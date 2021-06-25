Романа Протасевича и Софию Сапегу перевели из СИЗО под домашний арест

Бывшего главного редактора оппозиционного белорусского телеграм-канала Nexta Романа Протасевича и его подругу, россиянку Софию Сапегу, задержанных в Минске после экстренной посадки рейса Ryanair, перевели из СИЗО КГБ Беларуси под домашний арест. Об этом Русской службе "Би-би-си" рассказали родители задержанных.

По их словам, сейчас Протасевич и Сапега живут на разных съемных квартирах в Минске. Родители Сапеги отметили, что она под домашним арестом уже два-три дня.

Посольство России в Минске подтвердило информацию о смягчении меры пресечения россиянки.

Адвокат россиянки Антон Гашинский рассказал в эфире "Дождя", что вчера София Сапега встречалась в ресторане со своими родителями и была «не одна». Адвокат назвал её спутника «человеком, похожим» на Романа Протасевича.

Для родственников задержанных их перевод под домашний арест стал неожиданностью. Отец Романа Протасевича Дмитрий Протасевич не исключил, что его сын может быть втянут в какую-то политическую игру. По его сведениям, белорусские власти не снимали обвинений с Романа Протасевича и Софии Сапеги.

Оппозиционного блогера Романа Протасевича и его подругу Софию Сапегу задержали 23 мая после принудительной посадки в Минске из-за ложного сообщения об угрозе минирования самолёта авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс. Телеграм-канал NEXTA подробно писал о массовых протестах противников Александра Лукашенко, которые начались в августе прошлого года. В последнее время Протасевич вёл телеграм-канал "Беларусь головного мозга" и жил в Литве.

Власти Беларуси включили Протасевича в список людей, обвиняемых в терроризме. Против него были заведены дела по статьям об организации массовых беспорядков в Минске и возбуждении социальной вражды к представителям власти и милиции. Его подозревают также в разглашении гостайны и оскорблении президента.

Россиянку Софию Сапегу подозревают в организации массовых беспорядков и групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и в разжигании социальной вражды и розни.