УЕФА отменил правило выездного гола. Оно действовало больше 55 лет 

Россия будет отстаивать неприкосновенность своих границ как дипломатическими, так и военными методами, заявил замглавы МИД Сергей Рябков. "Мы можем взывать к здравому смыслу, требовать уважения международного права. Если это не помогает, можем бомбить не просто по курсу, но и по цели, если коллеги не понимают", — цитирует Рябкова "Интерфакс".

Рябков отметил, что нерушимость российских границ является "абсолютным императивом". "Мы будем стоять на страже всего этого как дипломатическими и политическими, так при необходимости и военными средствами", — подчеркнул он. "Анекдотичность ситуации, когда границу нарушает эсминец под названием "Защитник" (Defender), не должна никоим образом настраивать на легковесный лад. Это очень серьезный момент, мы осуждаем действия британской стороны, мы возмущены их поведением и отмечаем, что балансирование на грани такого столкновения чревато тяжелейшими последствиями", — добавил Рябков.

Инцидент с эсминцем HMS Defender Королевского флота Великобритании произошел 23 июня около мыса Фиолент в Крыму. По версии Минобороны России, корабль нарушил границы страны и на 3 км углубился в территориальные воды. На предупреждения экипаж не реагировал, поэтому сторожевой корабль произвел несколько выстрелов, а истребитель Су-24М сбросил четыре бомбы по курсу движения эсминца. После этого корабль покинул российские воды.

В Минобороны Великобритании заявили, что Defender не нарушал границ, а следовал по международно признанному коридору. "Корабль ВМС Великобритании совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом", — отметили в Лондоне. Выстрелы в сторону корабля экипаж, как сообщили британские власти, принял за военные учения, проводившиеся российским флотом. Факт сброса бомб по курсу следования эсминца Минобороны опровергло.

Корреспондент Би-би-си Джонатан Бил, находившийся на борту Defender, сообщил, что корабль намеренно вошел в воды рядом с Крымом, чтобы продемонстрировать Москве приверженность международному праву, согласно которому полуостров и окружающие его воды принадлежат не России, а Украине. Экипаж эсминца был поднят по тревоге, а вооружение приведено в боевую готовность. Капитан корабля намеревался углубиться в территориальные воды, поскольку это был "единственно возможный безопасный проход в этом районе".

В ходе миссии возле Крыма вокруг эсминца были зафиксированы порядка 20 российских самолетов и несколько кораблей, один из которых приближался к эсминцу Королевского флота на расстояние 100 метров. Российские военные неоднократно требовали от команды эсминца покинуть акваторию Крыма, российская сторона также пригрозила атаковать судно. После этого, пояснил Бил, вдали послышались выстрелы. Источник в британском правительстве сообщил Би-би-си, что цель команды заключалась не в том, чтобы развязать битву, а в том, чтобы отстоять свободу мореходства.