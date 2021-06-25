Евросоюз не поддержал идею саммита с участием Путина

Лидеры стран Евросоюза отказались от идеи саммита с Россией, предложенной ранее Германией и Францией.

Против прямых переговоров с президентом Владимиром Путиным выступили десять европейских лидеров, главным образом представители стран Восточной Европы. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил по окончании первого дня саммита Евросоюза, что говорить о встрече с Владимиром Путиным слишком рано, поскольку каких-либо радикальных перемен в поведении России пока не видно, а отношения с Москвой ухудшаются, передаёт Би-би-си.

По информации Bloomberg, в ходе обсуждения инициативы на саммите ЕС около 10 стран заявили, что им не нравится эта идея или тот факт, что она была выдвинута «в последнюю минуту».

Ранее перед самым началом встречи в Брюсселе канцлер Германии Ангела Меркель неожиданно призвала страны Европейского союза вести прямые переговоры с российским президентом, как это сделал лидер США Джо Байден на саммите в Женеве. Её поддержал президент Франции Эммануэль Макрон.

В ночь на пятницу Меркель подтвердила, что стороны не пришли к соглашению. "Лично я хотела бы какого-то более смелого шага, но и это неплохо, и мы продолжим работать", - сказала Меркель.

Тем не менее, европейские лидеры высказались за взаимодействие с Москвой по вопросам, представляющим интерес для Евросоюза. Среди них - вопросы здравоохранение, климат, экология, внешнеполитические вопросы, включающие Сирию, Ливию и Иран.

Среди прочего лидеры ЕС поручили Еврокомиссии и главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю разработать предложения по поддержке российского гражданского общества, а также новые санкции в ответ на возможные дальнейшие вредоносные действия России.