас был горький опыт в 2020 году. Однако же мы опять продолжаем с вами проводить массовые мероприятия».

Она подчеркнула, что, сколько бы Минздрав, сколько бы руководство страны не делало для того, чтобы остановить распространение инфекции, никогда не остановят ее, если каждый не будет соблюдать меры профилактики.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия